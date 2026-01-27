APA ots news: Allianz setzt sich bei den Winterspielen Milano Cortina 2026 für Zusammenhalt, Sicherheit und Exzellenz ein

München/Mailand/Wien (APA-ots) - - Als offizieller Versicherer der

Olympischen und Paralympischen

Bewegungen ermöglicht die Allianz sichere und erfolgreiche Wettkämpfe

für Veranstalter und Fans.

- Die Unterstützung von Athletinnen und Athleten steht im Mittelpunkt

der Partnerschaft. Mitglieder des "Team Allianz" treten in

vielfältigen Sportdisziplinen an.

- 20 Jahren Partnerschaft mit der Paralympischen Bewegung: Allianz

setzt sich weiterhin für Inklusion durch Sport ein.

- Die "Safety Sled"-Initiative der Allianz verdeutlicht ihr

Engagement für Sicherheit im Wintersport.

- In mehr als 40 Märkten beleuchtet die Allianz Kampagne "Step into

Life" entscheidende Momente als Grundstein für herausragende

Leistungen.

Vor dem Hintergrund einer zunehmend gespaltenen Welt trägt die

Allianz als offizieller Versicherer der Olympischen und

Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 dazu bei, Menschen zu

friedlichen Wettkämpfen bei einem der größten internationalen

Sportereignisse zusammenzubringen. Athletinnen und Athleten aus aller

Welt profitieren von der Unterstützung durch Allianz, um im

sportlichen Wettkampf herauszuragen und sich auf ihre Zukunft nach

den Spielen vorzubereiten. Die Einführung des Safety Sled ist der

erste Schritt der Allianz zur Verbesserung der Sicherheit im

Bobsport.

Zweihundert Allianz Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden

werden am Paralympischen Fackellauf teilnehmen und dabei die Flamme

bis zur Eröffnungszeremonie der Paralympischen Spiele am 6. März 2026

tragen, um Zusammenhalt zu symbolisieren. Anlässlich des 20-jährigen

Jubiläums der Partnerschaft der Allianz mit der Paralympischen

Bewegung unterstreicht das Unternehmen seine kontinuierliche

Unterstützung für Inklusion durch Sport.

"Wir sind stolz darauf, dass die Allianz erneut mit den

Olympischen und Paralympischen Bewegungen zusammenarbeitet, um die

Winterspiele Milano Cortina 2026 Wirklichkeit werden zu lassen.

Italien ist einer unserer Kernmärkte weltweit, und ich möchte unseren

Allianz Kolleginnen und Kollegen Anerkennung aussprechen, die das

Gastgeberland dabei unterstützt haben, die Welt in einem Geist des

Zusammenhalts und der Herzlichkeit willkommen zu heißen.

Ob wir Athletinnen und Athleten in ihrer Vorbereitung auf den

Wettkampf und das Leben unterstützen oder Organisatoren sowie

Zuschauerinnen und Zuschauer absichern - die Allianz unterstützt die

Spiele, um den olympischen Geist über die Sportstätten hinaus zu

verstärken, sodass er Menschen überall auf der Welt inspirieren

kann", sagte Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE.

Zwtl.: Sicherheit für den Sport

Das Engagement der Allianz für Milano Cortina 2026 begann Jahre

vor der Veranstaltung. Dabei arbeitete der Versicherer eng mit dem

italienischen nationalen Organisationskomitee zusammen, um

maßgeschneiderte Versicherungslösungen zu entwickeln, die den

besonderen Anforderungen bei der Ausrichtung der Winterspiele an

vielfältigen und über Mailand und die Dolomiten und italienischen

Alpen verstreuten Veranstaltungsorten gerecht werden. Dazu gehören

Versicherungslösungen für das gesamte Sportökosystem - für Sachwerte,

Haftungsszenarien, Cyberbedrohungen und Reiseunterbrechungen; diese

werden in enger Abstimmung mit dem Internationalen Olympischen

Komitee und der Einbindung des internationalen Versicherungsmarktes

entwickelt. Allianz Partners bietet Fans eine Ticket-Versicherung und

stellt Mitgliedern der olympischen Familie vor Ort eine medizinische

Assistenzdeckung zur Verfügung.

Als Versicherer und Risikomanager spielt die Allianz auch eine

zentrale Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit - sowohl in der

Sportwirtschaft als auch in den Sportarenen, auf Pisten und Bahnen.

Seit Januar 2025 arbeitet sie mit dem Deutschen Bob- und

Schlittenverband zusammen, um die Sicherheitsstandards im Bobsport zu

erhöhen. Im Zentrum der Initiative steht der Safety Sled, ein

Vorserien-Bob, der bei den Weltmeisterschaften 2025 eingesetzt wurde.

An Renntagen, einschließlich derer bei Milano Cortina 2026,

analysiert der Safety Sled die Eis- und Bahnverhältnisse und gibt

Pilotinnen und Piloten wertvolle Erkenntnisse, damit sie sich optimal

auf ihren ersten Durchgang vorbereiten können.

Zwtl.: Exzellenz im Sport und Leben

Die Unterstützung von Athletinnen und Athleten steht weiterhin im

Mittelpunkt der Partnerschaft von Allianz mit den Olympischen und

Paralympischen Bewegungen. Das Team Allianz umfasst nun stolze 120 (

Para-)Athletinnen und Athleten aus 33 Ländern. 38 davon betreiben

Wintersportdisziplinen und 28 von ihnen werden voraussichtlich an den

Olympischen und Paralympischen Winterspielen Milano Cortina 2026

teilnehmen. Kern der Förderung sind das Buddy Program und MoveNow,

die Mentoring, Finanzbildung und Karrierecoaching bieten und

Athletinnen und Athleten helfen, die Herausforderungen von Sport und

Leben zu meistern.

Zwtl.: Einheit und Inklusion: 20 Jahre Allianz Paralympics-

Partnerschaft

2026 feiert die Allianz 20 Jahre Partnerschaft mit der

Paralympischen Bewegung, unterstreichen durch die Zusammenarbeit beim

Paralympischen Fackellauf für Milano Cortina 2026. 2006 knüpfte die

Allianz erstmals Kontakt zum Internationalen Paralympischen Komitee (

IPC) und zum Deutschen Behinderten Sportverband (DBS). Dieses erste

Engagement mündete in eine strategische Beziehung, in der sich die

Allianz vom frühen Unterstützer zum ersten internationalen Partner

des IPC im Jahr 2010 und schließlich zum weltweiten Olympischen und

Paralympischen Partner 2021 entwickelte.

Über zwei Jahrzehnte ist die Allianz maßgeblich daran beteiligt,

die Sichtbarkeit und Professionalität paralympischer Sportarten zu

steigern, Inklusion auszubauen und Athleten, Familien, Fans und

Gruppen in der gemeinsamen Begeisterung für das menschliche Potenzial

zusammenzubringen. Auch weiterhin wird das Unternehmen sich dafür

einsetzen, den Zugang zum Parasport in unterrepräsentierten Regionen

auszubauen und neue Generationen zu integrieren - in der Überzeugung,

dass Sport für alle da ist.

Zwtl.: Globale "Step Into Life"-Kampagne

Die Milano Cortina 2026-Aktivierung der Allianz, "Step Into Life"

- in deutschsprachigen Märkten "Da für dein Leben" -, fokussiert auf

die Themen physische Einsatzbereitschaft und mentale Sicherheit als

Grundlage außergewöhnlicher Leistung. Die globale Kampagne begeistert

durch TV-Spots und innovative digitale Gesundheitstools. Sie

verbindet Millionen Menschen in mehr als 40 Märkten und hat bisher

über 500.000 Besucher auf die globale Landingpage des Unternehmens

geführt. So erreicht die Allianz ihr Ziel, Menschen durch Sport und

Alltagsmomente zu einen.

"Unsere Kampagne rückt einen universellen Moment ins Rampenlicht

- das Innehalten direkt bevor man etwas Großes beginnt. Ob eine

Athletin oder ein Athlet am Start oder jemand, der vor einer

entscheidenden Herausforderung steht: Es ist der Augenblick, in dem

sich die Konzentration schärft und Vorbereitung und Resilienz die

Leistung bestimmen. Die Allianz unterstützt diesen entscheidenden

Moment und steht Athletinnen und Athleten und anderen Menschen zur

Seite, damit sie mit Zuversicht in die Zukunft gehen können", sagte

Eike Bürgel, Leiterin der Olympischen und Paralympischen

Partnerschaft bei der Allianz.

Zwtl.: Starker Auftritt in ganz Italien

Im Gastgeberland Italien wird Allianz den Paralympischen

Fackellauf durch 13 Städte anführen und hat eine fortlaufende

nationale TV-Kampagne gestartet, die italienische Athletinnen und

Athleten (Sportlegenden sowie die Stars dieses Jahres) feiert und

damit zum Ausdruck bringt, wie stark die Spiele Menschen über

Regionen und Generationen hinweg vereinen können.

Weitere Aktionen umfassen Gemeinschaftsveranstaltungen,

Engagement in sozialen Medien und Partnerschaften dem Nationalen

Olympischen Komitee Italiens, dem Nationalen Paralympischen Komitee

Italiens und nationalen Sportverbänden. Über die Spiele hinaus

engagiert sich Allianz Italien langfristig durch die Fondazione

Allianz UMANA MENTE, die junge Menschen mit Behinderungen

unterstützt und den Zugang zum Sport fördert.

