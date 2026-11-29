Parlamentswahl in Spanien begonnen - S�nchez droht Abwahl

Wien/Madrid - In Spanien haben die Parlamentswahlen begonnen, bei denen ein Rechtsruck das Ende der achtjährigen Amtszeit des linksgerichteten Regierungschefs Pedro S�nchez bedeuten könnte. Die Wahlbüros öffneten am Sonntag um 9.00 Uhr und sollten um 20.00 Uhr schließen. Zur Wahl aufgerufen waren 38,7 Millionen Spanier.

SPÖ will Zugang zu Substanzen für K.o.-Tropfen erschweren

Wien - Die Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen bei einem Konzert in Wien hat die SPÖ auf den Plan gerufen: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig forderten am Sonntag eine Verschärfung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes (NPSG) nach deutschem Vorbild. Erst am Freitag hatten die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS im Gleichbehandlungsausschuss gegen einen Antrag der Grünen zu Maßnahmen gegen K.o.-Tropfen gestimmt.

Russland attackiert Wohnhaus in Odessa - Tote und Verletzte

Moskau - Die russischen Streitkräfte haben bei einem neuen Angriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt. In der Stadt seien ein Wohngebäude, ein Lager mit Kinderspielzeug und ein landwirtschaftliches Anwesen getroffen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. In Charkiw seien bei einem russischen Angriff neun Menschen verletzt worden, darunter ein Kind, teilten die Behörden mit.

Filipinos angeblich mit Jobangeboten von Russland geködert

Manila - Die philippinische Regierung sucht nach etwa 30 ihrer Staatsbürger, die mit falschen Jobversprechen nach Russland gelockt worden sein sollen und sich stattdessen in einem militärischen Training für den Krieg in der Ukraine wiederfanden. "Wir haben ihren Aufenthaltsort ermittelt, aber wegen der sensiblen Natur unserer Unterstützungsmaßnahmen werden wir weder die genauen Umstände noch das betroffene Land offenlegen", erklärte eine Sprecherin von Präsident Ferdinand Marcos.

Gespräche zur Regierungsbildung in Israel

Tel Aviv - Der Koalitionspoker in Israel geht weiter. Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot traf sich nach Angaben seines Büros im Militärhauptquartier in Tel Aviv zu Gesprächen mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Dieser hatte Eisenkot am Samstagabend angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.

Proteste an Italiens Opernhäusern gefährden Scala-Premiere

Mailand - Eine Streikwelle erschüttert Italiens bedeutende Opernhäuser. In Venedig ist das für Samstagabend geplante Eröffnungskonzert der Sinfoniesaison im Teatro La Fenice wegen eines Arbeitskampfes ausgefallen. An der Mailänder Scala droht zudem ein Streik am 7. Dezember die traditionelle Saisoneröffnung mit Verdis "Otello" zu beeinträchtigen.

Sternekoch Juan Amador ist tot

Wien/Stuttgart - Der Sternekoch Juan Amador ist tot. Der 57-Jährige starb unerwartet am Samstag in Wien, wo er in Döbling das Restaurant Amador leitete. Das teilte das Sternerestaurant auf Instagram mit, zahlreiche Medien berichteten am Sonntag darüber. "Wir verlieren einen außergewöhnlichen Menschen, einen Koch, Künstler, Freund und Weggefährten, der unser gemeinsames Schaffen wie kein anderer geprägt hat", so das Lokal.

21-Jährige starb bei Unfall in Niederösterreich

Hadersdorf am Kamp - Eine 21-jährige Niederösterreicherin ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B34 bei Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems-Land) ums Leben gekommen. Sie dürfte mit dem Pkw eines alkoholisierten 50-Jährigen kollidiert sein, der bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Der genaue Unfallhergang war laut Polizei am Sonntag noch unklar, zumal auch die beiden Ersthelfer erst später zur Unfallstelle gekommen seien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red