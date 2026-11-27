Influencerin getötet - Lebenslange Haft für Ex-Partner

Graz - Ein 32-Jähriger ist am Freitagabend im Grazer Straflandesgericht wegen Mordes an seiner 31-jährigen Ex-Partnerin schuldig gesprochen worden. Der Mann soll sie vor einem Jahr in ihrer eigenen Wohnung gewürgt und getötet haben, ehe er sie in einen Koffer packte und in Slowenien vergrub. Der Beschuldigte hatte eine Tötungsabsicht abgestritten. Die Geschworenen glaubten ihm allerdings nicht. Er fasste eine lebenslange Haftstrafe aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Händler hoffen auf Umsatzschub durch Advent-Einkaufssamstag

Wien - Nach der Umsatzdelle durch den Wintereinbruch hoffen die stationären Händler nun am ersten Advent-Einkaufssamstag auf eine hohe Kundenfrequenz. "Bleibt es trocken und sind die Wege frei, sind das gute Voraussetzungen für den Weihnachtseinkauf", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Der vergangene Donnerstag mit Schneechaos und Verkehrsbehinderungen war ein schlechter Geschäftstag, manche Händler verzeichneten Erlösrückgänge "im hohen zweistelligen Bereich".

Tote nach russischen Angriffen in der Nordukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen sind in der Nordukraine mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben kamen drei Menschen bei einer Attacke auf ein Unternehmen in Nyschin im Gebiet Tschernihiw ums Leben. Sieben weitere seien verletzt worden. In der weiter westlich gelegenen Region Schytomyr gab es ebenfalls russische Angriffe. In der Gemeinde Malyn wurde nach Angaben von Gebietsgouverneur Witalij Bunetschko ein Mensch getötet. Zwölf weitere seien verletzt worden.

Putin präsentiert neues russisches Atom-U-Boot

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat am Freitag ein neues russisches Atom-U-Boot in Dienst gestellt. Wie auf vom Kreml verbreiteten Bildern zu sehen war, nahm der russische Präsident an der Flaggenhissung auf der "Perm" teil, mit der das U-Boot offiziell in den Dienst der russischen Marine gestellt wurde. Die Zeremonie fand den Angaben zufolge auf der Werft des Unternehmens Sewmatsch im nordwestrussischen Sewerodwinsk statt.

Linzer Altbischof Ludwig Schwarz wird beigesetzt

Linz - Der verstorbene Linzer Altbischof Ludwig Schwarz wird am Samstag in der Krypta des Linzer Mariendoms beigesetzt. Davor zelebriert Diözesanbischof Manfred Scheuer ein Requiem für seinen am 19. November im 87. Lebensjahr in Kritzendorf verstorbenen Amtsvorgänger. Schwarz leitete die Diözese Linz von 2005 bis 2016. Davor war er Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke und wurde 2001 von Papst Johannes Paul II zum Weihbischof für Wien ernannt.

Eisenkot: Likud strebt mit Verzögerungstaktik Neuwahlen an

Jerusalem - Der mit der Regierungsbildung in Israel beauftragte Oppositionsführer Gadi Eisenkot hat der konservativen Likud-Partei des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vorgeworfen, Neuwahlen anzustreben und deshalb Gespräche über eine mögliche Koalition absichtlich zu verzögern. Der Likud habe sich "zwei Wochen lang geweigert, auch nur einen einzigen konkreten Vorschlag auf den Tisch zu legen", sagte Eisenkot am Freitag. Sie sei auch nicht zu Kompromissen bereit.

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red