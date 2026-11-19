APA ots news: Aktuelle OeNB-Daten: Zahlungsbetrug verursachte im ersten Halbjahr 2026 Schäden von über 50 Millionen Euro

Nationalbank setzt beim "Global Payment Fraud & Financial

Crime Summit 2026" auf internationale Zusammenarbeit und

innovative Präventionsmaßnahmen

Wien (APA-ots) - Nach vorläufigen aktuellen Daten der Oesterreichischen

Nationalbank (

OeNB) verursachte Betrug im unbaren Zahlungsverkehr (Überweisungen,

Kartenzahlungen, Lastschriften, E-Geld-Zahlungen etc.) in Österreich

im ersten Halbjahr 2026 Schäden von 50,8 Mio EUR (Gesamtjahr 2025:

115,4 Mio EUR; erstes Halbjahr 2025: 45,2 Mio EUR). Das

Betrugsvolumen ist zwar gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 (70 Mio

EUR) zurückgegangen, die Bedrohung durch zunehmend professioneller

und vor allem international agierende Betrüger:innen bleibt jedoch

hoch. Unter dem Motto "Fraud is global. Prevention must be too."

bringt die OeNB daher heute hochrangige Vertreter:innen von

Zentralbanken, internationalen Organisationen, Aufsichts- und

Strafverfolgungsbehörden sowie der Finanz- und Technologiebranche in

Wien zusammen. Beim "Global Payment Fraud & Financial Crime Summit -

Vienna 2026" stehen aktuelle Bedrohungen, innovative

Präventionsmaßnahmen und die internationale Zusammenarbeit im

Mittelpunkt.

"Der Zahlungsverkehr in Österreich ist insgesamt sehr sicher. Die

Betrugsschäden von mehr als 115 Millionen Euro im vergangenen Jahr

zeigen aber, dass wir bei der Prävention nicht nachlassen dürfen.

Neue Technologien wie künstliche Intelligenz schaffen zusätzliche

Risiken, bieten gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten, Betrug

frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Die OeNB arbeitet intensiv

daran, auch die internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken. Denn

Betrug macht nicht an Landesgrenzen halt und wirksame

Betrugsbekämpfung sollte das auch nicht", betont OeNB-Gouverneur

Martin Kocher in seiner Eröffnungsrede.

OeNB-Daten: Betrugsschäden rückläufig, aber weiterhin auf hohem

Niveau

Aktuelle OeNB-Daten zeigen, dass die Schadenssumme durch Betrug

im unbaren Zahlungsverkehr (Überweisungen, Kartenzahlungen,

Lastschriften, E-Geld-Zahlungen etc.) in Österreich zwischen 2022 und

2025 um 64 % auf 115,4 Mio EUR gestiegen ist. Die Zahl der

betrügerischen Transaktionen erhöhte sich im selben Zeitraum um 73 %

auf rund 351.000 Fälle. Insgesamt bleibt der Zahlungsverkehr jedoch

sehr sicher: 2025 war nur eine von rund 16.000 Transaktionen von

Betrug betroffen.

Für das erste Halbjahr 2026 zeigen vorläufige Daten einen

Rückgang des Betrugsvolumens auf 50,8 Mio EUR im Vergleich zum

zweiten Halbjahr 2025, aber einen Anstieg im Vergleich zum ersten

Halbjahr 2025 (45,2 Mio EUR). Bei betrügerischen Überweisungen sank

die Schadenssumme von 58 Mio EUR im zweiten Halbjahr 2025 auf 39 Mio

EUR im ersten Halbjahr 2026, lag damit aber weiterhin über dem

langjährigen Durchschnitt.

"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der unbare Zahlungsverkehr

insgesamt sehr sicher ist, die Betrugsschäden in den vergangenen

Jahren aber deutlich zugenommen haben. Der jüngste Rückgang ist

erfreulich, jedoch kein Grund zur Entwarnung", erklärt Regina Fuchs,

Direktorin der Hauptabteilung Statistik der OeNB. "Besonders

besorgniserregend ist die Bedeutung sozialer Manipulation: Im ersten

Halbjahr 2026 waren 83,6 % der Verluste bei betrügerischen

Überweisungen darauf zurückzuführen, dass Menschen gezielt getäuscht

und zur Freigabe von Zahlungen verleitet wurden."

Internationale Zusammenarbeit gegen neue Betrugsformen

KI-gestützte Täuschungen, gefälschte Identitäten und

international organisierte kriminelle Netzwerke stellen

Verbraucher:innen, Finanzinstitute und Behörden vor neue

Herausforderungen. Wirksame Prävention erfordert daher nicht nur

technische Innovationen, sondern auch eine enge Zusammenarbeit

zwischen Banken, digitalen Plattformen, Telekommunikationsunternehmen

und Strafverfolgungsbehörden.

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch, in dessen Zuständigkeitsbereich

der Zahlungsverkehr fällt, unterstreicht: "Wer Opfer von

Zahlungsbetrug wird, verliert oft nicht nur Geld, sondern auch das

Vertrauen in digitale Zahlungen . Deshalb ist es wichtig, dass wir

Betrug möglichst verhindern, bevor ein Schaden entsteht. Dafür müssen

Banken, Behörden und Technologieunternehmen enger zusammenarbeiten

und ihre Erfahrungen austauschen - auch über Ländergrenzen hinweg.

Denn Kriminelle agieren international, und wir können ihnen nur

gemeinsam wirksam entgegentreten."

Das Gipfeltreffen vereint Expert:innen unter anderem von

INTERPOL, Europol, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (

BIZ), der Europäischen Zentralbank (EZB), der Europäischen

Kommission, der OECD, der OSZE und der Bank of Thailand. Auch das

österreichische Bundeskriminalamt, die Finanzmarktaufsicht (FMA) und

internationale Unternehmen aus dem Zahlungsverkehrs- und

Technologiesektor sind vertreten.

Neue Technologien als Risiko und Chance

Besondere Herausforderungen ergeben sich durch die zunehmende

Verbreitung von Echtzeitüberweisungen. Bereits im ersten Halbjahr

2026 wurden in Österreich Echtzeitüberweisungen im Wert von 96 Mrd

EUR durchgeführt - mehr als im gesamten Jahr 2025. Gleichzeitig sank

die Betrugsrate bei Echtzeitüberweisungen von 0,045 % im zweiten

Halbjahr 2025 auf 0,018 % im ersten Halbjahr 2026. Schutzmaßnahmen

wie der verpflichtende Abgleich des Namens der Empfänger:in mit der

IBAN sollen dazu beitragen, Fehlüberweisungen und Betrug zu

verhindern.

"Betrugsprävention beginnt, lange bevor eine Zahlung ausgelöst

wird. Deshalb müssen öffentliche und private Institutionen aktiv

zusammenarbeiten, gemeinsame Prioritäten setzen und technische

Schutzmaßnahmen mit praxisnaher Finanzbildung verbinden. Mit unserer

Phishing-Simulation, die wir gemeinsam mit der Universität Wien

durchführen, und dem Projekt Generationen gemeinsam sicher in

Zusammenarbeit mit der Polizei zeigen wir ganz konkret, wie sich

Menschen vor digitalen Betrugsmaschen schützen können. Dabei setzen

wir auf den Austausch zwischen Jung und Alt und auf Lernerfahrungen,

die im Alltag weiterhelfen", betont Petia Niederländer, Direktorin

der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und

Finanzbildung der OeNB.

Das Wichtigste auf einen Blick

-

115,4 Mio EUR Betrugsschaden: 2025 verursachte Betrug im unbaren

Zahlungsverkehr in Österreich Schäden von 115,4 Mio EUR - ein Anstieg

um 64 % gegenüber 2022.

-

Soziale Manipulation als größte Gefahr bei Überweisungen: 83,6 %

der Verluste durch betrügerische Überweisungen im ersten Halbjahr

2026 gingen auf die gezielte Täuschung von Zahler:innen zurück.

-

Internationale Zusammenarbeit stärken: Beim "Global Payment Fraud

& Financial Crime Summit 2026" in Wien diskutieren Expert:innen aus

Zentralbanken, internationalen Organisationen,

Strafverfolgungsbehörden und der Wirtschaft über gemeinsame

Strategien gegen Zahlungsbetrug.

-

OeNB setzt auf Prävention und Finanzbildung: Neben technischen

Schutzmaßnahmen engagiert sich die OeNB mit konkreten Initiativen wie

der Phishing-Simulation und Generationen gemeinsam sicher für mehr

Sicherheit beim digitalen Bezahlen.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0096 2026-11-19/10:36