Unfälle und A21-Sperre durch Schnee in Niederösterreich

St. Pölten/Wien/Österreich-weit - Wegen winterlicher Fahrverhältnisse ist am Donnerstag die Wiener Außenringautobahn (A21) gesperrt worden. Es kam zu kilometerlangem Stau, Ausweichen war nur großräumig möglich, sagte ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser. In Niederösterreich ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Der Schwerpunkt lag in der Nacht im Waldviertel. "Im Frühverkehr kommt es laufend zu weiteren Unfällen in ganz Niederösterreich", berichtete Philipp Gutlederer, Sprecher von Notruf Niederösterreich, der APA.

Kindesmissbrauchsbilder: Ermittlungen gegen Polizisten

Eisenstadt - Im Burgenland wird gegen einen Polizisten ermittelt, der Bilder von Kindesmissbrauch bezogen und konsumiert haben soll. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann ist aktuell suspendiert. Über etwaige weitere Konsequenzen wurde noch keine Angabe gemacht, diese erfolgen nach Abschluss der Ermittlungen, hieß es weiters.

Mehr als 12.000 Ebola-Infektionen in der DR Kongo

Kinshasa/Bunia - Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo ist auf über 12.000 gestiegen. Bis Donnerstag wurden in dem zentralafrikanischen Land 12.021 Infektionen und 5.904 Todesfälle registriert, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Es ist der bisher zweitschwerste Ebola-Ausbruch. Der bisher schwerste Ausbruch der lebensbedrohlichen Infektionskrankheit ereignete sich zwischen 2014 und 2016 in Westafrika mit mehr als 28.600 Infizierten und über 11.000 Toten.

Visegrad-Treffen - Karner an slowakisch-ungarischer Grenze

Kosice - Österreich setzt seine Annäherung an die Visegrad-Staaten fort. Vier Tage nach einem Gipfel der Regierungschefs berät am heutigen Donnerstag auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit seinen mitteleuropäischen Kollegen. Bei einem Treffen im ostslowakischen Košice (Kaschau) kommt es auch zu einem Lokalaugenschein an der ukrainischen Grenze, hieß es aus dem Innenministerium. Weitere Themen sind der Schutz besonders sensibler öffentlicher Orte und der Kampf gegen Drogenhandel.

EU-Budget: Bundesländer wollen keine Mittelkürzung

Wien/Brüssel/EU-weit - Der Streit um das EU-Mehrjahresbudget (2028 bis 2034) auf europäischer Ebene wird auch in den Bundesländern mit Argusaugen verfolgt. Konfliktpotenzial bietet nicht nur das vorgeschlagene Volumen, das Österreich und mehreren anderen Mitgliedsländern zu hoch ist. Bedenken gibt es auch hinsichtlich der neuen Struktur des EU-Budgets, laut der - vereinfacht gesagt - die Mittel an die Mitgliedsländer gehen, um sie in den Regionen zu verteilen.

Erneuter russischer Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag erneut von Russland mit ballistischen Raketen beschossen worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Explosionen und riet auf Telegram allen Bürgern: "Bleibt in Schutzräumen!" Auch die Luftwaffe meldete einen Angriff. Militärnahe Telegramkanäle zählten bis zu acht Raketen, die aus dem russischen Grenzgebiet Brjansk abgefeuert worden seien. Die Ziele lagen in den Stadtteilen östlich des Dnipro.

Trump und Rutte rufen Russland zur Zurückhaltung auf

Palm Beach (Florida) - US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte haben Russland dazu aufgerufen, den Krieg in der Ukraine nicht auszuweiten. Sie hätten "erörtert, wie wichtig es ist, dass Russland jegliche Handlungen vermeidet, die den Krieg - ob absichtlich oder unabsichtlich - ausweiten könnten", erklärten beide am Mittwochabend laut Weißem Haus nach ihrem Treffen im Bundesstaat Florida.

Österreicher lassen sich Weihnachtsgeschenke 410 Euro kosten

Österreich-weit - Die Österreicher wollen laut einer aktuellen IMAS-Umfrage im Schnitt heuer 410 Euro für Weihnachtseinkäufe ausgeben. Das ist weniger als im Vorjahr, damals investierte man durchschnittlich 462 Euro. Für 57 Prozent drückt die Teuerung auf die Spendierfreude. Dennoch: 58 Prozent macht es Spaß, Christkind zu spielen - das ist der höchste Wert seit Beginn der Langzeitmessung 2014. Eine Belastung sind die Weihnachtseinkäufe für 13 Prozent.

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red