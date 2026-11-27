Mitarbeiter soll Bankraub in Korneuburg mitgeplant haben

Korneuburg/Wien - Ein Bankangestellter soll einen Raubüberfall auf seine Filiale im Juni in Korneuburg mitgeplant haben. Nach dem Coup wurden vier Verdächtige im Alter von 23 bis 30 Jahren ausgeforscht. Drei Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Jener 23-Jährige, der den Überfall verübt haben soll, wird laut Exekutive per europäischem Haftbefehl gesucht und ist noch auf der Flucht.

Rechnungshof urgiert Umsetzung von Gewaltschutz-Aktionsplan

Wien - Die konsequente Umsetzung von Gewalt- und Opferschutzmaßnahmen sei dringend nötig, urgiert der Rechnungshof während der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". 2023 hatte das Kontrollorgan Empfehlungen abgegeben. Vieles sei realisiert worden, fünf Punkte fehlen aber noch, hieß es am Freitag. Das betrifft etwa Fortbildungen für Richterinnen und Staatsanwälte, ein einheitliches Tool zur Gefährdungseinschätzung und die Kriminalstatistik.

Russische Sabotage in Europa nimmt laut Untersuchung zu

London - Die Zahl mutmaßlicher russischer Sabotageakte in Europa ist im vergangenen Jahr um 16 Prozent gestiegen, wobei Deutschland und Polen die Hauptziele bleiben. Wie das International Institute for Strategic Studies (IISS) am Freitag mitteilte, nutzen die Täter zunehmend komplexere Methoden beim Einsatz von Sprengstoff. Ziel der Aktionen sei es, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu stören. Die russische Regierung hat Sabotageakte in Europa stets zurückgewiesen.

Kickl fordert von Ukraine Aufnahme von Migranten

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl spricht sich dafür aus, dass die EU die Ukraine nach Ende des russischen Angriffskriegs als Gegenleistung für die europäische Unterstützung zur Aufnahme von abgelehnten Asylwerbern verpflichtet. "Die EU und auch Österreich haben hunderte Milliarden in die Ukraine gepumpt. Wenn dort die Waffen schweigen, ist es hoch an der Zeit, eine Gegenleistung einzufordern", forderte Kickl am Freitag per Aussendung. Kritik gibt es von SPÖ und NEOS.

Händler starten mit dem Black Friday ins Weihnachtsgeschäft

Wien - Die stationären Händler hoffen auf ein reges Kundeninteresse am heutigen Black-Friday-Aktionstag und morgigen ersten Advent-Einkaufssamstag. "Bleibt es trocken und sind die Wege frei, sind das gute Voraussetzungen für den Weihnachtseinkauf", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Freitag zur APA. Die aktuelle Kälte und der Schnee würden etwa die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln ankurbeln.

Leichte Entwarnung nach Tankerunglück vor Ibiza

Ibiza - Nach dem Tankerunglück vor der spanischen Urlaubsinsel Ibiza gibt es vorsichtige Entwarnung: Die mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel gefüllten Ladetanks des havarierten Schiffes seien intakt, sagte die Leiterin der zuständigen Hafenbehörde, Elena Delgado, nach einer Lagebesprechung im Koordinierungszentrum der Seenotrettung (CCS) in Valencia am Freitag.

Wirbel um LH-Porträt zum Aufhängen in Kärntner Schulen

Klagenfurt - Die Kärntner Bildungsdirektion hat die Schulen per Mail angeleitet, neben jenem des Bundespräsidenten auch ein Porträt von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) aufzuhängen - und auch gleich eine Aufnahme mitgeschickt. In der Bildungsdirektion und der Landesregierung verwies man zunächst auf das Schulgesetz und Anfragen aus Schulen. Nachdem die FPÖ eine Streichung des Paragrafen forderte, äußerte Fellner selbst Unterstützung für ein derartiges Vorhaben.

VfGH prüft Antrag auf Aufhebung der Paketsteuer

Wien - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird sich im Dezember unter anderem mit der Beschwerde des Onlinehändlers Zalando beschäftigen. Dieser hat eine Aufhebung der Paketsteuer beantragt. Der VfGH wird prüfen, ob der noch vor Inkrafttreten des Paketsteuergesetzes eingebrachte Individualantrag zulässig ist, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Auch dem Energiekrisenbeitrag oder dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) widmen sich die Höchstrichter im nächsten Monat.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red