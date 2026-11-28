Frau bei Konzert mit K.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt

Wien - Bei dem Konzert der Rap-Superstars RAF Camora und Bonez MC in der Wiener Stadthalle hat ein Mann einer Konzertbesucherin am Freitagabend offenbar K.o.-Tropfen eingeflößt und die so Betäubte vergewaltigt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer fand ein Sicherheitsmitarbeiter die sichtlich aufgelöste und augenscheinlich beeinträchtigte 32-Jährige gegen 22.45 Uhr bei den Toilettenanlagen. Er brachte sie zu den Sanitätseinrichtungen und verständigte anschließend die Exekutive.

Mann stirbt nach Stichverletzung in Wiener Wohnung

Wien - Mordalarm in Wien-Floridsdorf: Polizistinnen und Polizisten wurden in der Nacht auf Samstag zu einer Wohnung zwischen den Bezirksteilen Jedlersdorf und Leopoldau gerufen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer öffnete ihnen eine blutverschmierte Frau die Tür. Die Uniformierten brachten sie aus dem Appartement und fanden dann den auf dem Boden liegenden 35-Jährigen. Er hatte zumindest eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers.

Russland verstärkt Angriffe auf ukrainische Brücken

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat in den Monaten Oktober und November jeweils so viele Brücken in der Ukraine angegriffen wie seit vier Jahren nicht mehr. Zuletzt wurden die strategisch wichtigen Bauwerke vor allem in Kiew ins Visier genommen, wie aus einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Zahlen der Nichtregierungsorganisation ACLED hervorgeht. Im Sommer hatte die Ukraine demnach ihrerseits in russisch besetzten Gebieten und an der Front vermehrt Brücken angegriffen.

Tote bei Explosion nahe Schule in Afghanistan

Kabul - Bei einer Explosion in der Nähe einer Schule in der afghanischen Provinz Kunar sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 110 Menschen verletzt worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf einen Sprecher der in Afghanistan regierenden Taliban. Ob es sich bei allen Opfern um Schüler handelte, war zunächst unklar. Ein Vertreter der Provinzregierung hatte zuvor gesagt, mindestens sieben Kinder seien bei dem Vorfall Samstagfrüh getötet worden.

Altbischof Ludwig Schwarz im Linzer Mariendom beigesetzt

Linz - Der verstorbene Linzer Altbischof Ludwig Schwarz ist am Samstag in der Krypta des Linzer Mariendoms beigesetzt worden. Davor zelebrierte Diözesanbischof Manfred Scheuer unter anderem gemeinsam mit Kardinal Christoph Schönborn und dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner ein Requiem für seinen am 19. November im 87. Lebensjahr in Kritzendorf verstorbenen Amtsvorgänger. Rund 1.000 Menschen nahmen an der rund zweieinhalbstündigen Totenmesse im Dom teil.

Tote bei Luftangriff auf Hochzeitseventlocation in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Bei einem Luftangriff des Militärs auf einen Veranstaltungsort für Hochzeiten im Bürgerkriegsland Myanmar sind offenbar mehrere Menschen getötet worden. Ein Bewohner eines Dorfes im Gebiet Moe Bye im Osten des Landes sagte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag, er habe 17 Tote gesehen. Bei einem Luftangriff des Militärs auf eine Schule in einem von Rebellen kontrollierten Dorf in Myanmar wurden indes nach Angaben der Opposition mindestens 30 Menschen getötet.

Verletzte bei Angriff israelischer Siedler im Westjordanland

Ramallah/Jerusalem - Radikale israelische Siedler haben im Westjordanland drei arabische Arbeiter angegriffen und verletzt. Israels Polizei meldete am Samstag, bei den Opfern handle es sich um Mitarbeiter eines Stromversorgers, die in einem palästinensischen Dorf nahe Ramallah für Reparaturarbeiten gewesen seien. Die Polizei sicherere Beweise und befrage Zeugen. Die Angreifer seien vermummt gewesen. Israels Militär teilte am Nachmittag mit, die Täter seien geflüchtet.

Im Westen Österreichs weiterhin erhebliche Lawinengefahr

Innsbruck/Salzburg/Bregenz - Die Lawinengefahr in den Bergen Westösterreichs ist weiter teilweise erheblich. Die Lageberichte der Bundesländer Tirol und Vorarlberg meldeten für Samstag für höher gelegene Bereiche in den Zentralalpen die Warnstufe drei der fünfteiligen Skala. Der Wind hat den Neuschnee vom Donnerstag - lokal fielen bis zu 30 Zentimeter - vor allem im Hochgebirge verfrachtet. Im unteren Teil der Schneedecke können Schwachschichten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red