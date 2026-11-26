Schnee sorgt für zahlreiche Unfälle und Straßensperren

St. Pölten/Wien/Österreich-weit - Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in großen Teilen Österreichs für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Besonders stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol. Unter anderem wurden die Wiener Außenringautobahn (A21) sowie der Karawankentunnel (A11) gesperrt, gröbere Probleme gab es auf der Südautobahn (A2) zwischen Graz und Villach sowie teilweise auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg und Kärnten. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Wetterchaos zu Thanksgiving in den USA

New York/Philadelphia - Monsterwellen an der Küste, heftige Stürme und Schnee: Extremes Wetter wirbelt die Familienfeiern von Millionen US-Amerikanern zu Thanksgiving durcheinander. Landesweit waren am frühen Morgen rund 280.000 Kunden ohne Elektrizität - oft wegen beschädigter Stromleitungen. Am stärksten betroffen waren Missouri, wo es am Feiertag stark schneite, sowie Virginia und North Carolina im Osten, wie die Seite PowerOutage.us aufzählte.

Linienbus landet wegen Wintereinbruchs in Wiener Graben

Wien/Österreich-weit - Der Wintereinbruch hat auch in Wien massive Auswirkungen vor allem im Verkehr gehabt. In Floridsdorf in der Stammersdorfer Kellergasse landete ein Bus der Linie 501, die den Bezirk mit dem niederösterreichischen Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) verbindet, aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse in einem Straßengraben. Laut Wiener Berufsrettung, die mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort war, gab es vier Leichtverletzte, von denen zwei in ein Spital gebracht wurden.

Schweres Tankerunglück vor Ibiza

Ibiza - Im Mittelmeer vor der Urlauberinsel Ibiza ist ein Tanker mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel an Bord gekentert und treibt kieloben im Wasser. Das teilte die Regierung der Balearen mit. Zunächst hatte sie mitgeteilt, das 120 Meter lange Schiff "Med Emre" unter der Flagge Maltas sei gesunken, diese Angabe später jedoch korrigiert. Ein Seemann war bei dem Unglück ums Leben gekommen.

EU-Sondergipfel ringt um neues EU-Budget und Ukraine-Mittel

Brüssel/EU-weit - Zum Start des EU-Sondergipfels zum EU-Budget zeigten sich erneut die großen Differenzen zwischen den EU-Staaten. Der am Samstag von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Cuts von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wird von Nettozahlerländern weiter abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) sind beim Gipfel.

Nehammer bestritt im Pilnacek-U-Ausschuss Interventionen

Wien - Der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek am Donnerstag mediale Interventionsversuche bestritten. Die Vorwürfe beziehen sich u. a. auf die Veröffentlichung des Pilnacek-Tapes - also jener Tonaufnahme, auf der der verstorbene Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek Interventionen der ÖVP beklagt hatte. Nehammers Befragung war nach drei Stunden zu Ende, am frühen Nachmittag soll ein Polizist aussagen.

Kindesmissbrauchsbilder: Ermittlungen gegen Polizisten

Eisenstadt - Im Burgenland wird gegen einen Polizisten ermittelt, der Bilder von Kindesmissbrauch bezogen und konsumiert haben soll. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann ist aktuell suspendiert. Über etwaige weitere Konsequenzen wurde noch keine Angabe gemacht, diese erfolgen nach Abschluss der Ermittlungen, hieß es weiters.

Terror-Anklage für 15-jährigen Tiroler mit Anschlagsplänen

Innsbruck - Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat einen erst 15-jährigen, rechtsextremistisch gesinnten und mutmaßlich anschlagsbereiten Tiroler aus dem Oberland wegen terroristischer Straftaten angeklagt. Das gab Mediensprecher Florian Oberhofer am Donnerstag bekannt, nachdem die Anklage dem Verteidiger zugestellt wurde. Der 15-Jährige war am 20. Juli an seinem Wohnort fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommen worden. Mittlerweile befindet er sich wieder auf freiem Fuß.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red