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19.11.2026 10:41:38
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APA ots news: Aktuelle OeNB-Daten: Zahlungsbetrug verursachte im ersten Halbjahr 2026 Schäden von über 50 Millionen Euro
Nationalbank setzt beim "Global Payment Fraud & Financial
Crime Summit 2026" auf internationale Zusammenarbeit und
innovative Präventionsmaßnahmen
Wien (APA-ots) - Nach vorläufigen aktuellen Daten der Oesterreichischen
Nationalbank (
OeNB) verursachte Betrug im unbaren Zahlungsverkehr (Überweisungen,
Kartenzahlungen, Lastschriften, E-Geld-Zahlungen etc.) in Österreich
im ersten Halbjahr 2026 Schäden von 50,8 Mio EUR (Gesamtjahr 2025:
115,4 Mio EUR; erstes Halbjahr 2025: 45,2 Mio EUR). Das
Betrugsvolumen ist zwar gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 (70 Mio
EUR) zurückgegangen, die Bedrohung durch zunehmend professioneller
und vor allem international agierende Betrüger:innen bleibt jedoch
hoch. Unter dem Motto "Fraud is global. Prevention must be too."
bringt die OeNB daher heute hochrangige Vertreter:innen von
Zentralbanken, internationalen Organisationen, Aufsichts- und
Strafverfolgungsbehörden sowie der Finanz- und Technologiebranche in
Wien zusammen. Beim "Global Payment Fraud & Financial Crime Summit -
Vienna 2026" stehen aktuelle Bedrohungen, innovative
Präventionsmaßnahmen und die internationale Zusammenarbeit im
Mittelpunkt.
"Der Zahlungsverkehr in Österreich ist insgesamt sehr sicher. Die
Betrugsschäden von mehr als 115 Millionen Euro im vergangenen Jahr
zeigen aber, dass wir bei der Prävention nicht nachlassen dürfen.
Neue Technologien wie künstliche Intelligenz schaffen zusätzliche
Risiken, bieten gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten, Betrug
frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Die OeNB arbeitet intensiv
daran, auch die internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken. Denn
Betrug macht nicht an Landesgrenzen halt und wirksame
Betrugsbekämpfung sollte das auch nicht", betont OeNB-Gouverneur
Martin Kocher in seiner Eröffnungsrede.
OeNB-Daten: Betrugsschäden rückläufig, aber weiterhin auf hohem
Niveau
Aktuelle OeNB-Daten zeigen, dass die Schadenssumme durch Betrug
im unbaren Zahlungsverkehr (Überweisungen, Kartenzahlungen,
Lastschriften, E-Geld-Zahlungen etc.) in Österreich zwischen 2022 und
2025 um 64 % auf 115,4 Mio EUR gestiegen ist. Die Zahl der
betrügerischen Transaktionen erhöhte sich im selben Zeitraum um 73 %
auf rund 351.000 Fälle. Insgesamt bleibt der Zahlungsverkehr jedoch
sehr sicher: 2025 war nur eine von rund 16.000 Transaktionen von
Betrug betroffen.
Für das erste Halbjahr 2026 zeigen vorläufige Daten einen
Rückgang des Betrugsvolumens auf 50,8 Mio EUR im Vergleich zum
zweiten Halbjahr 2025, aber einen Anstieg im Vergleich zum ersten
Halbjahr 2025 (45,2 Mio EUR). Bei betrügerischen Überweisungen sank
die Schadenssumme von 58 Mio EUR im zweiten Halbjahr 2025 auf 39 Mio
EUR im ersten Halbjahr 2026, lag damit aber weiterhin über dem
langjährigen Durchschnitt.
"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der unbare Zahlungsverkehr
insgesamt sehr sicher ist, die Betrugsschäden in den vergangenen
Jahren aber deutlich zugenommen haben. Der jüngste Rückgang ist
erfreulich, jedoch kein Grund zur Entwarnung", erklärt Regina Fuchs,
Direktorin der Hauptabteilung Statistik der OeNB. "Besonders
besorgniserregend ist die Bedeutung sozialer Manipulation: Im ersten
Halbjahr 2026 waren 83,6 % der Verluste bei betrügerischen
Überweisungen darauf zurückzuführen, dass Menschen gezielt getäuscht
und zur Freigabe von Zahlungen verleitet wurden."
Internationale Zusammenarbeit gegen neue Betrugsformen
KI-gestützte Täuschungen, gefälschte Identitäten und
international organisierte kriminelle Netzwerke stellen
Verbraucher:innen, Finanzinstitute und Behörden vor neue
Herausforderungen. Wirksame Prävention erfordert daher nicht nur
technische Innovationen, sondern auch eine enge Zusammenarbeit
zwischen Banken, digitalen Plattformen, Telekommunikationsunternehmen
und Strafverfolgungsbehörden.
OeNB-Direktor Josef Meichenitsch, in dessen Zuständigkeitsbereich
der Zahlungsverkehr fällt, unterstreicht: "Wer Opfer von
Zahlungsbetrug wird, verliert oft nicht nur Geld, sondern auch das
Vertrauen in digitale Zahlungen. Deshalb ist es wichtig, dass wir
Betrug möglichst verhindern, bevor ein Schaden entsteht. Dafür müssen
Banken, Behörden und Technologieunternehmen enger zusammenarbeiten
und ihre Erfahrungen austauschen - auch über Ländergrenzen hinweg.
Denn Kriminelle agieren international, und wir können ihnen nur
gemeinsam wirksam entgegentreten."
Das Gipfeltreffen vereint Expert:innen unter anderem von
INTERPOL, Europol, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (
BIZ), der Europäischen Zentralbank (EZB), der Europäischen
Kommission, der OECD, der OSZE und der Bank of Thailand. Auch das
österreichische Bundeskriminalamt, die Finanzmarktaufsicht (FMA) und
internationale Unternehmen aus dem Zahlungsverkehrs- und
Technologiesektor sind vertreten.
Neue Technologien als Risiko und Chance
Besondere Herausforderungen ergeben sich durch die zunehmende
Verbreitung von Echtzeitüberweisungen. Bereits im ersten Halbjahr
2026 wurden in Österreich Echtzeitüberweisungen im Wert von 96 Mrd
EUR durchgeführt - mehr als im gesamten Jahr 2025. Gleichzeitig sank
die Betrugsrate bei Echtzeitüberweisungen von 0,045 % im zweiten
Halbjahr 2025 auf 0,018 % im ersten Halbjahr 2026. Schutzmaßnahmen
wie der verpflichtende Abgleich des Namens der Empfänger:in mit der
IBAN sollen dazu beitragen, Fehlüberweisungen und Betrug zu
verhindern.
"Betrugsprävention beginnt, lange bevor eine Zahlung ausgelöst
wird. Deshalb müssen öffentliche und private Institutionen aktiv
zusammenarbeiten, gemeinsame Prioritäten setzen und technische
Schutzmaßnahmen mit praxisnaher Finanzbildung verbinden. Mit unserer
Phishing-Simulation, die wir gemeinsam mit der Universität Wien
durchführen, und dem Projekt Generationen gemeinsam sicher in
Zusammenarbeit mit der Polizei zeigen wir ganz konkret, wie sich
Menschen vor digitalen Betrugsmaschen schützen können. Dabei setzen
wir auf den Austausch zwischen Jung und Alt und auf Lernerfahrungen,
die im Alltag weiterhelfen", betont Petia Niederländer, Direktorin
der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und
Finanzbildung der OeNB.
Das Wichtigste auf einen Blick
-
115,4 Mio EUR Betrugsschaden: 2025 verursachte Betrug im unbaren
Zahlungsverkehr in Österreich Schäden von 115,4 Mio EUR - ein Anstieg
um 64 % gegenüber 2022.
-
Soziale Manipulation als größte Gefahr bei Überweisungen: 83,6 %
der Verluste durch betrügerische Überweisungen im ersten Halbjahr
2026 gingen auf die gezielte Täuschung von Zahler:innen zurück.
-
Internationale Zusammenarbeit stärken: Beim "Global Payment Fraud
& Financial Crime Summit 2026" in Wien diskutieren Expert:innen aus
Zentralbanken, internationalen Organisationen,
Strafverfolgungsbehörden und der Wirtschaft über gemeinsame
Strategien gegen Zahlungsbetrug.
-
OeNB setzt auf Prävention und Finanzbildung: Neben technischen
Schutzmaßnahmen engagiert sich die OeNB mit konkreten Initiativen wie
der Phishing-Simulation und Generationen gemeinsam sicher für mehr
Sicherheit beim digitalen Bezahlen.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
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OTS0096 2026-11-19/10:36
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