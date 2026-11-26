Schnee sorgt für zahlreiche Unfälle und Straßensperren

St. Pölten/Wien/Österreich-weit - Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in großen Teilen Österreichs für Verkehrsprobleme gesorgt. Stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol, ab Mittag wurde Oberösterreich zu einem Hotspot. Die Wiener Außenringautobahn (A21) war zu Mittag weiterhin gesperrt, immer wieder kam es auch andernorts zu abschnittsweisen Autobahnsperren wegen der schwierigen Verhältnisse, Unfälle oder hängen gebliebenen Lkw. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Wetterchaos zu Thanksgiving in den USA

New York/Philadelphia - Monsterwellen an der Küste, heftige Stürme und Schnee: Extremes Wetter wirbelt die Familienfeiern von Millionen US-Amerikanern zu Thanksgiving durcheinander. Landesweit waren am frühen Morgen rund 280.000 Kunden ohne Elektrizität - oft wegen beschädigter Stromleitungen. Am stärksten betroffen waren Missouri, wo es am Feiertag stark schneite, sowie Virginia und North Carolina im Osten, wie die Seite PowerOutage.us aufzählte.

G�rard Depardieu erstmals wegen Vergewaltigung angeklagt

Paris - Der französische Schauspieler G�rard Depardieu (77) muss sich erstmals wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Ein Pariser Berufungsgericht ordnete im Fall der Schauspielerin Charlotte Arnould am Donnerstag einen diesbezüglichen Strafprozess an. Arnould wirft Depardieu vor, sie 2018 in seiner Pariser Villa im Abstand von knapp einer Woche zwei Mal vergewaltigt zu haben, als sie 22 Jahre alt war und an Magersucht litt.

Spanier de Cos folgt laut "FT" EZB-Chefin Lagarde nach

Brüssel/Frankfurt - Der Spanier Pablo Hernandez de Cos wird einem Medienbericht zufolge Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde. Das meldete die "Financial Times" (FT) am Donnerstag. Lagarde tritt Anfang Februar von ihrem Posten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig ab. Hernandez de Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war früher Präsident der spanischen Notenbank.

Gasgesetze hängen weiter in der Luft

Wien - Die von der Regierung geplanten Gesetze zu Gas und Wasserstoff hängen weiter in der Luft. Der zuständige Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sagte am Donnerstag, die Gesetze nun 2027 vorlegen zu wollen. Beim Gaswirtschaftsgesetz (GWG) befinde sich der Fachentwurf "im Finale", so der Minister. Das Gesetz gilt als entscheidend, um Gasleitungen stilllegen zu können und um die stark steigenden Gasnetzkosten in den Griff zu bekommen.

Experten für "echten Neustart" bei Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Rechtsexperten um den Antikorruptionsexperten Martin Kreutner haben am Donnerstag einen "echten Neustart" bei der geplanten Bundesstaatsanwaltschaft gefordert. "Das Ziel der Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz wird verfehlt", so Kreutner zu den Plänen. Sollte es zu keinen grundlegenden Änderungen kommen, wäre es besser, "es bleibt alles, wie es ist", so Strafrechtsprofessorin Susanne Reindl-Krauskopf. Ex-ÖVP-Mandatar Michael Ikrath forderte eine parlamentarische Enquete.

Visegrad-Treffen - Karner an slowakisch-ungarischer Grenze

Kosice/Österreich - Österreich setzt seine Annäherung an die Visegrad-Staaten fort. Drei Tage nach einem Gipfel der Regierungschefs hat am Donnerstag auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit seinen mitteleuropäischen Kollegen beraten. Bei einem Treffen im ostslowakischen Košice (Kaschau) gab es auch einen Lokalaugenschein an der ukrainischen Grenze, hieß es aus dem Innenministerium. Weitere Themen waren der Schutz besonders sensibler öffentlicher Orte und der Kampf gegen Drogenhandel.

Schweres Tankerunglück vor Ibiza

Ibiza - Im Mittelmeer vor der spanischen Urlauberinsel Ibiza ist ein Tanker mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel an Bord gekentert und hat damit Sorgen vor einer Umweltkatastrophe ausgelöst. Zunächst sei jedoch keine Verschmutzung des Mittelmeers rund um den Havaristen festgestellt worden, teilte die Regierung der Balearen am Donnerstag mit. Ein Seemann kam bei dem Unglück ums Leben. Die anderen 16 Besatzungsmitglieder aus der Türkei und Indien konnten gerettet werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red