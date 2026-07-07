APA ots news: Allianz Österreich darf sich erneut über "Great Place to Work® Zertifizierung freuen

Wien (APA-ots) - Bereits zum vierten Mal in Folge erhält die Allianz

Österreich das

"Great Place to Work®" Siegel

Die Allianz Österreich wurde zum vierten Mal in Folge als "Great

Place to Work®" zertifiziert und festigt damit einmal mehr ihren Ruf

als einer der besten Arbeitgeber des Landes. Bereits im Mai hatte das

Unternehmen beim renommierten Ranking "Best Workplaces Austria" als

einziger Versicherer einen Spitzenplatz (Platz 2) in der Kategorie XL

Companies erreicht.

Grundlage der Auszeichnung ist das anonyme Feedback der

Mitarbeitenden sowie eine unabhängige Analyse der Unternehmenskultur.

Bewertet werden dabei Aspekte wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness,

Stolz und Teamgeist. Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich: "Zum

vierten Mal in Folge als Great Place to Work ausgezeichnet zu werden,

ist ein starkes Zeichen für die nachhaltige Qualität unserer

Unternehmenskultur. Bei der Allianz schaffen wir ein Arbeitsumfeld,

in dem Menschen ihr Potenzial entfalten, Verantwortung übernehmen und

gemeinsam Spitzenleistung möglich machen. Ein großes Dankeschön an

unsere Kolleg:innen: Ihr macht uns zu einem Great Place to Work."

Zwtl.: Vier Jahre Exzellenz: Die Allianz als Great Place to Work®

Was 2022 mit der ersten Zertifizierung begann, hat sich zu einer

beeindruckenden Erfolgsgeschichte entwickelt: Vier Mal in Folge hat

die Allianz Österreich das anspruchsvolle Zertifizierungsverfahren

von Great Place to Work® erfolgreich absolviert. Das Unternehmen

zählt damit zu den konsistent besten Arbeitgebern im österreichischen

Vergleich. Auch international wurde die Allianz Gruppe 2025 erneut

unter den Top 25 der "World's Best Workplaces" bewertet (Platz 17) -

ein Beleg dafür, dass die hohen Standards bei der

Mitarbeiterzufriedenheit weltweit gelebt werden.

Zwtl.: Arbeiten bei der Allianz

Das Headquarter der Allianz Österreich befindet sich zentral im

ICON Tower des Wiener Hauptbahnhofs, einem der modernsten und

nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs. Rund 1.700 Menschen arbeiten

in über 100 verschiedenen Berufen bei dem Versicherungsunternehmen.

Die Du-Kultur ist über alle Hierarchiestufen hinweg

selbstverständlich, genau wie ein respektvolles Miteinander auf

Augenhöhe.

Besonderer Fokus liegt darauf, durch zahlreiche

Lernmöglichkeiten, reservierte Lernstunden und das richtige Mindset

der Führungskräfte die Rahmenbedingungen für persönliches und

berufliches Wachstum zu schaffen. Neben persönlicher und fachlicher

Weiterentwicklung fördert die Allianz Arbeitsgruppen und Inklusions-

Netzwerke, um Unternehmenskultur und Arbeitsplatz aktiv

mitzugestalten.

Der Versicherung sind Gesundheit und Vorsorge der

Mitarbeiter:innen besonders wichtig. Daher unterstützt die Allianz

diese mit vielen verschiedenen Angeboten sowohl für körperliche als

auch psychische Gesundheit: Arbeitsmediziner:innen, Fitnesstrainings

und Ernährungsvorträge, kostenfreie psychologische Beratung über

Instahelp, ein Sportklub sowie Gesundheits-Events sind nur einige der

Angebote. Betriebliche Altersvorsorge und attraktive Konditionen bei

Allianz Versicherungsprodukten helfen den Mitarbeiter:innen

bestmöglich vorzusorgen.

Zudem bietet das Unternehmen eine breite Palette an weiteren

Benefits wie Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus

dem Ausland, großzügige Home Office-Möglichkeiten, vergünstigte

Einkaufskonditionen, Essenszuschuss und vieles mehr.

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Allianz Österreich

Dr. Thomas Gimesi

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