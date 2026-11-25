Van der Bellen fordert in Spanien mehr Autonomie von den USA

Madrid/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch im Rahmen eines Arbeitsbesuchs in Spanien eine größere Unabhängigkeit Europas bei Verteidigungs- und Wirtschaftsfragen von den USA gefordert. Nach einem Gespräch mit dem spanischen König Felipe VI. im Madrider Zarzuela-Palast, an dem auch die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles teilnahm, meinte Van der Bellen im Gespräch mit der APA und dem ORF, Europa müsse seine strategische Eigenständigkeit stärken.

Buch Wien eröffnet: "Besser Vielfalt als Einfalt"

Wien - Mit einer Rede des deutschen Publizisten Michel Friedman ist am Mittwochnachmittag die Buch Wien, die drittgrößte Buchmesse im deutschen Sprachraum, eröffnet worden. Unter dem Titel "Jeder ist Jemand" sprach Friedman über die Bedeutung von Kunst, Kultur und Bildung im Kampf für die Freiheit des Menschen: "Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Wir sind nicht hilflos - und solange Bücher gedruckt werden, sowieso nicht."

EU-Sondergipfel ringt um neues EU-Budget und Ukraine-Mittel

Brüssel/EU-weit - Kurz vor dem EU-Sondergipfel zum EU-Budget liegen die Positionen noch immer weit auseinander. Der am Samstag von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Cuts von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wurde von Nettozahlerländern wie Österreich und Deutschland als immer noch zu hoch abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) reisen zum Gipfel.

EU macht Westbalkan-Staaten Hoffnung auf Aufnahme

EU-weit/Brüssel - Die EU drängt die Westbalkanländer zur Nutzung der aktuellen Beitrittschance. "Haltet die Dynamik aufrecht und setzt die Reformen um, die euch in die Europäische Union führen werden", sagte EU-Ratspräsident Ant�nio Costa Mittwochabend nach einem Gipfeltreffen mit Spitzenvertretern aus Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo. Die Fortschritte Montenegros und Albaniens bewiesen, dass der Beitritt zur Europäischen Union keine Illusion sei.

US-Armee vernichtet in Iowa knapp fünf Tonnen Sprengstoff

Washington - Die US-Armee hat am Mittwoch im US-Staat Iowa rund fünf Tonnen hochgiftiger bleihaltiger Sprengstoffe erfolgreich vernichtet. Bei der kontrollierten Explosion wurden fast 70 Fässer Bleiazid aus einem Armeedepot in Middletown gesprengt, wie die Umweltschutzbehörde EPA laut Reuters mitteilte. Das mehr als 15 Jahre lang gelagerte Zündmittel war der Armee zufolge akut explosionsgefährdet. Die Bewohner wurden aufgefordert, zum Schutz zu Hause zu bleiben. Verletzte gab es keine.

Bewegung in Sozialplan-Verhandlungen für Ardo-Beschäftigte

Groß-Enzersdorf - In den Sozialplan-Verhandlungen für 190 Beschäftigte des vor der Schließung stehenden Ardo-Tiefkühlwerks im niederösterreichischen Groß-Enzersdorf ist am Mittwoch Bewegung gekommen. Nach mehrstündigen Gesprächen habe sich das belgische Management bereit erklärt, sein bisheriges Angebot nachzubessern, teilte die Gewerkschaft PRO-GE mit. Laut einem Ardo-Sprecher wurden bereits die wesentlichen Eckpunkte eines Sozialplans vereinbart. Details sollen noch ausverhandelt werden.

Rekordzahl von Migranten auf El Hierro angekommen

Wien - Mit mehr als 2.000 Migranten ist am Dienstag auf der kleinen Kanareninsel El Hierro mit ihren knapp 12.000 Einwohnern ein neuer Rekord an Bootsankünften erreicht worden. Wie "Canal 24 Horas" von der staatlichen spanischen Rundfunkanstalt RTVE berichtete, befanden sich die Neuankömmlinge auf insgesamt 15 Booten. Am Mittwoch beruhigte sich die Lage laut spanischen Medien mit rund 250 Ankünften auf drei Booten wieder. Viele der Geretteten kommen aus Gambia und dem Senegal.

Mindestens 30 Tote nach Brand in Ägypten

Kairo - Bei einem Brand in der ägyptischen Provinz Giza nahe der Hauptstadt Kairo sind nach Behördenangaben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben ägyptischer Medien geriet ein Lastwagen mit Gasflaschen in Brand. Die Flaschen explodierten, woraufhin sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausbreitete, wie es hieß.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red