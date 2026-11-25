Buch Wien eröffnet: "Besser Vielfalt als Einfalt"

Wien - Mit einer Rede des deutschen Publizisten Michel Friedman ist am Mittwochnachmittag die Buch Wien, die drittgrößte Buchmesse im deutschen Sprachraum, eröffnet worden. Unter dem Titel "Jeder ist Jemand" sprach Friedman über die Bedeutung von Kunst, Kultur und Bildung im Kampf für die Freiheit des Menschen: "Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Wir sind nicht hilflos - und solange Bücher gedruckt werden, sowieso nicht."

Rutte verteidigt Umgang Trumps mit Putin

Washington - NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat den Umgang von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin verteidigt. Vor einem Treffen mit dem US-Präsidenten am Mittwoch in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida sagte Rutte dem US-Sender Fox News, Trump stelle Putin seit Beginn seiner Amtszeit auf die Probe. "Wie ernst meint er es? Ist er bereit, zusammenzuarbeiten? Ist er bereit, diesen schrecklichen Krieg zu beenden?"

Rekordzahl von Migranten auf El Hierro angekommen

Madrid - Mit mehr als 2.000 Migranten ist am Dienstag auf der kleinen Kanareninsel El Hierro mit ihren knapp 12.000 Einwohnern ein neuer Rekord an Bootsankünften erreicht worden. Wie "Canal 24 Horas" von der staatlichen spanischen Rundfunkanstalt RTVE berichtete, befanden sich die Neuankömmlinge auf insgesamt 15 Booten. Am Mittwoch beruhigte sich die Lage mit knapp 200 Ankünften auf zwei Booten wieder. Viele der Geretteten kommen laut spanischen Medien aus Gambia und dem Senegal.

Van der Bellen und Felipe VI. bei Habsburger-Ausstellung

Madrid - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und König Felipe VI. haben am Mittwoch im Madrider Prado-Museum die Ausstellung "Mariana von Österreich" eröffnet. Die Sonderschau widmet sich der letzten Habsburger-Königin auf dem spanischen Thron. Er sei kein Kunstexperte, "historisch ist die Ausstellung aber ungemein interessant", so Van der Bellen nach der Eröffnung, an der auch die Frau des Bundespräsidenten, Doris Schmidauer, und Königin Letizia teilnahmen.

Israel tötet hochrangigen Mitarbeiter von Hamas-Geheimdienst

Gaza - Einen Tag nach der Tötung des Sicherheitschefs der radikalislamischen Hamas hat Israel auch einen seiner hochrangigen Untergebenen ins Visier genommen. Das Militär teilte am Mittwoch mit, es habe den für den nördlichen Gazastreifen zuständigen Leiter des Innengeheimdienstes, Mohammed Abu al-Uf, angegriffen und getötet. Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium des Palästinensergebietes bestätigte den Tod al-Ufs.

Hass im Netz meist rassistisch

Wien - Der Verein ZARA hat am Mittwoch seinen neunten Bericht mit dem Thema "#GegenHassimNetz" präsentiert. 1.731 Hass-Meldungen gingen demnach im Meldezeitraum September 2025 bis August 2026 ein. 62 Prozent davon gelten als rechtlich relevant, manche sogar strafrechtlich. Das ist ein Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein großer Teil der Fälle betrifft Rassismus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red