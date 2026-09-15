APA ots news: 50. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums

Wien (APA-ots) - Die 50. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG)

fand am 14.

September 2026 statt. Schwerpunktthema war die Evaluierung des

Systemrisikopuffers und des Puffers für Andere Systemrelevante

Institute (Other Systemically Important Institutions, OSII).

Systemrisikopuffer und OSII-Puffer

Das Gremium hat in seiner 50. FMSG-Sitzung die Evaluierung des

Systemrisikopuffers gemeinsam mit jener des OSII-Puffers

abgeschlossen und eine entsprechende Empfehlung an die

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) [Link zur Empfehlung] gerichtet.

Der Systemrisikopuffer wurde vor zehn Jahren eingeführt, um das

Risiko teurer Bankenrettungen zu reduzieren und einen reibungslosen

Übergang zu neuen Bankenaufsichts- und Abwicklungsregeln zu

ermöglichen. Seitdem sanken die systemischen Risiken: Das systemische

Klumpenrisiko hat sich unter anderem vor dem Hintergrund überwiegend

besserer Länderratings in Zentral- und Osteuropa so weit verringert,

dass diese Pufferkomponente entfällt. Darüber hinaus stieg die

Widerstandsfähigkeit des Bankensektors durch höhere Kapitalisierung

und Profitabilität sowie weitere Fortschritte in der

Abwicklungsfähigkeit von Banken. Dennoch bleiben Herausforderungen:

Insbesondere die Größe des österreichischen Bankensektors indiziert

weiterhin Systemrisiken. Die Nachhaltigkeit von hohen Gewinnen und

Eigenkapitalausstattungen bleibt nach Akquisitionen und steigendem

Wertberichtigungsbedarf für ausgefallene Kredite ("NPL-Backstops")

noch mit Unsicherheiten behaftet. Zudem steht eine Belastungsprobe

des derzeitigen europäischen Abwicklungsrahmens noch aus, während die

Realwirtschaft durch anhaltende geopolitische Verwerfungen und

geringere fiskalische Spielräume anfälliger für Schocks wird. Das

Gremium hat der FMA daher vorgeschlagen, den Puffer für systemische

Klumpenrisiken in zwei Schritten auf 0% zu senken und den Puffer für

systemische Verwundbarkeit vorerst bei 0,75% (vor Überlappung) zu

belassen. Bei der nächsten Evaluierung im Jahr 2028 wird die

Nachhaltigkeit der erhöhten Widerstandsfähigkeit überprüft werden.

Der OSII-Puffer soll "Too-Big-To-Fail"-Risiken systemrelevanter

Institute mindern. Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei der Einstufung

der Banken als systemrelevante Institute keine Änderungen. Die

Zukäufe einiger österreichischer Banken, die den Markt strukturell

verändern, werden im nächstjährigen Zyklus berücksichtigt, da sie in

den relevanten Meldedaten zum Stichtag 31.12.2025 noch nicht

enthalten sind.

Die Details zu den ausgewählten Banken und den Pufferhöhen finden

sich in der Empfehlung an die FMA.

Antizyklischer Kapitalpuffer

Das FMSG empfiehlt der FMA zudem, den Antizyklischen

Kapitalpuffer (AZKP) bei 0 % der inländischen risikogewichteten

Aktiva zu belassen. Zum zweiten Quartal 2026 wiesen nur drei von

sechzehn Indikatoren auf erhöhte finanzzyklische Risiken hin. Auch

die beiden Indikatoren zur Kredit-BIP-Lücke, die in der Bemessung

finanzzyklischer Risiken höher gewichtet werden, sind weiter unter

den kritischen Schwellenwerten geblieben. Details dazu finden sich in

der Empfehlung (FMSG/3/2026) [Link zur Empfehlung]

Das Dashboard der Indikatoren zu systemischen zyklischen Risiken

wird in einer interaktiven Version auch auf der Website der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) veröffentlicht.

Rückfragehinweis:

Sekretariat des Finanzmarktstabiltätsgremiums

Mag. Marlies Faulmann

Telefon: +43 1 404 20/6900

E-Mail: kontakt@fmsg.at

Website: https://www.fmsg.at

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