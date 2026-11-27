Benko zu zusätzlichen sechs Monaten unbedingt verurteilt

Innsbruck/Wien - Der Ex-Immobilieninvestor Ren� Benko ist am Freitag am Oberlandesgericht Innsbruck in einem Berufungsverfahren zu einer Zusatzstrafe von sechs Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Berufung bezog sich auf eine erstinstanzlich in einer Schöffenverhandlung vom Landesgericht Innsbruck festgelegte bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine unbedingte Geldstrafe von 4.320 Euro. Benko war im Fall der betrügerischen Krida schuldig gesprochen worden.

Prozess wegen Tötung von Influencerin in Graz

Graz - Ein 32-jähriger Mann hat sich am Freitag wegen des Verdachts des Mordes und wegen Störung der Totenruhe vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten müssen. Er soll eine Grazer Influencerin, seine Ex-Freundin, fast auf den Tag genau vor einem Jahr getötet, in einen Koffer gepackt und dann in einem Waldstück in der Heimat seiner Großmutter in Slowenien vergraben haben. Der Beschuldigte gestand eine fahrlässige Tötung, sprach aber von einem Unfall.

Staatliche Pensionszuschüsse steigen bis 2031 auf 27,2 Mrd.

Wien - Die Zuschüsse des Bundes zur gesetzlichen Pensionsversicherung steigen bis 2031, allerdings langsamer als in den Jahren zuvor. Das zeigt das am Freitag veröffentlichte Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission. Die staatlichen Ausgaben für die Pensionen erhöhen sich von rund 19,3 Mrd. Euro im heurigen Jahr auf 27,2 Mrd. im Jahr 2031, was ein Plus von 41,1 Prozent bedeutet. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigt in diesem Zeitraum von 3,84 auf 4,3 Prozent.

Ermittlungen zu totem Häftling in JA Innsbruck

Innsbruck - Nach mehreren aufklärungswürdigen Todesfällen in den heimischen Justizanstalten (JA) beschäftigt nun ein weiterer Fall die Ermittlungsbehörden. Am vergangenen Mittwoch wurde ein 30-jähriger Insasse der JA Innsbruck tot in seiner Zelle gefunden. Entsprechende Informationen bestätigte das Justizministerium auf APA-Anfrage. "Der Insasse war in einem Mehrpersonenhaftraum untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vor", hieß es am Freitagabend.

Mitarbeiter soll Bankraub in Korneuburg mitgeplant haben

Korneuburg/Wien - Ein Bankangestellter soll einen Raubüberfall auf seine Filiale im Juni in Korneuburg mitgeplant haben. Nach dem Coup wurden vier Verdächtige im Alter von 23 bis 30 Jahren ausgeforscht. Drei Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Jener 23-Jährige, der den Überfall verübt haben soll, wird laut Exekutive per europäischem Haftbefehl gesucht und ist noch auf der Flucht.

Mindestens acht Migranten starben bei Überfahrt auf Kanaren

Madrid - Mindestens acht Migranten sind bei der Überfahrt zu den Kanarischen Inseln ums Leben gekommen. 90 Insassen des Flüchtlingsbootes seien lebend geborgen worden, teilte die spanische Seenotrettung am Freitag mit. Sechs von ihnen - fünf Männer und eine Frau - seien in kritischem Zustand mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Eisenkot: Koalitionsgespräche kommen nicht voran

Jerusalem - Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot sieht bei den Verhandlungen über eine Große Koalition mit der Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu keine Fortschritte. Netanyahus rechtskonservative Likud-Partei sei derzeit nicht bereit, bei irgendeinem wesentlichen Thema voranzukommen und Kompromisse einzugehen, teilte Eisenkot auf der Plattform X mit.

Wiener Kultur-Kürzungen: Weitere Kritik und Solidarität

Wien - Die am Donnerstag bekannt gegebenen Kürzungen im Kulturressort der Stadt Wien um 31 Mio. Euro für das Jahr 2027 sorgen weiterhin für Kritik. Große Betroffenheit über die geplante Förderreduktion um 23,33 Prozent herrscht beim Wiener Filmverleih sixpackfilm. Das Porn Film Festival Vienna beklagt überhaupt die Streichung sämtlicher Fördermittel. Solidarisch mit den Wiener Bühnen und Kulturschaffenden zeigte sich am Freitag die Ensemblevertretung des Burgtheaters.

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red