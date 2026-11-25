Strache steht wieder vor Gericht

Wien - Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat sich am Mittwoch erneut vor Gericht verantworten müssen. In der Causa Casinos sind neben Strache der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann und Novomatic-Gründer Johann Graf wegen Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung ("Anfüttern") angeklagt. In dem Verfahren geht es um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Alle drei Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.

Menschen in Österreich werden weniger und älter

Wien - Höhere Lebenserwartung, weniger Kinder: Österreich ist Prognosen zufolge eine alternde und tendenziell schrumpfende Gesellschaft. Das stärkste Bevölkerungswachstum sagt die Statistik Austria nämlich den über 64-Jährigen voraus. Bereits 2025 sei dagegen die Gesamtbevölkerung nur um 27.000 Personen gewachsen. "Das letzte Mal, als die Bevölkerung so wenig stark wuchs, war 2011", erklärte die fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Urlaub in Österreich im Hitzesommer bestens gebucht

Wien - Im Hitzesommer 2026 waren die heimischen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze besser gebucht denn je. Im Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) legten die Nächtigungen auf ein neues Rekordhoch von 85,7 Millionen zu und übertrafen damit das bisher beste Vorjahr nochmals um 2,7 Prozent, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria vom Mittwoch hervorgeht. Noch stärker als die Buchungen stieg die Zahl der Gäste mit einem Plus von 4 Prozent auf 28,2 Millionen.

Israel tötet hochrangigen Mitarbeiter von Hamas-Geheimdienst

Gaza - Einen Tag nach der Tötung des Sicherheitschefs der radikalislamischen Hamas hat Israel auch einen seiner hochrangigen Untergebenen ins Visier genommen. Das Militär teilte am Mittwoch mit, es habe den für den nördlichen Gazastreifen zuständigen Leiter des Innengeheimdienstes, Mohammed Abu al-Uf, angegriffen und getötet. Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium des Palästinensergebietes bestätigte den Tod al-Ufs.

Ärztekammer läuft gegen Gesundheitsreform Sturm

Wien - Die Ärztekammer läuft gegen von der Regierung geplante Neuerungen im Gesundheitsbereich Sturm. In einer Pressekonferenz am Mittwoch verwies Präsident Johannes Steinhart auf Gesetzesentwürfe, die der Kammer unter der Hand zugespielt worden seien. Die nun "Gesundheitskliniken" genannten Facharztzentren seien demnach eine Mogelpackung. "Unökonomisches Verhalten" werde sanktioniert, für Wahlärzte drohten Einschränkungen und den Ärzten solle ein Gesamtvertrag aufgezwungen werden.

USA schlagen neuen 15-Prozent-Zoll für EU-Importe vor

Washington - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen. Für betroffene EU-Produkte ist ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen, wie aus einem Vorschlag des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervorging. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter erklärte, dass jegliche neuen Zölle frühestens im Jänner in Kraft treten könnten. Bis dahin sollen öffentliche Anhörungen stattfinden.

Gesetzesentwurf für "Nur Ja heißt Ja" bis Jahresende geplant

Wien - Die Regierung hat sich auf die Eckpunkte einer Sexualstrafrechtsreform geeinigt. Darin enthalten ist die Umsetzung des Konsensprinzips "Nur Ja heißt Ja", teilte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) nach dem Ministerrat am Mittwoch mit. Kommen sollen außerdem schärfere Regeln bei Gruppendelikten sowie ein konsequentes strafrechtliches Vorgehen gegen sexualisierte Deepfakes und Aufnahmen sexueller Gewalt. Ein Gesetzesentwurf soll bis Jahresende ausgearbeitet werden.

Pilnacek - OLG Wien bestätigt Urteil im Pilz-Prozess

Wien - Im Medienprozess von vier Polizisten gegen den Zackzack-Herausgeber und Ex-Politiker Peter Pilz wegen übler Nachrede hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien am Mittwoch die erstinstanzliche Verurteilung bestätigt. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Pilz hatte in einem Buch zum Todesfall des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek insinuiert, mehrere Polizeibeamte hätten im Auftrag der ÖVP versucht, Ermittlungen zu beeinflussen. Pilz selbst war heute nicht anwesend.

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red