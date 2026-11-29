Beach-Boys-Mitgründer Mike Love mit 85 gestorben

Los Angeles (Kalifornien) - Der Beach-Boys-Mitgründer Mike Love ist tot. Der Sänger der legendären Band starb im Alter von 85 Jahren, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management berichteten. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Love sei am Samstagabend im Kreise seiner Familie gestorben, zitierte der Sender NBC Loves Sprecherin Katie Altman. Mit den Beach Boys verbreitete Love den Sound von Sommer, Strand, Surfen und guter Laune.

Parlamentswahl in Spanien begonnen - S�nchez droht Abwahl

Wien/Madrid - In Spanien haben die Parlamentswahlen begonnen, bei denen ein Rechtsruck das Ende der achtjährigen Amtszeit des linksgerichteten Regierungschefs Pedro S�nchez bedeuten könnte. Die Wahlbüros öffneten am Sonntag um 9.00 Uhr und sollten um 20.00 Uhr schließen. Zur Wahl aufgerufen waren 38,7 Millionen Spanier.

Zehntausende demonstrieren in Georgien für EU-Beitritt

Tiflis - Zehntausende haben in Georgien für eine Annäherung des Landes an die EU und gegen die Regierung demonstriert. Die Protestierer versammelten sich am Samstag mit georgischen und EU-Flaggen auf dem zentralen Platz der Hauptstadt Tiflis, wie AFP-Journalisten berichteten. Trotz vorangegangener Massenfestnahmen und drohender hoher Geldstrafen folgten sie damit am zweiten Jahrestag von regierungskritischen Massenprotesten dem Demonstrationsaufruf von fünf Oppositionsparteien.

Welt-Aids-Tag: Warnung vor Nachlässigkeit bei Verhütung

Wien - Steigende Zahlen bei sexuell übertragbaren Krankheiten in Europa zeigen, dass es "im Bereich der Prävention auf persönlicher Ebene Probleme gibt". Das betonte die Vorsitzende der Aids Hilfe Wien, Mirijam Hall, im Gespräch mit der APA anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember. Laut österreichischem Verhütungsreport 2024 gehen Kondomnutzung und die Verhütung insgesamt zurück. HIV verlangt immer noch "lebenslange medizinische Betreuung mit Medikamenteneinnahme", warnte Hall.

Länder sehen sich bei neuen Integrationskosten benachteiligt

Wien - Nicht nur bei der Sozialhilfe hakt es zwischen Bund und Ländern. Auch beim Integrationspflichtengesetz wird zumindest Nachverhandlungsbedarf seitens der Bundesländer angemeldet. Wiens zuständiger Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte am Wochenende im "Kurier" bereits an, dem Bund die Rechnung für Mehrkosten zu übermitteln. Davor hatten auch die meisten anderen Länder klar gestellt, dass sie nicht bereit sind, dem Bund Kosten abzunehmen.

Russland fängt erneut Hunderte Drohnen ab

Moskau - Die Ukraine hat im Zuge ihres Abwehrkampfes laut russischen Angaben erneut massive Gegenangriffe geführt. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von 542 Drohnen, die von Samstagabend bis Sonntagfrüh in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 105 davon beim Anflug auf Moskau. Aber auch Russland setzte in der Nacht auf Sonntag seine Angriffe auf die Ukraine fort.

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red