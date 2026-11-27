Sondergipfel zu EU-Budget für Stocker "kein Reinfall"

Brüssel/EU-weit - Der EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Budget ist am Donnerstag ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich im Laufe des Abends darauf, das ursprünglich bis Freitag angesetzte Treffen nicht fortzusetzen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wollte den Output des Gipfels dennoch nicht negativ bewerten. "Es war kein Reinfall, weil die Positionen bezogen worden sind", sagte Stocker bei einem Doorstep in der Nacht auf Freitag.

Trump sieht "Hass" zwischen Putin und Selenskyj als Hürde

Palm Beach (Florida)/Neu-Delhi/Washington - US-Präsident Donald Trump sieht in der persönlichen Feindschaft zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die größte Hürde für ein Ende des Ukraine-Kriegs. Das größte Problem für eine Friedenslösung sei die Tatsache, "dass man zwei Anführer hat, die sich wirklich hassen", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida.

Globale Temperatur erstmals eine Woche über Zwei-Grad-Marke

Bonn - Die weltweite Durchschnittstemperatur hat erstmals eine Woche lang mehr als zwei Grad über dem Vergleichszeitraum der vorindustriellen Zeit gelegen. Das bestätigte der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus auf Anfrage. Vom 18. bis 24. November lagen die Temperaturen mehr als zwei Grad über der Durchschnittstemperatur der Vergleichstage im Zeitraum 1850 bis 1900. Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppen.

Skiurlaub wird immer teurer

Wien - Skifahren wird immer kostspieliger. Am Arlberg wird die 85-Euro-Marke beim Listenpreis für einen Tagesskipass in der laufenden Saison 2026/27 geknackt. Doch es gibt auch weitaus günstigere Alternativen für Familien, teils sogar unter 30 Euro, wie aus der heurigen Ausgabe des Ski Guide Austria hervorgeht. Das gilt freilich nur für kleine Skigebiete. Die großen Skiverbünde bevorzugen meist eine dynamische Preisgestaltung ("Dynamic Pricing"). Das erschwert den Vergleich.

Spanischer Wahlkampf im Endspurt

Madrid - Die Spitzenkandidaten der vier aussichtsreichen Parteien bei den spanischen Parlamentswahlen am Sonntag haben sich Donnerstagabend ein intensives TV-Wahlkampfduell geliefert. Wohnungsnot, Korruption und das Problem der illegalen Migration waren die großen Diskussionsthemen. Dabei wurde von der ersten Minute an klar, dass sich nicht vier Parteien gegenüberstanden, sondern zwei Blöcke, nämlich ein linker und ein rechter, beziehungsweise zwei mögliche Koalitionsregierungen.

Knapp 300 Menschen vor Kreta und Gavdos gerettet

Athen - Vor den griechischen Inseln Kreta und Gavdos kommen immer mehr Migranten an. Über 280 Menschen wurden nun innerhalb von 48 Stunden in mindestens sechs Booten entdeckt und von der griechischen Küstenwache unter Beteiligung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex gerettet, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews und kretische Medien berichteten.

IAEA-Warnung nach 28. Stromausfall im AKW Saporischschja

Saporischschja - Nach dem erneuten Stromausfall am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vor einer äußerst prekären Sicherheitslage gewarnt. Es sei bereits das 28. Mal seit Beginn des Konflikts, dass beide externen Stromleitungen gekappt worden seien, teilte die Behörde am Donnerstag mit. IAEA-Chef Rafael Grossi rief Russland und die Ukraine auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, um Reparaturen zu ermöglichen.

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red