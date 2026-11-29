Parlamentswahl in Spanien begonnen - S�nchez droht Abwahl

Wien/Madrid - In Spanien haben die Parlamentswahlen begonnen, bei denen ein Rechtsruck das Ende der achtjährigen Amtszeit des linksgerichteten Regierungschefs Pedro S�nchez bedeuten könnte. Die Wahlbüros öffneten am Sonntag um 9.00 Uhr und sollten um 20.00 Uhr schließen. Zur Wahl aufgerufen waren 38,7 Millionen Spanier.

Beach-Boys-Mitgründer Mike Love mit 85 gestorben

Los Angeles (Kalifornien) - Der Beach-Boys-Mitgründer Mike Love ist tot. Der Sänger der legendären Band starb im Alter von 85 Jahren, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management berichteten. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Love sei am Samstagabend im Kreise seiner Familie gestorben, zitierte der Sender NBC Loves Sprecherin Katie Altman. Mit den Beach Boys verbreitete Love den Sound von Sommer, Strand, Surfen und guter Laune.

Gespräche zur Regierungsbildung in Israel

Tel Aviv - Der Koalitionspoker in Israel geht weiter. Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot traf sich nach Angaben seines Büros im Militärhauptquartier in Tel Aviv zu Gesprächen mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Dieser hatte Eisenkot am Samstagabend angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.

Proteste an Italiens Opernhäusern gefährden Scala-Premiere

Mailand - Eine Streikwelle erschüttert Italiens bedeutende Opernhäuser. In Venedig ist das für Samstagabend geplante Eröffnungskonzert der Sinfoniesaison im Teatro La Fenice wegen eines Arbeitskampfes ausgefallen. An der Mailänder Scala droht zudem ein Streik am 7. Dezember die traditionelle Saisoneröffnung mit Verdis "Otello" zu beeinträchtigen.

Russland attackiert Wohnhaus in Odessa - Tote und Verletzte

Moskau - Die russischen Streitkräfte haben bei einem neuen Angriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt. In der Stadt seien ein Wohngebäude, ein Lager mit Kinderspielzeug und ein landwirtschaftliches Anwesen getroffen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper am Sonntag bei Telegram mit.

Mehr als 1.200 Migranten erreichen Kreta und Gavdos

Athen/Wien/Kreta - Vor der Insel Kreta haben die griechische Küstenwache und die europäische Grenzschutzagentur Frontex innerhalb von zwei Tagen rund 1.200 Migranten aufgegriffen und gerettet. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, vier weitere wurden verletzt. Dies berichteten der öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT und regionale Medien. Die Such- und Rettungsaktionen dauern an. Es könnten sich noch weitere Boote mit Migranten im Meer befinden, hieß es aus Kreisen der Küstenwache.

21-Jährige starb bei Unfall in Niederösterreich

Hadersdorf am Kamp - Eine 21-jährige Niederösterreicherin ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B34 bei Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems-Land) ums Leben gekommen. Sie dürfte mit dem Pkw eines alkoholisierten 50-Jährigen kollidiert sein, der bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Der genaue Unfallhergang war laut Polizei am Sonntag noch unklar, zumal auch die beiden Ersthelfer erst später zur Unfallstelle gekommen seien.

Pakistan verlegt Truppen nach Saudi-Arabien

Islamabad - Pakistan verlegt Truppen nach Saudi-Arabien. Die Soldaten sollen im Rahmen der bestehenden Verteidigungskooperation auf saudi-arabischem Gebiet eingesetzt werden, wie die pakistanische Armee mitteilte. Die Entsendung spiegle das unerschütterliche Engagement Pakistans für die Sicherheit und territoriale Integrität des Königreichs wider. Am Freitag hatte in Islamabad ein Treffen der Mekka-Verteidigungsallianz stattgefunden.

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red