Sondergipfel zu EU-Budget für Stocker "kein Reinfall"

Brüssel/EU-weit - Der EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Budget ist am Donnerstag ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich im Laufe des Abends darauf, das ursprünglich bis Freitag angesetzte Treffen nicht fortzusetzen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wollte den Output des Gipfels dennoch nicht negativ bewerten. "Es war kein Reinfall, weil die Positionen bezogen worden sind", sagte Stocker bei einem Doorstep in der Nacht auf Freitag.

Globale Temperatur erstmals eine Woche über Zwei-Grad-Marke

Bonn - Die weltweite Durchschnittstemperatur hat erstmals eine Woche lang mehr als zwei Grad über dem Vergleichszeitraum der vorindustriellen Zeit gelegen. Das bestätigte der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus auf Anfrage. Vom 18. bis 24. November lagen die Temperaturen mehr als zwei Grad über der Durchschnittstemperatur der Vergleichstage im Zeitraum 1850 bis 1900. Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppen.

Trump sieht "Hass" zwischen Putin und Selenskyj als Hürde

Palm Beach (Florida)/Neu-Delhi/Washington - US-Präsident Donald Trump sieht in der persönlichen Feindschaft zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die größte Hürde für ein Ende des Ukraine-Kriegs. Das größte Problem für eine Friedenslösung sei die Tatsache, "dass man zwei Anführer hat, die sich wirklich hassen", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida.

Rechte Regierung verliert Mehrheit in Neuseeland

Wellington - Neuseelands rechtsgerichtete Regierungskoalition unter Premierminister Christopher Luxon hat bei der Parlamentswahl ihre Mehrheit verloren. Nach dem am Freitag veröffentlichten endgültigen Ergebnis der Wahl vom 7. November kommt das bisherige Regierungsbündnis auf 65 der 130 Sitze im Parlament - einen Sitz weniger als für die absolute Mehrheit nötig. Eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung kommt nun der zentristischen Partei Opportunity unter Führung von Qiulae Wong zu.

Trump sieht in Nvidia-Chef Huang kein Sicherheitsrisiko

Palm Beach (Florida)/Washington - US-Präsident Donald Trump sieht in dem nach einem Skandal wieder eingesetzten Nvidia-Chef Jensen Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit der USA. "Ich denke, mit ihm ist absolut alles in Ordnung", sagte Trump auf seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Der Präsident rühmte sich zudem seines Eingreifens zugunsten der Rückkehr Huangs an die Spitze des Chipkonzerns. Huang hatte Mitte November zurücktreten müssen, nachdem außereheliche Affären bekanntgeworden waren.

Spanischer Wahlkampf im Endspurt

Madrid - Die Spitzenkandidaten der vier aussichtsreichen Parteien bei den spanischen Parlamentswahlen am Sonntag haben sich Donnerstagabend ein intensives TV-Wahlkampfduell geliefert. Wohnungsnot, Korruption und das Problem der illegalen Migration waren die großen Diskussionsthemen. Dabei wurde von der ersten Minute an klar, dass sich nicht vier Parteien gegenüberstanden, sondern zwei Blöcke, nämlich ein linker und ein rechter, beziehungsweise zwei mögliche Koalitionsregierungen.

Eklat nach Krawallen von türkischen Fußballfans in Georgien

Batumi - Ausschreitungen bei einem Europa-League-Spiel zwischen dem türkischen Fußballclub Beşiktaş Istanbul und dem israelischen Verein Hapoel Be'er Sheva in der georgischen Schwarzmeerstadt Batumi haben einen diplomatischen Eklat ausgelöst. Die ursprünglich in Istanbul geplante Begegnung war von der UEFA aus Sicherheitsgründen nach Georgien verlegt worden und musste am Donnerstag wegen Zusammenstößen zwischen türkischen Fans und der georgischen Polizei temporär unterbrochen werden.

Wetterchaos zu Thanksgiving in den USA

New York/Philadelphia - Monsterwellen an der Küste, heftige Stürme und Schnee: Extremes Wetter wirbelt die Familienfeiern von Millionen US-Amerikanern zu Thanksgiving durcheinander. Landesweit waren am frühen Nachmittag rund 820.000 Kunden ohne Elektrizität - oft wegen beschädigter Stromleitungen. Am stärksten betroffen waren Missouri, wo es am Feiertag stark schneite, sowie Virginia, Pennsylvania und North Carolina im Osten, wie die Seite PowerOutage.us aufzählte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red