Höhere Wahlbeteiligung bei Parlamentswahl in Spanien

Wien/Madrid - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der vorangegangenen Abstimmung. Bis 14.00 Uhr gaben nach Angaben des Innenministeriums am Sonntag 45,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der Wahl im Juli 2023 waren es zum selben Zeitpunkt 40,5 Prozent. Ministerpräsident Pedro Sanchez hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung, da er sich davon eine Mehrheit für das linke Lager verspricht.

SPÖ will Zugang zu Substanzen für K.o.-Tropfen erschweren

Wien - Die Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen bei einem Konzert in Wien hat die SPÖ auf den Plan gerufen: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig forderten am Sonntag eine Verschärfung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes (NPSG) nach deutschem Vorbild. Erst am Freitag hatten die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS im Gleichbehandlungsausschuss gegen einen Antrag der Grünen zu Maßnahmen gegen K.o.-Tropfen gestimmt.

Böllerverbot in der Schweiz per Volksabstimmung beschlossen

Bern - Gegen den Willen von Regierung und Parlament haben die Schweizer per Volksabstimmung mit großer Mehrheit ein weitreichendes Böllerverbot durchgesetzt. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren angeführt. Sie warb auf Plakaten mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich vermeintlich die Ohren zuhalten.

Russland attackiert Wohnhaus in Odessa - Tote und Verletzte

Moskau - Die russischen Streitkräfte haben bei einem neuen Angriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt. In der Stadt seien ein Wohngebäude, ein Lager mit Kinderspielzeug und ein landwirtschaftliches Anwesen getroffen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. In Charkiw seien bei einem russischen Angriff neun Menschen verletzt worden, darunter ein Kind, teilten die Behörden mit.

Keine Einigung zwischen Eisenkot und Netanyahu

Tel Aviv - In einem Gespräch über eine Einheitsregierung in Israel haben Ex-Militärchef Gadi Eisenkot und der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu keinen Durchbruch erzielt. Israelische Medien berichteten von einem Abbruch der Gespräche, es seien auch keine weiteren Treffen geplant. Netanyahu hatte dem mit der Regierungsbildung beauftragten Eisenkot bereits am Samstag angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.

31-Jährige gesteht Tötung von Ex-Partner in Wien-Floridsdorf

Wien - Die Bluttat in Wien-Floridsdorf dürfte nur etwas mehr als einen Tag nach ihrer Entdeckung geklärt sein. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer hat die tatverdächtige 31-jährige Wohnungsinhaberin am Sonntag gestanden, ihren 35-jährigen ehemaligen Lebensgefährten in der Nacht auf Samstag erstochen zu haben. Sie gab an, immer wieder Streit mit dem Mann gehabt zu haben. Ein Alkoholtest ergab bei der Verdächtigen über zwei Promille.

Frachtkahn rammt berühmte Brücke beim Eiffelturm in Paris

Paris - In Paris hat ein Frachtkahn ganz in der Nähe des Eiffelturms eine Brücke gerammt. Das Schiff stieß nach Angaben der Polizei vom Sonntag gegen einen Pfeiler der Bir-Hakeim-Brücke. Bei dem Vorfall am Samstagabend habe es keine Verletzten gegeben. Ein Architekt stellte nach Angaben aus Polizeikreisen zwar Schäden an dem Brückenpfeiler fest, die Stabilität des Bauwerks, über das unter anderem die U-Bahn fährt, sei aber nicht in Gefahr.

Sternekoch Juan Amador ist tot

Wien/Stuttgart - Der Sternekoch Juan Amador ist tot. Der 57-Jährige starb unerwartet am Samstag in Wien, wo er in Döbling das Restaurant Amador leitete. Das teilte das Sternerestaurant auf Instagram mit, zahlreiche Medien berichteten am Sonntag darüber. "Wir verlieren einen außergewöhnlichen Menschen, einen Koch, Künstler, Freund und Weggefährten, der unser gemeinsames Schaffen wie kein anderer geprägt hat", so das Lokal.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red