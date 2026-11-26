Schnee sorgt für zahlreiche Unfälle und Straßensperren

St. Pölten/Wien/Österreich-weit - Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in großen Teilen Österreichs für Verkehrsprobleme gesorgt. Stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol, ab Mittag wurde Oberösterreich zum Hotspot, wo auch ein Toter zu beklagen war. Die Wiener Außenringautobahn (A21) war für mehrere Stunden gesperrt, immer wieder kam es auch andernorts zu abschnittsweisen Autobahnsperren. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Bus kollidierte mit Lkw im Flachgau: Zahlreiche Verletzte

Lamprechtshausen/Salzburg - In Lamprechtshausen im Flachgau ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Rotem Kreuz kollidierte ein Reisebus auf der B156 mit einem Lkw. Mehr als ein Dutzend Personen wurden verletzt, wie eine Sprecherin des Roten Kreuzes gegenüber der APA erklärte. Ersten Informationen zufolge gab es 18 Leichtverletzte und zwei Schwerverletzte.

Sondergipfel zu EU-Budget legt große Differenzen offen

Brüssel/EU-weit - Beim EU-Sondergipfel zum mehrjährigen EU-Budget haben sich am Donnerstag erneut die großen Differenzen zwischen den EU-Staaten gezeigt. Der am Samstag von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Kürzungen von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wird von Nettozahlerländern weiter abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) sind beim Gipfel.

Visegrad-Treffen - Karner an slowakisch-ungarischer Grenze

Kosice/Österreich - Österreich setzt seine Annäherung an die Visegrad-Staaten fort. Drei Tage nach einem Gipfel der Regierungschefs hat am Donnerstag auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit seinen mitteleuropäischen Kollegen beraten. Bei einem Treffen im ostslowakischen Košice (Kaschau) gab es auch einen Lokalaugenschein an der ukrainischen Grenze, hieß es aus dem Innenministerium. Weitere Themen waren der Schutz besonders sensibler öffentlicher Orte und der Kampf gegen Drogenhandel.

Nehammer bestritt im Pilnacek-U-Ausschuss Interventionen

Wien - Der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek am Donnerstag mediale Interventionsversuche bestritten. Die Vorwürfe beziehen sich u. a. auf die Veröffentlichung des Pilnacek-Tapes - also jener Tonaufnahme, auf der der verstorbene Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek Interventionen der ÖVP beklagt hatte. Die Befragung eines Polizisten wegen eines Amtsvermerks zur Geisterfahrt gestaltete sich sehr kurz.

ÖVP-Minister bei Spritpreisbremse für Aus von Margeneingriff

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat sich bei der Spritpreisbremse am Donnerstag für ein Auslaufen des mit Oktober wiedereingeführten Margeneingriffs ausgesprochen. Im Sinne der Versorgungssicherheit sehe er keine Notwendigkeit mehr für eine Verlängerung der Margenbegrenzung, sagte der Minister von Journalisten darauf angesprochen. Geht es nach der SPÖ, sollte der Margeneingriff verlängert werden. Eine Einigung soll es bis Montag geben.

Spanier de Cos soll EZB-Chefin Lagarde nachfolgen

Brüssel/Frankfurt - Der Spanier Pablo Hernandez de Cos soll Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde werden. Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU haben sich am Donnerstag geeinigt, ihn zum Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) zu ernennen, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron in Brüssel. Zudem sollen die Französin Laurence Boone und der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier für die beiden nächstes Jahr frei werdenden Direktorenposten nominiert werden.

G�rard Depardieu erstmals wegen Vergewaltigung angeklagt

Paris - Der französische Schauspieler G�rard Depardieu (77) muss sich erstmals wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Ein Pariser Berufungsgericht ordnete im Fall der Schauspielerin Charlotte Arnould am Donnerstag einen diesbezüglichen Strafprozess an. Arnould wirft Depardieu vor, sie 2018 in seiner Pariser Villa im Abstand von knapp einer Woche zwei Mal vergewaltigt zu haben, als sie 22 Jahre alt war und an Magersucht litt.

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red