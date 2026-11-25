Strache steht wieder vor Gericht

Wien - Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat sich am Mittwoch erneut vor Gericht verantworten müssen. In der Causa Casinos sind neben Strache der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann und Novomatic-Gründer Johann Graf wegen Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung ("Anfüttern") angeklagt. In dem Verfahren geht es um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Alle drei Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.

Menschen in Österreich werden weniger und älter

Wien - Höhere Lebenserwartung, weniger Kinder: Österreich ist Prognosen zufolge eine alternde und tendenziell schrumpfende Gesellschaft. Das stärkste Bevölkerungswachstum sagt die Statistik Austria nämlich den über 64-Jährigen voraus. Bereits 2025 sei dagegen die Gesamtbevölkerung nur um 27.000 Personen gewachsen. "Das letzte Mal, als die Bevölkerung so wenig stark wuchs, war 2011", erklärte die fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Urlaub in Österreich im Hitzesommer bestens gebucht

Wien - Im Hitzesommer 2026 waren die heimischen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze besser gebucht denn je. Im Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) legten die Nächtigungen auf ein neues Rekordhoch von 85,7 Millionen zu und übertrafen damit das bisher beste Vorjahr nochmals um 2,7 Prozent, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria vom Mittwoch hervorgeht. Noch stärker als die Buchungen stieg die Zahl der Gäste mit einem Plus von 4 Prozent auf 28,2 Millionen.

Ärztekammer läuft gegen Gesundheitsreform Sturm

Wien - Die Ärztekammer läuft gegen von der Regierung geplante Neuerungen im Gesundheitsbereich Sturm. In einer Pressekonferenz am Mittwoch verwies Präsident Johannes Steinhart auf Gesetzesentwürfe, die der Kammer unter der Hand zugespielt worden seien. Die nun "Gesundheitskliniken" genannten Facharztzentren seien demnach eine Mogelpackung. "Unökonomisches Verhalten" werde sanktioniert, für Wahlärzte drohten Einschränkungen und den Ärzten solle ein Gesamtvertrag aufgezwungen werden.

USA planen neue Zölle gegen EU und 13 weitere Handelspartner

Washington - Die US-Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie. Das Büro des US-Handelsbeauftragten kündigte die Abgaben am Mittwoch nach dem Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken an. Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge richten sich die Pläne neben der EU unter anderem gegen die Schweiz, China, Japan und Südkorea.

Schneemengen bis zu zehn Zentimeter im Großraum Wien

Wien - Wegen erwarteter Schneemengen von fünf bis zehn Zentimetern und daraus resultierenden Behinderungen im Straßenverkehr am Donnerstag hat die Geosphere Austria eine "orange" Wetterwarnung für den Großraum Wien und die Randgebiete ausgesprochen. Schneefall ist demnach ab den frühen Morgenstunden bis in den Abend hinein angesagt, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Pilnacek - OLG Wien bestätigt Urteil im Pilz-Prozess

Wien - Im Medienprozess von vier Polizisten gegen den Zackzack-Herausgeber und Ex-Politiker Peter Pilz wegen übler Nachrede hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien am Mittwoch die erstinstanzliche Verurteilung bestätigt. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Pilz hatte in einem Buch zum Todesfall des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek insinuiert, mehrere Polizeibeamte hätten im Auftrag der ÖVP versucht, Ermittlungen zu beeinflussen. Pilz selbst war heute nicht anwesend.

Van der Bellen und Felipe VI. bei Habsburger-Ausstellung

Madrid - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und König Felipe VI. haben am Mittwoch im Madrider Prado-Museum die Ausstellung "Mariana von Österreich" eröffnet. Die Sonderschau widmet sich der letzten Habsburger-Königin auf dem spanischen Thron. Er sei kein Kunstexperte, "historisch ist die Ausstellung aber ungemein interessant", so Van der Bellen nach der Eröffnung, an der auch die Frau des Bundespräsidenten, Doris Schmidauer, und Königin Letizia teilnahmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red