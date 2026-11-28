Neue Hitzeregeln für Schulen vorgestellt

Wien - Das Bildungsministerium hat eine Gesetzesänderung zum Hitzeschutz an Schulen in Begutachtung geschickt. Dieser zu Folge kann unter gewissen Umständen der Schulbeginn um eine Stunde vorverlegt werden. Auch ein hitzebedingtes Fernbleiben kann von der Schule gestattet werden. Ausflüge in Museen und Schwimmbäder werden angeregt. In einem neuen Ministerratsvortrag wird für Jänner ein "Schulbau-Hitzegipfel" angekündigt.

Hunderte Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgefangen

Moskau - Die russische Luftabwehr hat in der Nacht auf Samstag nach Angaben aus Moskau mehr als 1.200 ukrainische Drohnen abgefangen. Die russischen Streitkräfte hätten 1.246 ukrainische Drohnen in mehr als einem Dutzend Regionen, darunter Moskau, "abgefangen und zerstört", teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin meldete hunderte ukrainische Drohnen, die die russische Hauptstadt als Ziel gehabt hätten.

Händler hoffen auf Umsatzschub durch Advent-Einkaufssamstag

Wien - Nach der Umsatzdelle durch den Wintereinbruch hoffen die stationären Händler nun am ersten Advent-Einkaufssamstag auf eine hohe Kundenfrequenz. "Bleibt es trocken und sind die Wege frei, sind das gute Voraussetzungen für den Weihnachtseinkauf", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Der vergangene Donnerstag mit Schneechaos und Verkehrsbehinderungen war ein schlechter Geschäftstag, manche Händler verzeichneten Erlösrückgänge "im hohen zweistelligen Bereich".

Länder gehen unterschiedliche Wege bei Politikergehältern

Wien - Die Länder gehen bei der Anpassung der Politikergehälter im kommenden Jahr einmal mehr unterschiedliche Wege. Oberösterreich, Wien und das Burgenland folgen dem Bundesbeispiel und erhöhen die Bezüge für Landespolitiker um ein Prozent. Salzburg und die Steiermark verordnen sich dagegen erneut eine Nulllohnrunde. In den übrigen Ländern steht die Entscheidung noch aus. In jedem Fall bleibt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der Spitzenverdiener unter den Landeshauptleuten.

Wiederkehr will Länder-Beitrag für Gratis-Ganztagsschule

Wien - Im Zuge der Reformpartnerschaft will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) in ganz Österreich ganztägige Schulformen für die Eltern gratis etablieren. Dazu soll der Bund von den bisher dafür zuständigen Ländern die Finanzierung übernehmen und zusätzlich mittelfristig 100 Mio. Euro jährlich zur Verfügung stellen, so Wiederkehr gegenüber der APA. Im Gegenzug sollen die Länder die ihnen derzeit dafür zustehenden Ertragsanteile an den Bund rückübertragen.

Gegenseitige Angriffe Saudi-Arabien-Houthi

Riad/Sanaa - Saudi-Arabien und die pro-iranische Houthi-Miliz im Jemen haben erneut Angriffe auf die Hauptstädte beider Länder gemeldet. Die saudi-arabische Luftabwehr habe einen auf Riad abgefeuerten Marschflugkörper der Houthi abgefangen und zerstört, erklärte ein Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition am Samstag im Onlinedienst X. Medien der Houthi meldeten einen Angriff Saudi-Arabiens auf Jemens Hauptstadt Sanaa, bei dem 13 Menschen verletzt worden seien.

Linzer Altbischof Ludwig Schwarz wird beigesetzt

Linz - Der verstorbene Linzer Altbischof Ludwig Schwarz wird am Samstag in der Krypta des Linzer Mariendoms beigesetzt. Davor zelebriert Diözesanbischof Manfred Scheuer ein Requiem für seinen am 19. November im 87. Lebensjahr in Kritzendorf verstorbenen Amtsvorgänger. Schwarz leitete die Diözese Linz von 2005 bis 2016. Davor war er Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke und wurde 2001 von Papst Johannes Paul II zum Weihbischof für Wien ernannt.

Flugzeug streift in Washington Flügel anderer Maschine

Washington - In der US-Hauptstadt Washington hat ein Flugzeug auf dem Weg zur Startbahn den Flügel einer anderen Maschine gestreift. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Luftfahrtbehörde FAA auf X mit. Beide Maschinen waren für die Fluggesellschaft American Airlines unterwegs. Berührt hätten sich lediglich die beiden Flügelspitzen, teilte American Airlines mit. Die zwei Maschinen kehrten zu ihren Gates zurück und wurden demnach für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen.

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red