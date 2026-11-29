Israel: Netanyahu würde Eisenkot Vortritt lassen

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Samstag seine Bereitschaft erklärt, in einer Einheitsregierung zunächst auf das Amt des Regierungschefs zu verzichten und Gadi Eisenkot den Vortritt zu lassen. Angesichts dessen, was er als existenzielle Bedrohungen für Israel bezeichnete, sei er bereit, von dem Grundsatz abzurücken, dass die stärkste Partei die Regierung anführt, schrieb er am Samstag im Online-Netzwerk X.

Vorgezogene Parlamentswahl in Spanien

Wien/Madrid - In Spanien findet am Sonntag eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Aktuellen Umfragen zufolge dürfte es einen Rechtsruck geben. Die konservative Volkspartei PP und die rechtspopulistische Vox erreichen demnach eine Mehrheit im 350 Sitze zählenden Madrider Parlament. Der sozialistische Regierungschef Pedro S�nchez hofft seinerseits, gemeinsam mit dem linken Parteienbündnis Frente Amplio eine Mehrheit zu erreichen. Insgesamt sind rund 39 Millionen Spanier zu den Urnen gerufen.

Länder sehen sich bei neuen Integrationskosten benachteiligt

Wien - Nicht nur bei der Sozialhilfe hakt es zwischen Bund und Ländern. Auch beim Integrationspflichtengesetz wird zumindest Nachverhandlungsbedarf seitens der Bundesländer angemeldet. Wiens zuständiger Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte am Wochenende im "Kurier" bereits an, dem Bund die Rechnung für Mehrkosten zu übermitteln. Davor hatten auch die meisten anderen Länder klar gestellt, dass sie nicht bereit sind, dem Bund Kosten abzunehmen.

Welt-Aids-Tag: Warnung vor Nachlässigkeit bei Verhütung

Wien - Steigende Zahlen bei sexuell übertragbaren Krankheiten in Europa zeigen, dass es "im Bereich der Prävention auf persönlicher Ebene Probleme gibt". Das betonte die Vorsitzende der Aids Hilfe Wien, Mirijam Hall, im Gespräch mit der APA anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember. Laut österreichischem Verhütungsreport 2024 gehen Kondomnutzung und die Verhütung insgesamt zurück. HIV verlangt immer noch "lebenslange medizinische Betreuung mit Medikamenteneinnahme", warnte Hall.

Bericht: Iran nutzte Starlink bei Attacken auf US-Truppen

USA/Hawthorne - Der Iran hat einem Medienbericht zufolge den Satelliten-Internetdienst Starlink von SpaceX bei Angriffen auf US-Streitkräfte genutzt. Dies sei geschehen, nachdem die USA und Israel den Krieg gegen den Iran begonnen hätten, berichtete die Zeitung "Washington Post" unter Berufung auf Insider. SpaceX-Chef Elon Musk sei wütend geworden, als er von zwei Fällen unerlaubter Starlink-Nutzung erfahren habe, sagten zwei mit internen Beratungen des Unternehmens vertraute Personen.

Neun Menschen sterben bei Busunfall in Honduras

Tegucigalpa - Mindestens neun Menschen sind am Samstag bei einem Busunfall in Honduras gestorben. Außerdem hatte es 28 Verletzte gegeben, nachdem der Autobus im Departement Comayagua mit einem Pick-up zusammengeprallt und in eine Schlucht gestürzt war. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren neben dem Fahrer drei Männer und fünf Frauen unter den Toten. Zahlreiche Reisende seien aus dem Fahrzeug geschleudert worden, erklärten die Rettungskräfte. Die Unfallursache ist noch unklar.

Mehr als 1.200 Migranten erreichen Kreta und Gavdos

Athen/Wien/Kreta - Wegen der immer schlechter werdenden Witterungsbedingungen kurz vor dem Winter versuchen zurzeit zahlreiche Migranten, nach Europa zu gelangen. Neben den zu Spanien gehörenden Kanaren im Atlantik nordwestlich von Afrika sind derzeit auch die griechischen Inseln Kreta und Gavdos im Mittelmeer hauptbetroffen. In den vergangenen beiden Tagen landeten dort laut Küstenwache mehr als 1.200 Migranten aus Nordafrika an. Die Behörden meldeten am Samstag laut Reuters und AP zwei Tote.

Kiew will Medienberichterstattung über Schäden einschränken

Kiew (Kyjiw) - Die Regierung in Kiew will die Medienberichterstattung über die Auswirkungen russischer Angriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine einschränken. Staatschef Wolodymyr Selenskyj ordnete am Samstag per Dekret an, seine Regierung solle "dringend Maßnahmen ergreifen, um den Medien zu untersagen, über Informationen zu den Folgen der Zerstörung sowie dem Zeitplan für die Wiederherstellung kritischer Infrastruktureinrichtungen zu berichten".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red