Schnee sorgt für zahlreiche Unfälle und Straßensperren

St. Pölten/Wien/Österreich-weit - Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in großen Teilen Österreichs für Verkehrsprobleme gesorgt. Stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol, ab Mittag wurde Oberösterreich zum Hotspot, wo auch ein Toter zu beklagen war. Die Wiener Außenringautobahn (A21) war für mehrere Stunden gesperrt, immer wieder kam es auch andernorts zu abschnittsweisen Autobahnsperren. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Wetterchaos zu Thanksgiving in den USA

New York/Philadelphia - Monsterwellen an der Küste, heftige Stürme und Schnee: Extremes Wetter wirbelt die Familienfeiern von Millionen US-Amerikanern zu Thanksgiving durcheinander. Landesweit waren am frühen Nachmittag rund 770.000 Kunden ohne Elektrizität - oft wegen beschädigter Stromleitungen. Am stärksten betroffen waren Missouri, wo es am Feiertag stark schneite, sowie Virginia, Pennsylvania und North Carolina im Osten, wie die Seite PowerOutage.us aufzählte.

Sondergipfel zu EU-Budget legt große Differenzen offen

Brüssel/EU-weit - Beim EU-Sondergipfel zum mehrjährigen EU-Budget haben sich am Donnerstag erneut die großen Differenzen zwischen den EU-Staaten gezeigt. Der am Samstag von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa vorgelegte neue Vorschlag, der Kürzungen von rund 200 Milliarden Euro am zwei Billionen Euro schweren Entwurf der EU-Kommission vorsieht, wird von Nettozahlerländern weiter abgelehnt. Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) sind beim Gipfel.

Prozess wegen Tötung von Grazer Influencerin startet

Graz - Ein 31-jähriger Mann muss sich am Freitag wegen des Verdachts des Mordes und wegen Störung der Totenruhe vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten. Er soll eine Grazer Influencerin, seine Ex-Freundin, fast auf den Tag genau vor einem Jahr getötet, in einen Koffer gepackt und dann in einem Waldstück in seiner Heimat in Slowenien vergraben haben. Der Beschuldigte war bisher nur teilweise geständig. Eine Tötung stritt er ab.

Spanier Hernandez de Cos soll EZB-Chefin Lagarde nachfolgen

Brüssel/Frankfurt - Der Spanier Pablo Hernandez de Cos soll Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde werden. Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU haben sich am Donnerstag geeinigt, ihn zum Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) zu ernennen, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron in Brüssel. EU-Ratspräsident Antonio Costa schrieb auf der Plattform X dass die Einigung "den Weg für die formelle Ernennung der neuen EZB-Führung im Dezember ebnet".

Irischer High Court lehnt Übernahme der PTSB durch BAWAG ab

Wien - Der irische High Court hat die rund 1,6 Mrd. Euro schwere Übernahme der Bank Permanent TSB (PTSB) durch die heimische BAWAG am Donnerstag abgelehnt. Grund dafür sei, dass die Minderheitsaktionäre nicht gesondert über das Geschäft abstimmen konnten, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. An sich hatten die PTSB-Aktionäre, darunter der irische Staat mit einem Anteil von 57,5 Prozent, dem Deal bereits zugestimmt, auch die Genehmigung der EZB lag schon vor.

Selenskyj warnt vor neuem russischen Großangriff

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem neuen massiven russischen Angriff in den kommenden Tagen gewarnt. Entsprechende Informationen lägen vor, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache und rief die Bevölkerung auf, Luftalarme zu beachten. Es war die zweite derartige Warnung in dieser Woche. Russland greift Kiew und andere ukrainische Städte seit September fast ununterbrochen an. Die Ukraine attackiert ihrerseits insbesondere russische Ölanlagen.

Kroatien blockiert wegen Grenzstreit EU-Beitritt Montenegros

EU-weit/Brüssel - Im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen Montenegros hat der kroatische Premierminister Andrej Plenković am Donnerstag während des EU-Sondergipfels gedroht, dass das 31. Verhandlungskapitel nicht geschlossen werden könne, "bis die Frage der Landgrenze geklärt ist". Das sagte Plenković am Donnerstag in Richtung des Nachbarlandes bei einem Doorstep mit Verweis auf den Grenzstreit um die Halbinsel Prevlaka. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will in dem Grenzstreit vermitteln.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red