Prozess wegen Tötung von Influencerin in Graz

Graz - Ein 32-Jähriger hat sich am Freitag wegen des Verdachts des Mordes und wegen Störung der Totenruhe vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten müssen. Er soll eine Grazer Influencerin, seine Ex-Freundin, fast auf den Tag genau vor einem Jahr getötet, in einen Koffer gepackt und dann in einem Waldstück in der Heimat seiner Großmutter in Slowenien vergraben haben. Der Beschuldigte gestand eine fahrlässige Tötung, sprach aber von einem Unfall. Das Urteil fällt am Freitag.

Benko zu zusätzlichen sechs Monaten unbedingt verurteilt

Innsbruck/Wien - Der Ex-Immobilieninvestor Ren� Benko ist am Freitag am Oberlandesgericht Innsbruck in einem Berufungsverfahren zu einer Zusatzstrafe von sechs Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Berufung bezog sich auf eine erstinstanzlich in einer Schöffenverhandlung vom Landesgericht Innsbruck festgelegte bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine unbedingte Geldstrafe von 4.320 Euro. Benko war im Fall der betrügerischen Krida schuldig gesprochen worden.

Staatliche Pensionszuschüsse steigen bis 2031 auf 27,2 Mrd.

Wien - Die Zuschüsse des Bundes zur gesetzlichen Pensionsversicherung steigen bis 2031, allerdings langsamer als in den Jahren zuvor. Das zeigt das am Freitag veröffentlichte Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission. Die staatlichen Ausgaben für die Pensionen erhöhen sich von rund 19,3 Mrd. Euro im heurigen Jahr auf 27,2 Mrd. im Jahr 2031, was ein Plus von 41,1 Prozent bedeutet. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigt in diesem Zeitraum von 3,84 auf 4,3 Prozent.

WHO warnt vor Wiederaufflammen der Masern

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt trotz stark gefallener Masern-Todesfälle vor einem möglichen Wiederaufflammen der gefährlichen Infektionskrankheit. Die UNO-Organisation in Genf verweist in ihrem jährlichen Masernbericht etwa auf den nachlassenden Impfschutz auf dem amerikanischen Kontinent und niedrige Impfraten in Teilen Europas.

Ukraine bietet Waffenruhe im Schwarzen Meer an

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine strebt nach eigenen Angaben eine Waffenruhe im Schwarzen Meer zur Sicherung des Lebensmittelexports an. Die Regierung in Kiew habe ihren internationalen Verbündeten einen entsprechenden Vorschlag weitergeleitet und warte auf eine Antwort Russlands, zitierte der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne am Freitag den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha. Dieser äußerte sich demnach dankbar gegenüber Indien, der Türkei und Ägypten für ihre Vermittlungsbemühungen.

Ermittlungen zu totem Häftling in JA Innsbruck

Innsbruck - Nach mehreren aufklärungswürdigen Todesfällen in den heimischen Justizanstalten (JA) beschäftigt nun ein weiterer Fall die Ermittlungsbehörden. Am vergangenen Mittwoch wurde ein 30-jähriger Insasse der JA Innsbruck tot in seiner Zelle gefunden. Entsprechende Informationen bestätigte das Justizministerium auf APA-Anfrage. "Der Insasse war in einem Mehrpersonenhaftraum untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vor", hieß es am Freitagabend.

Eisenkot: Likud strebt mit Verzögerungstaktik Neuwahlen an

Jerusalem - Der mit der Regierungsbildung in Israel beauftragte Oppositionsführer Gadi Eisenkot hat der konservativen Likud-Partei des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vorgeworfen, Neuwahlen anzustreben und deshalb Gespräche über eine mögliche Koalition absichtlich zu verzögern. Der Likud habe sich "zwei Wochen lang geweigert, auch nur einen einzigen konkreten Vorschlag auf den Tisch zu legen", sagte Eisenkot am Freitag. Sie sei auch nicht zu Kompromissen bereit.

Mindestens acht Migranten starben bei Überfahrt auf Kanaren

Madrid - Mindestens acht Migranten sind bei der Überfahrt zu den Kanarischen Inseln ums Leben gekommen. 90 Insassen des Flüchtlingsbootes seien lebend geborgen worden, teilte die spanische Seenotrettung am Freitag mit. Sechs von ihnen - fünf Männer und eine Frau - seien in kritischem Zustand mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red