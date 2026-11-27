Sondergipfel zu EU-Budget für Stocker "kein Reinfall"

Brüssel/EU-weit - Der EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Budget ist am Donnerstag ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich im Laufe des Abends darauf, das ursprünglich bis Freitag angesetzte Treffen nicht fortzusetzen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wollte den Output des Gipfels dennoch nicht negativ bewerten. "Es war kein Reinfall, weil die Positionen bezogen worden sind", sagte Stocker bei einem Doorstep in der Nacht auf Freitag.

Kind bei Unfall mit Schneeräumtraktor schwer verletzt

Wien - Beim Schneeräumen ist Donnerstagfrüh in Wien-Liesing ein Kind schwer verletzt worden. Der Siebenjährige und seine Mutter wurden von dem Traktor am Gehsteig der Endresstraße erfasst, als sie bei der Haltestelle Atzgersdorf standen. Der 40-jährige Lenker des Schneeräumgeräts geriet beim Wegfahren ins Rutschen, erfasste die beiden und drückte sie ins Wartehäuschen. Während die Frau lediglich Schnittverletzungen hatte, erlitt der Bub laut Polizei mehrere Frakturen.

Dürre setzte der Obsternte 2026 bei Ertrag und Qualität zu

Wien - Die Dürre im Sommer hat zu einer unterdurchschnittlichen Obsternte 2026 geführt. Sie wirkte sich auf den Ertrag und die Fruchtqualität aus, etwa durch Sonnenbrand oder verringerte Lagerfähigkeit. Selbst bewässerte Flächen gerieten durch versiegende Wasserreserven in Bedrängnis. Insbesondere bei Junganlagen kam es zu nachhaltigen Trockenschäden, welche sich noch im nächsten Jahr auswirken werden, so die Statistik Austria. Positiv entwickelten sich Aromen und Inhaltsstoffe.

Nach Schneefällen - Ein Toter, Entspannung bei Verkehrslage

Sinabelkirchen/Linz/Innsbruck - Die Verkehrssituation nach den Schneefällen hat sich in der Nacht auf Freitag langsam entspannt. In Oberösterreich wurden rund 600 Feuerwehreinsätze abgearbeitet. In der Steiermark ist ein Mann beim Schneeräumen ums Leben gekommen, als sein Radlader umkippte. Die Feuerwehren waren in über 300 Einsätzen mit Fahrzeugbergungen und Beseitigen von umgestürzten Bäumen beschäftigt. In Tirol wurden drei Menschen bei Unfällen wegen der winterlichen Straßenverhältnisse verletzt.

Russische Sabotage in Europa nimmt laut Untersuchung zu

London - Die Zahl mutmaßlicher russischer Sabotageakte in Europa ist im vergangenen Jahr um 16 Prozent gestiegen, wobei Deutschland und Polen die Hauptziele bleiben. Wie das International Institute for Strategic Studies (IISS) am Freitag mitteilte, nutzen die Täter zunehmend komplexere Methoden beim Einsatz von Sprengstoff. Ziel der Aktionen sei es, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu stören. Die russische Regierung hat Sabotageakte in Europa stets zurückgewiesen.

Taiwans Wirtschaft wächst durch KI-Boom um über 13 Prozent

Taipeh - Taiwans Wirtschaft wächst 2026 dank der starken Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) voraussichtlich so schnell wie seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Vergleich zum Vorjahr um 13,28 Prozent zulegen, teilte die Generaldirektion für Haushalt, Rechnungswesen und Statistik der Regierung am Freitag mit. Die Behörde hob damit ihre alte Prognose vom August von 11,05 Prozent deutlich an.

Trump sieht "Hass" zwischen Putin und Selenskyj als Hürde

Palm Beach (Florida)/Neu-Delhi/Washington - US-Präsident Donald Trump sieht in der persönlichen Feindschaft zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die größte Hürde für ein Ende des Ukraine-Kriegs. Das größte Problem für eine Friedenslösung sei die Tatsache, "dass man zwei Anführer hat, die sich wirklich hassen", sagte Trump am Donnerstag in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida.

Globale Temperatur erstmals eine Woche über Zwei-Grad-Marke

Bonn - Die weltweite Durchschnittstemperatur hat erstmals eine Woche lang mehr als zwei Grad über dem Vergleichszeitraum der vorindustriellen Zeit gelegen. Das bestätigte der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus auf Anfrage. Vom 18. bis 24. November lagen die Temperaturen mehr als zwei Grad über der Durchschnittstemperatur der Vergleichstage im Zeitraum 1850 bis 1900. Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppen.

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red