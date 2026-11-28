Mann stirbt nach Stichverletzung in Wiener Wohnung

Wien - Alarm wegen eines möglichen Mordes in Wien-Floridsdorf: Polizistinnen und Polizisten wurden in der Nacht auf Samstag zu einer Wohnung zwischen den Bezirksteilen Jedlersdorf und Leopoldau gerufen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer öffnete ihnen eine blutverschmierte Frau die Tür. Die Uniformierten brachten sie aus dem Appartement und fanden dann den auf dem Boden liegenden 35-Jährigen. Er hatte zumindest eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers.

Neue Hitzeregeln für Schulen vorgestellt

Wien - Das Bildungsministerium hat eine Gesetzesänderung zum Hitzeschutz an Schulen in Begutachtung geschickt. Dieser zu Folge kann unter gewissen Umständen der Schulbeginn um eine Stunde vorverlegt werden. Auch ein hitzebedingtes Fernbleiben kann von der Schule gestattet werden. Ausflüge in Museen und Schwimmbäder werden angeregt. In einem neuen Ministerratsvortrag wird für Jänner ein "Schulbau-Hitzegipfel" angekündigt.

Überschwemmungen und Dutzende Tote in Peru und Ecuador

Quito/Lima - Nach heftigen Regenfällen im Zuge des Klimaphänomens El Ni�o sind mehrere Städte in Peru und Ecuador von Überschwemmungen betroffen. In Ecuador seien 34 Menschen infolge von Starkregen ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutz am Freitag (Ortszeit) mit. Insgesamt seien 47.000 Menschen von den heftigen Niederschlägen betroffen.

Hunderte Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgefangen

Moskau - Die russische Luftabwehr hat in der Nacht auf Samstag nach Angaben aus Moskau mehr als 1.200 ukrainische Drohnen abgefangen. Die russischen Streitkräfte hätten 1.246 ukrainische Drohnen in mehr als einem Dutzend Regionen, darunter Moskau, "abgefangen und zerstört", teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin meldete hunderte ukrainische Drohnen, die die russische Hauptstadt als Ziel gehabt hätten.

Händler hoffen auf Umsatzschub durch Advent-Einkaufssamstag

Wien - Nach der Umsatzdelle durch den Wintereinbruch hoffen die stationären Händler nun am ersten Advent-Einkaufssamstag auf eine hohe Kundenfrequenz. "Bleibt es trocken und sind die Wege frei, sind das gute Voraussetzungen für den Weihnachtseinkauf", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Der vergangene Donnerstag mit Schneechaos und Verkehrsbehinderungen war ein schlechter Geschäftstag, manche Händler verzeichneten Erlösrückgänge "im hohen zweistelligen Bereich".

Flugbetrieb in Köln nach Drohnensichtung gestoppt

Köln - Eine Drohne hat den Betrieb am Flughafen Köln/Bonn für rund zweieinhalb Stunden lahmgelegt. Wie eine Flughafensprecherin mitteilte, wurde das Objekt am Freitagabend um kurz vor 22.00 Uhr am Himmel über dem Gelände entdeckt. Daraufhin wurden sämtliche Starts und Landungen eingestellt, wie es hieß. Die Deutsche Flugsicherung untersuchte den Vorfall und gab schließlich gegen 0.30 Uhr Entwarnung.

Frankreich: Wieder Zehntausende bei Protesten erwartet

Paris - Bei neuen Protesten in zahlreichen Städten in Frankreich erwarten die Behörden am siebten Samstag in Folge zehntausende Menschen auf den Straßen. Gewerkschaften, Vereine und Initiativen haben nach dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Mittwoch zu entsprechenden Kundgebungen aufgerufen. Die Gewerkschaft CGT etwa forderte eine "feministische Flutwelle" gegen sexuelle Gewalt. Auch gegen "wirtschaftliche Gewalt" solle ein Zeichen gesetzt werden.

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red