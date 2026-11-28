Vorgezogene Parlamentswahl in Spanien

Wien/Madrid - In Spanien findet am Sonntag eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Aktuellen Umfragen zufolge dürfte es einen Rechtsruck geben. Die konservative Volkspartei PP und die rechtspopulistische Vox erreichen demnach eine Mehrheit im 350 Sitze zählenden Madrider Parlament. Der sozialistische Regierungschef Pedro S�nchez hofft seinerseits, gemeinsam mit dem linken Parteienbündnis Frente Amplio eine Mehrheit zu erreichen. Insgesamt sind rund 39 Millionen Spanier zu den Urnen gerufen.

Israel: Netanyahu würde Eisenkot Vortritt lassen

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Samstag seine Bereitschaft erklärt, in einer Einheitsregierung zunächst auf das Amt des Regierungschefs zu verzichten und Gadi Eisenkot den Vortritt zu lassen. Angesichts dessen, was er als existenzielle Bedrohungen für Israel bezeichnete, sei er bereit, von dem Grundsatz abzurücken, dass die stärkste Partei die Regierung anführt, schrieb er am Samstag im Online-Netzwerk X.

Händler mit Start ins Weihnachtsgeschäft zufrieden

Wien/Salzburg/Parndorf - Die heimischen Händler zeigen sich mit dem ersten Advent-Einkaufssamstag und dem Start ins Weihnachtsgeschäft zufrieden. Bei winterlichen Temperaturen haben viele Menschen in Österreich ihre ersten Weihnachtsgeschenke besorgt. Weihnachtsmärkte, Einkaufsstraßen und Shopping Center waren gut besucht. Die Kälte und der Schnee kurbeln die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln an.

Smart Glasses werden an Schulen verboten

Wien - Das Tragen von so genannten Smart Glasses wird ab dem Sommersemester an den Schulen untersagt. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) kündigt in der "Kronen Zeitung" eine entsprechende Verordnung an. Ausnahmen sollen medizinische Sehhilfen und behinderungsbedingt notwendige Assistenzgeräte sein.

Wieder Zehntausende bei Protesten in Frankreich

Paris - Bei neuen Protesten in Frankreich sind am siebenten Samstag in Folge zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Der Schwerpunkt der Proteste lag nach dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen vom Mittwoch auf dem Thema Frauenrechte. Demonstriert wurde aber erneut auch gegen die hohen Lebenshaltungskosten. Das Innenministerium sprach von landesweit 44.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern - etwas mehr als halb so viele wie in der Vorwoche.

"Kommissar-Rex"-Co-Autor Peter Hajek 85-jährig gestorben

Wien - Der Autor, Produzent und Regisseur Peter Hajek, Mitbegründer und -besitzer der Mungo Filmproduktionsfirma, ist am Freitagabend im Alter von 85 Jahren nach langem schweren Leiden gestorben. Das teilten seine Frau Ilse Buchelt-Hajek und die mungo tv GmbH am Samstag via Mail an die APA mit. Der gebürtige Wiener brachte viele erfolgreiche Film- und Fernsehproduktionen heraus. Unter anderem war er Co-Autor und Produzent der TV-Serie "Kommissar Rex".

Kiew meldet Angriffe und Opfer - Selenskyj weitet Zensur aus

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei neuen massiven russischen Angriffen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein fünf Jahre alter Bub, der in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde auch kritische Infrastruktur getroffen. Details nannte Klitschko nicht.

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red