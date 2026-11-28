Israel: Netanyahu würde Eisenkot Vortritt lassen

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Samstag seine Bereitschaft erklärt, in einer Einheitsregierung zunächst auf das Amt des Regierungschefs zu verzichten und Gadi Eisenkot den Vortritt zu lassen. Angesichts dessen, was er als existenzielle Bedrohungen für Israel bezeichnete, sei er bereit, von dem Grundsatz abzurücken, dass die stärkste Partei die Regierung anführt, schrieb er am Samstag im Online-Netzwerk X.

Händler mit Start ins Weihnachtsgeschäft zufrieden

Wien/Salzburg/Parndorf - Die heimischen Händler zeigen sich mit dem ersten Advent-Einkaufssamstag und dem Start ins Weihnachtsgeschäft zufrieden. Bei winterlichen Temperaturen haben viele Menschen in Österreich ihre ersten Weihnachtsgeschenke besorgt. Weihnachtsmärkte, Einkaufsstraßen und Shopping Center waren gut besucht. Die Kälte und der Schnee kurbeln die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln an.

Frau bei Konzert mit K.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt

Wien - Bei dem Konzert der Rap-Superstars RAF Camora und Bonez MC in der Wiener Stadthalle hat ein Mann einer Konzertbesucherin am Freitagabend offenbar K.o.-Tropfen eingeflößt und die so Betäubte vergewaltigt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer fand ein Sicherheitsmitarbeiter die sichtlich aufgelöste und augenscheinlich beeinträchtigte 32-Jährige gegen 22.45 Uhr bei den Toilettenanlagen. Er brachte sie zu den Sanitätseinrichtungen und verständigte anschließend die Exekutive.

Tote bei Explosion nahe Schule in Afghanistan

Kabul - Bei einer Explosion in der Nähe einer Schule in der afghanischen Provinz Kunar sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 110 Menschen verletzt worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf einen Sprecher der in Afghanistan regierenden Taliban. Ob es sich bei allen Opfern um Schüler handelte, war zunächst unklar. Ein Vertreter der Provinzregierung hatte zuvor gesagt, mindestens sieben Kinder seien bei dem Vorfall Samstagfrüh getötet worden.

Altbischof Ludwig Schwarz im Linzer Mariendom beigesetzt

Linz - Der verstorbene Linzer Altbischof Ludwig Schwarz ist am Samstag in der Krypta des Linzer Mariendoms beigesetzt worden. Davor zelebrierte Diözesanbischof Manfred Scheuer unter anderem gemeinsam mit Kardinal Christoph Schönborn und dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner ein Requiem für seinen am 19. November im 87. Lebensjahr in Kritzendorf verstorbenen Amtsvorgänger. Rund 1.000 Menschen nahmen an der rund zweieinhalbstündigen Totenmesse im Dom teil.

Tote bei Luftangriff auf Hochzeitseventlocation in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Bei einem Luftangriff des Militärs auf einen Veranstaltungsort für Hochzeiten im Bürgerkriegsland Myanmar sind offenbar mehrere Menschen getötet worden. Ein Bewohner eines Dorfes im Gebiet Moe Bye im Osten des Landes sagte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag, er habe 17 Tote gesehen. Bei einem Luftangriff des Militärs auf eine Schule in einem von Rebellen kontrollierten Dorf in Myanmar wurden indes nach Angaben der Opposition mindestens 30 Menschen getötet.

Russland verstärkt Angriffe auf ukrainische Brücken

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat in den Monaten Oktober und November jeweils so viele Brücken in der Ukraine angegriffen wie seit vier Jahren nicht mehr. Zuletzt wurden die strategisch wichtigen Bauwerke vor allem in Kiew ins Visier genommen, wie aus einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Zahlen der Nichtregierungsorganisation ACLED hervorgeht. Im Sommer hatte die Ukraine demnach ihrerseits in russisch besetzten Gebieten und an der Front vermehrt Brücken angegriffen.

Taliban streichen Frauennamen aus Krankenakten

Kabul/Wien - Die Taliban beschneiden die Rechte afghanischer Frauen zunehmend. In der Provinz Balkh sollen Behörden bereits im Mai dieses Jahres angeordnet haben, Frauen in Krankenhäusern und Arztpraxen nicht mehr unter ihren Namen zu registrieren. Nach einer Recherche des afghanischen Exilmediums "Zan Times" und der britischen Zeitung "The Guardian" solle stattdessen auf Dokumenten und selbst auf Rezepten die Bezeichnung "Bibi" verwendet werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red