APA ots news: Allianz ist die Nummer 1 unter den Versicherungsmarken und erstmals unter den 30 wertvollsten Marken weltweit

München/Wien (APA-ots) - - "Best Global Brands"-Studie von Interbrand

2024: Allianz steigt auf

Platz 29 und steigert Markenwert weiter auf 23,5 Milliarden US-

Dollar.

- Attraktiver Arbeitgeber für Mitarbeiter: Allianz erreicht zudem den

7. Platz der Fortune 100 Best Companies to Work for® in Europe-

Zertifizierung.

- Die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 waren ein

wichtiger Markenmoment und vereinten Athleten aus über 200 Nationen

und Milliarden von Fans bei friedlichen Sportwettkämpfen.

- Katastrophenhilfe bei Überschwemmungen und

Nachhaltigkeitsengagement stärken das Vertrauen in die Marke Allianz.

Der stetige Aufstieg der Allianz an die Spitze der wertvollsten

Marken der Welt setzte sich auch im Jahr 2024 fort, angetrieben durch

ein starkes Wertversprechen an ihre Mitarbeiter:innen, das

vertrauensbildende Engagement für Nachhaltigkeit und Gesellschaft

sowie erstklassige Partnerschaften im Sport. Zum ersten Mal zählt die

Allianz zu den 30 wertvollsten Marken der Welt und steigt in der

diesjährigen "Best Global Brands"-Rangliste von Interbrand um zwei

Plätze auf den 29. Platz.

Der globale Versicherer mit 125 Millionen Kunden und 157.000

Beschäftigten wird außerdem zum sechsten Mal in Folge als wertvollste

Finanzdienstleistungsmarke ausgezeichnet. Der Markenwert der Allianz

stieg auf 23,5 Milliarden US-Dollar (2023: 20,85 Milliarden US-Dollar

) und übertraf das Wachstum des Finanzdienstleistungssektors im

Ranking um 7 Prozent.

Darüber hinaus wurde die Allianz für ihre überdurchschnittlichen

Arbeitgeberleistungen ausgezeichnet und steigt in der ebenfalls heute

veröffentlichten Fortune 100 Best Companies to Work for® in Europe-

Zertifizierung auf Platz 7. Mit ihrem flexiblen Arbeitsmodell,

vielfältigen Sozialleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten sowie

einem starken Engagement für Vielfalt und Integration ist die Allianz

für ihre Beschäftigten und Bewerber:innen gleichermaßen attraktiv.

Weltweit sind bereits 52 Allianz-Gesellschaften zertifiziert und 16

stehen derzeit auf den nationalen Bestenlisten ihrer Länder.

"Unsere Markenstärke spiegelt den Mehrwert wider, den die Allianz

und ihre Beschäftigten bieten: Vertrauen in die Zukunft schaffen,

indem wir unseren Kund:innen auf der ganzen Welt Sicherheit und

Zuversicht bieten. Ob bei der Versicherung globaler Sportereignisse

wie den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris oder bei

der Unterstützung von Hausbesitzer:innen nach katastrophalen

Überschwemmungsschäden - die Allianz schützt und liefert das, was den

Menschen am wichtigsten ist", sagt Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender

der Allianz SE.

Zwtl.: Vertrauen schaffen mit Engagement für Nachhaltigkeit

Versicherungen sind keine Produkte zum Anfassen, entfalten aber

in den entscheidenden Momenten eine stabilisierende Kraft für

Menschen und Unternehmen. Kern des Markenversprechens der Allianz ist

es, die Zukunft ihrer Kund:innen und Mitarbeiter:innen zu sichern.

Angesichts der zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels unterstützt

der Versicherer sie dabei, widerstandsfähiger zu werden - ganz im

Sinne einer erweiterten Rolle der Versicherungsbranche bei der

Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Allianz gilt

weithin als globaler Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, mit einem

ehrgeizigen und messbaren Netto-Null-Plan zur Dekarbonisierung ihrer

eigenen Schaden- und Unfallversicherungs- und Investmentportfolios.

"Selbst bei extremen Unwettern, die große Schäden verursachen,

zeigt sich, dass die Allianz ihren Kund:innen rasch und unkompliziert

zur Seite steht. Doch um den Auswirkungen des Klimawandels zu

begegnen, bedarf es Investitionen in die Grüne Transformation. Hier

geht es um nachhaltiges Wachstum, Risikominimierung,

Energieunabhängigkeit, und Förderung von Innovation. Und natürlich

auch um Gesundheit und Lebensqualität. Es freut uns, dass das

Engagement der Allianz beim Thema Nachhaltigkeit auch anerkannt und

von unseren Kund:innen geschätzt wird", ergänzt Rémi Vrignaud, CEO

der Allianz Österreich.

Zwtl.: Paris 2024 - ein bedeutender Markenmoment für die Allianz

Die Allianz hat zu einer erfolgreichen Ausrichtung der

Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 beigetragen und dadurch

Athlet:innen und Fans aus aller Welt in friedlichen Wettkämpfen

vereint, die von gemeinsamen Werten wie Offenheit, Respekt und

Inklusion getragen waren. Als exklusiver Versicherungspartner der

Olympischen und Paralympischen Bewegungen hat die Allianz eine große

Brandbreite von Versicherungslösungen für Organisatoren, Fans und

Athlet:innen bereitgestellt. Das einzigartige Sportereignis mit

Spitzenleistungen der Athleten und spektakulären Austragungsorten hat

mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung über TV, Rundfunk oder

digitale Kanäle erreicht

"Die Spiele in Paris waren ein ikonischer Markenmoment im Jahr

2024 und das bis dato wichtigste Marketinginvestment. Unsere globale,

Purpose-getriebene "One Brand"-Strategie unter der Hauptmarke Allianz

zahlt sich aus in dem höchsten Markenwert, den die Allianz je

erreicht hat. Unsere starke Marke ist die Grundlage für Wachstum und

trägt zur Kundengewinnung bei - basierend auf unserem Versprechen,

den Menschen Vertrauen in die Zukunft zu geben", sagt Bernd

Heinemann, Vorstand für Strategie, Marketing und Vertrieb der Allianz

SE.

Im Vorfeld der Spiele startete die Allianz ihre globale "Get

Ready"-Kampagne in mehr als 60 Märkten und erreichte damit Millionen

von Kund:innen, Verbraucher:innen und Geschäftspartner:innen

weltweit. Die Aktivierung beinhaltete 11 Rundfunksponsorings,

großflächige Außenwerbung wie ein Riesenbanner auf dem Bürogebäude

"Neptune" und über 1 Milliarde Impressions in den sozialen Medien

weltweit mit Hilfe von 150 Kampagnenelementen in 20 Sprachen. Allianz

Mitarbeiter:innen spielten außerdem als Fackelträger:innen,

Freiwillige, Zuschauer:innen und Fans eine Schlüsselrolle als

Markenbotschafter:innen vor Ort in Paris.

