Sondergipfel zu EU-Budget für Stocker "kein Reinfall"

Brüssel/EU-weit - Der EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Budget ist am Donnerstag ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich im Laufe des Abends darauf, das ursprünglich bis Freitag angesetzte Treffen nicht fortzusetzen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wollte den Output des Gipfels dennoch nicht negativ bewerten. "Es war kein Reinfall, weil die Positionen bezogen worden sind", sagte Stocker bei einem Doorstep in der Nacht auf Freitag.

Prozessauftakt wegen Tötung von Grazer Influencerin

Graz - Ein mittlerweile 32-jähriger Mann hat sich am Freitag wegen des Verdachts des Mordes und wegen Störung der Totenruhe vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten müssen. Er soll eine Grazer Influencerin, seine Ex-Freundin, fast auf den Tag genau vor einem Jahr getötet, in einen Koffer gepackt und dann in einem Waldstück in der Heimat seiner Großmutter in Slowenien vergraben haben. Der Beschuldigte gestand eine fahrlässige Tötung, sprach aber von einem Unfall.

Händler starten mit dem Black Friday ins Weihnachtsgeschäft

Wien - Die stationären Händler hoffen auf ein reges Kundeninteresse am heutigen Black-Friday-Aktionstag und morgigen ersten Advent-Einkaufssamstag. "Bleibt es trocken und sind die Wege frei, sind das gute Voraussetzungen für den Weihnachtseinkauf", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Freitag zur APA. Die aktuelle Kälte und der Schnee würden etwa die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln ankurbeln.

Taiwans Wirtschaft wächst durch KI-Boom um über 13 Prozent

Taipeh - Taiwans Wirtschaft wächst 2026 dank der starken Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) voraussichtlich so schnell wie seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Vergleich zum Vorjahr um 13,28 Prozent zulegen, teilte die Generaldirektion für Haushalt, Rechnungswesen und Statistik der Regierung am Freitag mit. Die Behörde hob damit ihre alte Prognose vom August von 11,05 Prozent deutlich an.

Russische Sabotage in Europa nimmt laut Untersuchung zu

London - Die Zahl mutmaßlicher russischer Sabotageakte in Europa ist im vergangenen Jahr um 16 Prozent gestiegen, wobei Deutschland und Polen die Hauptziele bleiben. Wie das International Institute for Strategic Studies (IISS) am Freitag mitteilte, nutzen die Täter zunehmend komplexere Methoden beim Einsatz von Sprengstoff. Ziel der Aktionen sei es, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu stören. Die russische Regierung hat Sabotageakte in Europa stets zurückgewiesen.

Dürre setzte der Obsternte 2026 bei Ertrag und Qualität zu

Wien - Die Dürre im Sommer hat zu einer unterdurchschnittlichen Obsternte 2026 geführt. Sie wirkte sich auf den Ertrag und die Fruchtqualität aus, etwa durch Sonnenbrand oder verringerte Lagerfähigkeit. Selbst bewässerte Flächen gerieten durch versiegende Wasserreserven in Bedrängnis. Insbesondere bei Junganlagen kam es zu nachhaltigen Trockenschäden, welche sich noch im nächsten Jahr auswirken werden, so die Statistik Austria. Positiv entwickelten sich Aromen und Inhaltsstoffe.

Nach Schneefällen - Ein Toter, Entspannung bei Verkehrslage

Sinabelkirchen/Linz/Innsbruck - Die Verkehrssituation nach den Schneefällen hat sich in der Nacht auf Freitag langsam entspannt. In Oberösterreich wurden rund 600 Feuerwehreinsätze abgearbeitet. In der Steiermark ist ein Mann beim Schneeräumen ums Leben gekommen, als sein Radlader umkippte. Die Feuerwehren waren in über 300 Einsätzen mit Fahrzeugbergungen und Beseitigen von umgestürzten Bäumen beschäftigt. In Tirol wurden drei Menschen bei Unfällen wegen der winterlichen Straßenverhältnisse verletzt.

Kind bei Unfall mit Schneeräumtraktor schwer verletzt

Wien - Beim Schneeräumen ist Donnerstagfrüh in Wien-Liesing ein Kind schwer verletzt worden. Der Siebenjährige und seine Mutter wurden von dem Traktor am Gehsteig der Endresstraße erfasst, als sie bei der Haltestelle Atzgersdorf standen. Der 40-jährige Lenker des Schneeräumgeräts geriet beim Wegfahren ins Rutschen, erfasste die beiden und drückte sie ins Wartehäuschen. Während die Frau lediglich Schnittverletzungen hatte, erlitt der Bub laut Polizei mehrere Frakturen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red