APA ots news: 48. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG)

Wien (APA-ots) - Die 48. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums

(FMSG) fand am 9.

April 2026 statt. Schwerpunktthemen waren die Empfehlungen zum

Antizyklischen Kapitalpuffer, der Beschluss des Jahresberichts zum

Jahr 2025 und die Überarbeitung der makroprudenziellen Strategie. Das

Gremium hat auch die Auswirkungen des Kriegs im Nahen und Mittleren

Osten sowie neuer Technologien auf die Finanzmarktstabilität

diskutiert.

Zwtl.: Antizyklischer Kapitalpuffer

Das FMSG empfiehlt der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), den

Antizyklischen Kapitalpuffer (AZKP) bei 0 % der inländischen

risikogewichteten Aktiva zu belassen. Zum Jahresende 2025 wiesen drei

von sechzehn Indikatoren auf erhöhte finanzzyklische Risiken hin,

wobei die beiden Indikatoren zur Kredit-BIP-Lücke, die in der

Bemessung finanzzyklischer Risiken höher gewichtet werden, unter den

kritischen Schwellenwerten blieben.

Details hierzu finden sich in der Empfehlung ( FMSG/1/2026 ). Das

Dashboard der Indikatoren zu systemischen zyklischen Risiken wird in

einer interaktiven Version auch auf der Website der OeNB

veröffentlicht.

Zwtl.: Nahost-Krieg, Künstliche Intelligenz und Stablecoins

Das Gremium hat festgestellt, dass die direkten Exponierungen des

österreichischen Finanzsektors gegenüber der vom Krieg im Nahen und

Mittleren Osten betroffenen Region gering sind. Allerdings bringen

die Folgewirkungen des Kriegs - ein eingetrübter Wirtschaftsausblick

sowie ein Anstieg von Inflation und Zinsen - zusätzliche Risiken mit

sich. Die makroprudenziellen Kapitalpuffer sowie die im historischen

Vergleich gute Kapitalisierung des Bankensystems stellen wichtige

Komponenten für die Resilienz der österreichischen Banken gegenüber

diesen Risiken dar. Eine zurückhaltende Ausschüttung von Gewinnen ist

ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der Risikotragfähigkeit des

Bankensektors.

Das Gremium hat zudem die Implikationen neuer Technologien, wie

Künstliche Intelligenz und Stablecoins, für die Finanzmarktstabilität

in Österreich diskutiert. Risiken aus Künstlicher Intelligenz

bestehen insbesondere aus einem Strukturwandel in Real- und

Finanzwirtschaft. Dazu kommen operationelle Cyberrisiken und

Abhängigkeiten von einem sehr konzentrierten Markt an Anbietern.

Die Finanzmarktstabilitätsrisiken aus Stablecoins werden derzeit

noch als gering eingeschätzt. Stablecoins sind aber ein rasch

wachsender Markt. Das FMSG wird die Entwicklungen weiter beobachten.

Zwtl.: Jahresbericht 2025

Im Jahr 2025 konzentrierte sich das FMSG auf die Identifizierung

und Adressierung systemischer Risiken in der Gewerbe- und

Wohnimmobilienfinanzierung sowie auf die jährliche Evaluierung des

Puffers für systemrelevante Institute (OSII) und die vierteljährliche

Festlegung des antizyklischen Kapitalpuffers (AZKP).

Der Jahresbericht wird an den Bundesminister für Finanzen und den

Finanzausschuss des Nationalrats übermittelt und auf der Website des

FMSG veröffentlicht.

Zwtl.: Makroprudenzielle Strategie

Das Gremium hat in dieser Sitzung die makroprudenzielle Strategie

für das FMSG im Zusammenspiel mit FMA und OeNB diskutiert und

überarbeitet. Die Anpassungen in der Strategie spiegeln Änderungen in

den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie neue Erkenntnisse und

Methoden wider.

Die überarbeitete Version wird auf der Website des FMSG

veröffentlicht.

Rückfragehinweis:

Sekretariat des Finanzmarktstabilitätsgremiums

z.Hd. Mag.a Marlies Schroeder, MiM

(+43-1) 404 20-6900

kontakt@fmsg.at

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