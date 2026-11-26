Buch Wien eröffnet: "Besser Vielfalt als Einfalt"

Wien - Mit einer Rede des deutschen Publizisten Michel Friedman ist am Mittwochnachmittag die Buch Wien, die drittgrößte Buchmesse im deutschen Sprachraum, eröffnet worden. Unter dem Titel "Jeder ist Jemand" sprach Friedman über die Bedeutung von Kunst, Kultur und Bildung im Kampf für die Freiheit des Menschen: "Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Wir sind nicht hilflos - und solange Bücher gedruckt werden, sowieso nicht."

Van der Bellen fordert in Spanien mehr Autonomie von den USA

Madrid/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch im Rahmen eines Arbeitsbesuchs in Spanien eine größere Unabhängigkeit Europas bei Verteidigungs- und Wirtschaftsfragen von den USA gefordert. Nach einem Gespräch mit dem spanischen König Felipe VI. im Madrider Zarzuela-Palast, an dem auch die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles teilnahm, meinte Van der Bellen im Gespräch mit der APA und dem ORF, Europa müsse seine strategische Eigenständigkeit stärken.

EU-Sondergipfel ringt um neues EU-Budget und Ukraine-Mittel

Brüssel/EU-weit - Kurz vor dem EU-Sondergipfel zum EU-Budget liegen die Positionen noch immer weit auseinander. Der am Samstag von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Cuts von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wurde von Nettozahlerländern wie Österreich und Deutschland als immer noch zu hoch abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) reisen zum Gipfel.

Visegrad-Treffen - Karner an slowakisch-ungarischer Grenze

Kosice - Österreich setzt seine Annäherung an die Visegrad-Staaten fort. Vier Tage nach einem Gipfel der Regierungschefs berät am heutigen Donnerstag auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit seinen mitteleuropäischen Kollegen. Bei einem Treffen im ostslowakischen Košice (Kaschau) kommt es auch zu einem Lokalaugenschein an der ukrainischen Grenze, hieß es aus dem Innenministerium. Weitere Themen sind der Schutz besonders sensibler öffentlicher Orte und der Kampf gegen Drogenhandel.

Trump und Rutte rufen Russland zur Zurückhaltung auf

Palm Beach (Florida) - US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte haben Russland dazu aufgerufen, den Krieg in der Ukraine nicht auszuweiten. Sie hätten "erörtert, wie wichtig es ist, dass Russland jegliche Handlungen vermeidet, die den Krieg - ob absichtlich oder unabsichtlich - ausweiten könnten", erklärten beide am Mittwochabend laut Weißem Haus nach ihrem Treffen im Bundesstaat Florida.

Kritik nach Ankündigung neuer US-Zölle

Tokio/Bras�lia - Japan hat die von den USA angekündigten neuen Sonderzölle auf japanische Exporte als "bedauerlich" bezeichnet. Tokio wies zudem am Donnerstag die US-Begründung zurück, das Land verfüge über strukturelle Überkapazitäten in der Produktion. "Japan verfolgt keine marktfernen politischen Praktiken", erklärte der japanische Regierungssprecher Minoru Kihara.

US-Richterin stoppt Lizenzentzug für Disney-Sender

Burbank (Kalifornien) - Eine US-Richterin hat der Telekommunikationsaufsicht FCC den Entzug der Lizenzen für acht ABC-Fernsehsender des Unterhaltungskonzerns Disney untersagt. Das Urteil vom Mittwoch (Ortszeit) gilt als schwerer Rückschlag für die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, US-Medienunternehmen in die Schranken zu weisen. Die FCC scheine eine von Trump gesteuerte Vergeltungskampagne zu betreiben, erklärte Bezirksrichterin Loren Alikhan in Washington.

Erneuter russischer Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag erneut von Russland mit ballistischen Raketen beschossen worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Explosionen und riet auf Telegram allen Bürgern: "Bleibt in Schutzräumen!" Auch die Luftwaffe meldete einen Angriff. Militärnahe Telegramkanäle zählten bis zu acht Raketen, die aus dem russischen Grenzgebiet Brjansk abgefeuert worden seien. Die Ziele lagen in den Stadtteilen östlich des Dnipro.

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red