Influencerin getötet - Lebenslange Haft für Ex-Partner

Graz - Ein 32-Jähriger ist am Freitagabend im Grazer Straflandesgericht wegen Mordes an seiner 31-jährigen Ex-Partnerin schuldig gesprochen worden. Der Mann soll sie vor einem Jahr in ihrer eigenen Wohnung gewürgt und getötet haben, ehe er sie in einen Koffer packte und in Slowenien vergrub. Der Beschuldigte hatte eine Tötungsabsicht abgestritten. Die Geschworenen glaubten ihm allerdings nicht. Er fasste eine lebenslange Haftstrafe aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wiederkehr will Länder-Beitrag für Gratis-Ganztagsschule

Wien - Im Zuge der Reformpartnerschaft will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) in ganz Österreich ganztägige Schulformen für die Eltern gratis etablieren. Dazu soll der Bund von den bisher dafür zuständigen Ländern die Finanzierung übernehmen und zusätzlich mittelfristig 100 Mio. Euro jährlich zur Verfügung stellen, so Wiederkehr gegenüber der APA. Im Gegenzug sollen die Länder die ihnen derzeit dafür zustehenden Ertragsanteile an den Bund rückübertragen.

14 tote Migranten vor den Kanaren geborgen

La Restinga - Die Zahl der Toten nach der Rettung eines mit rund 100 Menschen besetzten Migrantenboots vor den spanischen Kanaren ist einem Agenturbericht zufolge auf 14 gestiegen. Es seien 14 Leichen an Land gebracht worden, meldete die spanische Nachrichtenagentur EFE am Freitag. Der Seenotrettungsdienst hatte zunächst mitgeteilt, an Bord seien acht bis zehn Leichen gefunden worden. Sechs Menschen wurden demnach in ernstem Zustand in ein Krankenhaus geflogen.

New Yorker Thanksgiving-Parade in den Startlöchern

New York - Nach der wetterbedingten Verschiebung bereiten sich in New York Tausende auf die traditionelle Thanksgiving-Parade vor, die Samstagnachmittag MEZ nachgeholt werden soll. Die eigentlich für Donnerstag geplante Parade musste wegen der heftigen Stürme an der US-Ostküste zunächst abgesagt werden. Infolge der Stürme sind weiterhin knapp 350.000 Menschen ohne Strom. Besonders betroffen sind die US-Staaten Pennsylvania und New Jersey sowie Missouri im mittleren Westen der USA.

Havarierter Tanker vor Ibiza soll abgeschleppt werden

Cartagena - Der vor der spanischen Urlaubsinsel Ibiza im Mittelmeer kieloben treibende Dieseltanker "Med Emre" soll zum Hafen von Cartagena geschleppt werden. Dort soll die für die Umwelt gefährliche Ladung abgepumpt und das Schiff gesichert werden, meldete Spaniens Verkehrsministerium. Mit seiner Ankunft wird am Montag gerechnet. Der rund 120 Meter lange Tanker war in der Nacht auf Donnerstag rund 50 Kilometer nordwestlich von Ibiza beschädigt worden. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

Zwei MSF-Mitarbeiter im Gazastreifen getötet

Gaza - Die israelische Armee hat bei einem Angriff im Gazastreifen zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen getötet. Nach Angaben des Militärs habe es sich bei ihnen um "Terroristen" der islamistischen Hamas gehandelt, die als Sicherheitskräfte in einer von der Hilfsorganisation betriebenen Klinik arbeiteten. Ärzte ohne Grenzen (MSF) reagierte auf der Plattform X "zutiefst erschüttert und empört" über die Tötung der beiden Wachleute.

Erster Abschuss russischer Strahldrohne durch Laserwaffe

Kiew (Kyjiw) - Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt. "Kürzlich sind online Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie ein ukrainisches Lasersystem im Gefecht eingesetzt wird, um eine feindliche düsengetriebene Drohne abzufangen", erklärte die von der ukrainischen Regierung betriebene Militärplattform Brave1 am Freitag.

Büro und Wohnung von Le Pens Ex-Bürochef durchsucht

Paris - In Frankreich sind das Büro und die Wohnung von Marine Le Pens früherem Bürochef Ambroise de Rancourt durchsucht worden. Die Einsätze in der Wohnung sowie in der Zentrale von Le Pens rechtspopulistischer Partei Rassemblement National (RN) seien bereits am 9. November erfolgt, war am Freitag aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen zu erfahren. De Rancourt wird demnach verdächtigt, vertrauliche Informationen aus dem Innenministerium erhalten zu haben.

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red