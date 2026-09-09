APA ots news: Allianz Gesundheitsbarometer 2026: Zahngesundheit in Österreich - Kosten als größte Hürde

Wien (APA-ots) - Vier von zehn Österreicherinnen und Österreichern

verzichten aus

finanziellen Gründen auf Zahnbehandlungen. Das zeigt das Allianz

Gesundheitsbarometer 2026 - eine repräsentative Studie der Allianz

Österreich mit 1.600 Befragten.

Das Wichtigste in Kürze:

- 85 Prozent achten gewissenhaft auf ihre Zahnpflege

- 40 Prozent haben bereits eine Behandlung aus Kostengründen

ausgelassen

- 47 Prozent nennen Kosten als Haupthindernis - nur 19 Prozent

fürchten die Behandlung selbst

- Bei voller Kostenübernahme würde sich die Behandlungsbereitschaft

teils mehr als verdoppeln

- 65 Prozent wissen nicht, dass Karies eine Infektionskrankheit ist

Zwtl.: Hohes Bewusstsein, aber finanzielle Hürden

Zahngesundheit ist für die österreichische Bevölkerung längst

mehr als Hygiene. Sie gilt als Teil des Erscheinungsbilds und der

Gesundheitsvorsorge. 85 Prozent achten gewissenhaft auf ihre

Zahnpflege, 73 Prozent gehen mindestens einmal jährlich zur

Kontrolle.

Dennoch haben sich 40 Prozent schon einmal gegen eine Behandlung

entschieden, weil sie zu teuer war. Der Befund der Studie ist

eindeutig: Es fehlt nicht am Bewusstsein für gesunde Zähne, sondern

an finanzieller Planbarkeit.

"Am Bewusstsein für gesunde Zähne fehlt es kaum - eher an der

Möglichkeit, konsequent danach zu handeln. Das ist keine Frage der

Einstellung, sondern der Umstände."

- Dr. Jörg Hipp, CPO Allianz Österreich

Die Studie zeigt auch einen Zusammenhang mit dem Einkommen: Bei

Haushalten mit bis zu 1.999 Euro pflegen 78 Prozent ihre Zähne

gewissenhaft. Bei Haushalten mit 5.000 bis 5.999 Euro sind es 92

Prozent.

Zwtl.: Vorsorge motiviert am stärksten

Warum pflegen Österreicherinnen und Österreicher ihre Zähne? Den

stärksten Antrieb liefert die Vorsorge: 36 Prozent wollen spätere

Zahnprobleme vermeiden. Danach folgen mit 26 Prozent ästhetische

Gründe - für Frauen spielen diese eine deutlich größere Rolle als für

Männer (32 zu 21 Prozent).

Warum Ästhetik so wichtig ist, zeigt die Wirkung, die gepflegten

Zähnen zugeschrieben wird: Rund neun von zehn sagen, sie prägen das

äußere Erscheinungsbild maßgeblich. Fast ebenso viele verbinden damit

einen besseren ersten Eindruck. Vier von fünf sehen zudem Vorteile im

Berufsleben.

Zwtl.: Generationenwandel: Von Reparatur zu Prävention

Sechs von zehn Österreicherinnen und Österreichern sind mit ihren

Zähnen insgesamt zufrieden. Mit der Zahnfarbe ist jedoch nur die

Hälfte glücklich - Bleaching führt daher die Wunschliste an.

Die Generation Z zeigt sich besonders offen für ästhetische und

präventive Behandlungen wie Bleaching, Kieferregulierung oder

professionelle Mundhygiene. Bei den Babyboomern sind es hingegen

häufiger Implantate und Prothesen, die die Zufriedenheit steigern

würden.

"Die ältere Generation ist mit einer Zahnmedizin aufgewachsen,

die vor allem eingegriffen hat, wenn schon etwas kaputt war. Dass die

jüngere Generation Zahngesundheit als Teil der Selbstfürsorge

versteht und nicht erst als Notfallthema, ist eine sehr positive

Entwicklung."

- Dr. Jörg Hipp, CPO Allianz Österreich

Zwtl.: Fachliche Kompetenz überzeugt - Kosten-Leistungs-Verhältnis

weniger

71 Prozent halten die zahnmedizinische Versorgung in Österreich

für sehr gut oder eher gut. Die beste Note erhält die fachliche

Kompetenz mit 81 Prozent. Beratung und das Angebot moderner

Behandlungsmethoden liegen gleichauf bei 70 Prozent.

Deutlich kritischer werden die Wartezeiten bewertet: Nur 42

Prozent sind damit zufrieden. Das größte Sorgenkind ist jedoch das

Kosten-Leistungs-Verhältnis. Gerade einmal 28 Prozent bewerten dieses

als sehr gut oder eher gut.

"Beim Kosten-Leistungs-Verhältnis muss man beachten, wie der

Leistungskatalog historisch gewachsen ist: Er ist bis heute stark auf

Reparatur ausgelegt. Die Verschiebung hin zur Prävention findet zwar

statt, aber langsam."

- Dr.in Birgit Vetter-Scheidl, Österreichische Zahnärztekammer

Zwtl.: Die Rechnung schreckt mehr ab als der Bohrer

47 Prozent nennen Kosten als Hinderungsgrund für Behandlungen -

Frauen häufiger als Männer (53 zu 41 Prozent). Die Angst vor der

Behandlung selbst liegt mit 19 Prozent weit dahinter.

Mehr als drei Viertel (77 Prozent) kennen Personen, die mit hohen

Behandlungskosten konfrontiert waren. Am teuersten empfinden die

Österreicherinnen und Österreicher den Zahnersatz (87 Prozent),

gefolgt von Zahnkorrekturen (80 Prozent) und ästhetischen Eingriffen

(75 Prozent).

Der finanzielle Druck verändert das Verhalten konkret: 40 Prozent

haben eine Zahnbehandlung aus Kostengründen ganz ausgelassen, 38

Prozent haben sie verschoben.

Zwtl.: Bei Kostenübernahme steigt die Behandlungsbereitschaft

sprunghaft

Wie stark der Preis die Entscheidung dominiert, zeigt sich, wenn

man ihn hypothetisch ausblendet. Bei vollständiger Kostenübernahme -

etwa durch eine private Zahnversicherung - würde die Bereitschaft zur

Behandlung in den nächsten fünf Jahren deutlich steigen:

- Zahnspangen und Korrekturen: von 29 auf 71 Prozent

- Bleaching: von 31 auf 75 Prozent

- Veneers: von 28 auf 69 Prozent

- Implantate: von 47 auf 81 Prozent

- Zahnfleischbehandlungen: von 63 auf 86 Prozent

Zwtl.: Wenig Wissen über Kosten und Kassenleistungen

Nur 36 Prozent fühlen sich über Behandlungskosten gut informiert.

Ebenso wenige kennen die Leistungen der gesetzlichen

Krankenversicherung ausreichend.

Privatversicherte sind deutlich besser im Bild: 53 Prozent fühlen

sich bei den Behandlungskosten gut informiert, 51 Prozent bei den

Kassenleistungen.

Zwtl.: Privatversicherte nutzen mehr Leistungen

Aktuell besitzen 5 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher

eine private Zahnzusatzversicherung. Das Interesse ist jedoch höher:

38 Prozent können sich vorstellen, ihre Zähne zu versichern.

Dass eine Absicherung das Behandlungsverhalten konkret verändert,

zeigt der Vergleich: Privatversicherte nutzen aufwendigere Leistungen

deutlich häufiger. Bei Zahnfleischbehandlungen sind es 31 Prozent

gegenüber 15 Prozent bei Kassenpatientinnen und -patienten. Bei

kieferchirurgischen Eingriffen 37 zu 22 Prozent, bei Kronen 34 zu 25

Prozent, bei Bleaching 11 zu 4 Prozent.

Ohne Zusatzversicherung überwiegen hingegen Basisbehandlungen wie

Füllungen (74 zu 58 Prozent) und Zahnziehen (54 zu 43 Prozent).

Zwtl.: Wissenslücken bei Mund- und Allgemeingesundheit

59 Prozent halten sich für informiert über den Zusammenhang von

Mund- und Allgemeingesundheit. Im Detail zeigen sich jedoch

erhebliche Lücken:

Knapp zwei Dritteln (65 Prozent) ist nicht bekannt, dass Karies

eine Infektionskrankheit ist. Mehr als die Hälfte kennt die möglichen

Risiken von Zahnfleischerkrankungen in der Schwangerschaft nicht. 49

Prozent wissen nicht, dass Kariesbakterien Allgemeinerkrankungen wie

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes begünstigen können.

Der Wissensstand variiert stark nach Alter: Bei den Auswirkungen

von Zahnfleischproblemen auf den Körper sind Babyboomer mit 58

Prozent deutlich besser im Bild als die Generation Z mit 37 Prozent.

Auch den Zusammenhang zwischen Kariesbakterien und

Allgemeinerkrankungen kennen 65 Prozent der Babyboomer, aber nur 36

Prozent der Generation Z.

"Karies ist eine Infektionskrankheit und Zahnfleischentzündungen

bleiben nicht auf den Mund beschränkt. Beides ist in der Bevölkerung

zu wenig präsent. Dass ausgerechnet die jüngste Generation hier am

schlechtesten abschneidet, ist aus zahnmedizinischer Sicht ein

alarmierendes Ergebnis."

- Dr.in Birgit Vetter-Scheidl, Österreichische Zahnärztekammer

Zwtl.: Fazit: Von Reparatur zu Prävention

Die Ergebnisse des Allianz Gesundheitsbarometers 2026 zeigen: Die

Österreicherinnen und Österreicher achten auf ihre Zähne - doch

zwischen gutem Vorsatz und Handeln steht das Geld.

Was jetzt nötig ist: eine konsequente Verschiebung von Reparatur

zu Prävention, bessere Aufklärung über den Zusammenhang von Mund- und

Allgemeingesundheit und mehr finanzielle Planbarkeit. Angebote wie

die Zahnzusatzversicherung können dabei unterstützen.

Über die Studie

Das Allianz Gesundheitsbarometer 2026 wurde von Marketagent im

Auftrag der Allianz Österreich durchgeführt. Befragt wurden 1.600

Personen, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

Telefon: +43 676 878 222 914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/

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