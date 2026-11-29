Spaniens Konservative laut Hochrechnung vor Wahlsieg

Madrid - Nach der Parlamentswahl in Spanien steuert die konservative Volkspartei PP auf einen Sieg zu. Nach einer Hochrechnung des Innenministeriums vom Sonntag haben die PP und die Rechtsaußenpartei Vox Aussicht auf eine gemeinsame Regierungsmehrheit. Nach Auszählung von 26,3 Prozent der Stimmen kommt die PP den Ministeriumsangaben zufolge auf 133 der 350 Sitze im Parlament. Vox könnte demnach 48 Mandate erhalten. Das ergibt zusammen 181 Mandate.

Verhärtete Fronten vor vierter Handels-KV-Verhandlungsrunde

Wien - Am Montag gehen die Verhandlungen für einen neuen Handelskollektivvertrag in die vierte Runde. Das Angebot der Arbeitgeber und die Forderungen der Gewerkschaft liegen noch weit auseinander. Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnte die Gewerkschaft mit Warnstreiks in der Adventzeit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Zuletzt gab es österreichweite Betriebsversammlungen mit vorsorglichen Streikbeschlüssen.

Thomas Schmid sagt als Zeuge im Wolf-Prozess aus

Wien - Mit der Befragung des Ex-Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, wird am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt der Korruptionsprozess gegen den Industriellen Siegfried Wolf und den wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch mitangeklagten Ex-ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling fortgesetzt. Wolf soll eine ebenfalls angeklagte Finanzamtsleiterin bei deren Bewerbung für einen Posten unterstützt und im Gegenzug eine Steuernachsicht genehmigt bekommen haben.

Keine Einigung zwischen Eisenkot und Netanyahu

Tel Aviv - In einem Gespräch über eine Einheitsregierung in Israel haben Ex-Militärchef Gadi Eisenkot und der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu keinen Durchbruch erzielt. Israelische Medien berichteten von einem Abbruch der Gespräche, es seien auch keine weiteren Treffen geplant. Netanyahu hatte dem mit der Regierungsbildung beauftragten Eisenkot bereits am Samstag angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.

Böllerverbot in der Schweiz per Volksabstimmung beschlossen

Bern - Gegen den Willen von Regierung und Parlament haben die Schweizer per Volksabstimmung mit großer Mehrheit ein weitreichendes Böllerverbot durchgesetzt. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren angeführt. Sie warb auf Plakaten mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich vermeintlich die Ohren zuhalten.

Israel plant erstes Todesurteil gegen Palästinenser

Jerusalem - Israel will nach einem tödlichen Angriff auf einen jüdischen Siedler im Westjordanland erstmals einen Palästinenser zum Tode verurteilen lassen. Die Streitkräfte erklärten am Sonntag, die Militär-Staatsanwaltschaft habe die Familie des ermordeten Siedlers über ihre Absicht informiert, Anklage gegen den für die Tat verantwortlichen "Terroristen" zu erheben. Dies werde die erste Anklage seit einer Gesetzesreform vom Frühjahr, die in solchen Fällen die Todesstrafe vorschreibe.

IStGH-Prozess gegen Ex-Präsident Duterte

Den Haag/Manila - Gut ein Jahr nach seiner Festnahme und Auslieferung muss sich der Ex-Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, wegen Mordverdachts vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verantworten. Der Prozess gegen den 81-Jährigen beginnt am Montag in Den Haag. Er ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie wegen Morden und Mordversuchen in mehr als 80 Fällen angeklagt. Er weist alle Anschuldigungen zurück.

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red