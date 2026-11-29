Rekordbeteiligung bei Parlamentswahl in Spanien

Madrid - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien hat sich am Sonntag eine Rekordbeteiligung abgezeichnet. Bis 18 Uhr lag sie laut dem Innenministerium bei 68,13 Prozent, um 15 Prozentpunkte höher als bei der Wahl 2023 und so hoch wie noch nie seit dem Ende der Diktatur vor fünf Jahrzehnten. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro S�nchez erhofft sich von einer hohen Beteiligung eine linke Mehrheit. Fast alle Umfragen deuten allerdings auf einen Rechtsruck hin.

Israel plant erstes Todesurteil gegen Palästinenser

Jerusalem - Israel will nach einem tödlichen Angriff auf einen jüdischen Siedler im Westjordanland erstmals einen Palästinenser zum Tode verurteilen lassen. Die Streitkräfte erklärten am Sonntag, die Militär-Staatsanwaltschaft habe die Familie des ermordeten Siedlers über ihre Absicht informiert, Anklage gegen den für die Tat verantwortlichen "Terroristen" zu erheben. Dies werde die erste Anklage seit einer Gesetzesreform vom Frühjahr, die in solchen Fällen die Todesstrafe vorschreibe.

Keine Einigung zwischen Eisenkot und Netanyahu

Tel Aviv - In einem Gespräch über eine Einheitsregierung in Israel haben Ex-Militärchef Gadi Eisenkot und der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu keinen Durchbruch erzielt. Israelische Medien berichteten von einem Abbruch der Gespräche, es seien auch keine weiteren Treffen geplant. Netanyahu hatte dem mit der Regierungsbildung beauftragten Eisenkot bereits am Samstag angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.

Böllerverbot in der Schweiz per Volksabstimmung beschlossen

Bern - Gegen den Willen von Regierung und Parlament haben die Schweizer per Volksabstimmung mit großer Mehrheit ein weitreichendes Böllerverbot durchgesetzt. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren angeführt. Sie warb auf Plakaten mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich vermeintlich die Ohren zuhalten.

Bericht: Iran nutzte Starlink bei Attacken auf US-Truppen

USA/Hawthorne - Der Iran soll einem Medienbericht zufolge das Satelliten-Internetsystem Starlink von Elon Musk für Angriffe gegen US-Streitkräfte genutzt haben. Der Tech-Unternehmer habe davon in der ersten Woche des Iran-Kriegs erfahren und sei "außer sich vor Wut" gewesen, berichtete die "Washington Post" am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere mit internen Vorgängen des Unternehmens vertraute Personen.

Gericht in Italien verurteilt Deutschland wegen SS-Massaker

Florenz - Mehr als 80 Jahre nach einem Massaker der Waffen-SS in der Toskana hat ein italienisches Gericht den Nachfahren einer ermordeten Familie 1,18 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen. Das Gericht in Florenz kam zu dem Urteil, dass es sich bei dem Vorgehen der deutschen Truppen eindeutig um ein Kriegsverbrechen gehandelt habe. Beim Massaker im Bergdorf Sant"Anna di Stazzema im August 1944 wurden Hunderte Zivilisten ermordet, darunter vier Mitglieder der klagenden Familie.

Bitcoin fällt unter 60.000-Dollar-Marke

Frankfurt - Der Bitcoin hat am Wochenende nachgeben und kostet wieder weniger als 60.000 Dollar (54.760 Euro). Am Sonntagnachmittag lag der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung bei rund 59.500 Dollar. Ende vergangener Woche hatte sich der Bitcoin von den Verlusten an den Tagen davor erholt und bis auf etwas mehr als 62.000 Dollar gestiegen. Mit dem Minus vom Wochenende baute der Bitcoin das Minus im November wieder auf rund 22 Prozent aus.

Frachtkahn rammt berühmte Brücke beim Eiffelturm in Paris

Paris - In Paris hat ein Frachtkahn ganz in der Nähe des Eiffelturms eine Brücke gerammt. Das Schiff stieß nach Angaben der Polizei vom Sonntag gegen einen Pfeiler der Bir-Hakeim-Brücke. Bei dem Vorfall am Samstagabend habe es keine Verletzten gegeben. Ein Architekt stellte nach Angaben aus Polizeikreisen zwar Schäden an dem Brückenpfeiler fest, die Stabilität des Bauwerks, über das unter anderem die U-Bahn fährt, sei aber nicht in Gefahr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red