Schnee sorgt für zahlreiche Unfälle und Straßensperren

St. Pölten/Wien/Österreich-weit - Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in großen Teilen Österreichs für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Besonders stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol. Unter anderem wurden die Wiener Außenringautobahn (A21) sowie der Karawankentunnel (A11) gesperrt, gröbere Probleme gab es auf der Südautobahn (A2) zwischen Graz und Villach sowie teilweise auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg und Kärnten. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Linienbus landet wegen Wintereinbruchs in Wiener Graben

Wien/Österreich-weit - Der Wintereinbruch hat auch in Wien massive Auswirkungen vor allem im Verkehr gehabt. In Floridsdorf in der Stammersdorfer Kellergasse landete ein Bus der Linie 501, die Floridsdorf mit dem niederösterreichischen Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) verbindet, aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse in einem Straßengraben. Laut Wiener Berufsrettung, die mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort war, gab es vier Leichtverletzte, von denen zwei in ein Spital gebracht wurden.

Schultz verteidigt WKÖ-Reformen und verspricht noch mehr

Wien - Martha Schultz hat ein Jahr nach der Übernahme des Präsidentinnensessels der Wirtschaftskammer (WKÖ) vor dem Wirtschaftsparlament ihre bisherigen Reformen verteidigt und mehr davon versprochen. Zuletzt war ihrem Wirtschaftsbund, der in der Unternehmerkammer über eine üppige Mehrheit verfügt, von mehreren Oppositionsparteien mangelnder Reformwille attestiert worden. Seit dem Rückzug von Schultz-Vorgänger Harald Mahrer soll sich vieles beim wichtigen Sozialpartner ändern.

Nehammer bestreitet im Pilnacek-U-Ausschuss Interventionen

Wien - Der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek mediale Interventionsversuche bestritten. Die Vorwürfe beziehen sich unter anderem auf die Veröffentlichung des Pilnacek-Tapes - also jener Tonaufnahme, auf der der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek Interventionen der ÖVP beklagt hatte. Am Nachmittag soll ein Polizist aussagen.

Terrorverdächtiger 15-jähriger Tiroler angeklagt

Innsbruck - Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat einen 15-jährigen anschlagsbereiten Tiroler aus dem Oberland wegen terroristischer Straftaten angeklagt. Das gab Mediensprecher Florian Oberhofer am Donnerstag bekannt, nachdem die Anklage dem Verteidiger zugestellt wurde. Der 15-Jährige war am 20. Juli an seinem Wohnort fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommen worden, nachdem die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) von einem Partnerdienst gewarnt worden war.

EU-Sondergipfel ringt um neues EU-Budget und Ukraine-Mittel

Brüssel/EU-weit - Zum Start des EU-Sondergipfels zum EU-Budget zeigten sich erneut die großen Differenzen zwischen den EU-Staaten. Der am Samstag von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Cuts von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wird von Nettozahlerländern weiter abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) sind beim Gipfel.

Kindesmissbrauchsbilder: Ermittlungen gegen Polizisten

Eisenstadt - Im Burgenland wird gegen einen Polizisten ermittelt, der Bilder von Kindesmissbrauch bezogen und konsumiert haben soll. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann ist aktuell suspendiert. Über etwaige weitere Konsequenzen wurde noch keine Angabe gemacht, diese erfolgen nach Abschluss der Ermittlungen, hieß es weiters.

Trump und Rutte rufen Russland zur Zurückhaltung auf

Palm Beach (Florida) - US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte haben Russland dazu aufgerufen, den Krieg in der Ukraine nicht auszuweiten. Sie hätten "erörtert, wie wichtig es ist, dass Russland jegliche Handlungen vermeidet, die den Krieg - ob absichtlich oder unabsichtlich - ausweiten könnten", erklärten beide am Mittwochabend laut Weißem Haus nach ihrem Treffen im Bundesstaat Florida.

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red