27.01.2026
APA ots news: Allianz setzt sich bei den Winterspielen Milano Cortina 2026...
Allianz setzt sich bei den Winterspielen Milano Cortina 2026 für Zusammenhalt, Sicherheit und Exzellenz ein
München/Mailand/Wien (APA-ots) - - Als offizieller Versicherer der
Olympischen und Paralympischen
Bewegungen ermöglicht die Allianz sichere und erfolgreiche Wettkämpfe
für Veranstalter und Fans.
- Die Unterstützung von Athletinnen und Athleten steht im Mittelpunkt
der Partnerschaft. Mitglieder des "Team Allianz" treten in
vielfältigen Sportdisziplinen an.
- 20 Jahren Partnerschaft mit der Paralympischen Bewegung: Allianz
setzt sich weiterhin für Inklusion durch Sport ein.
- Die "Safety Sled"-Initiative der Allianz verdeutlicht ihr
Engagement für Sicherheit im Wintersport.
- In mehr als 40 Märkten beleuchtet die Allianz Kampagne "Step into
Life" entscheidende Momente als Grundstein für herausragende
Leistungen.
Vor dem Hintergrund einer zunehmend gespaltenen Welt trägt die
Allianz als offizieller Versicherer der Olympischen und
Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 dazu bei, Menschen zu
friedlichen Wettkämpfen bei einem der größten internationalen
Sportereignisse zusammenzubringen. Athletinnen und Athleten aus aller
Welt profitieren von der Unterstützung durch Allianz, um im
sportlichen Wettkampf herauszuragen und sich auf ihre Zukunft nach
den Spielen vorzubereiten. Die Einführung des Safety Sled ist der
erste Schritt der Allianz zur Verbesserung der Sicherheit im
Bobsport.
Zweihundert Allianz Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden
werden am Paralympischen Fackellauf teilnehmen und dabei die Flamme
bis zur Eröffnungszeremonie der Paralympischen Spiele am 6. März 2026
tragen, um Zusammenhalt zu symbolisieren. Anlässlich des 20-jährigen
Jubiläums der Partnerschaft der Allianz mit der Paralympischen
Bewegung unterstreicht das Unternehmen seine kontinuierliche
Unterstützung für Inklusion durch Sport.
"Wir sind stolz darauf, dass die Allianz erneut mit den
Olympischen und Paralympischen Bewegungen zusammenarbeitet, um die
Winterspiele Milano Cortina 2026 Wirklichkeit werden zu lassen.
Italien ist einer unserer Kernmärkte weltweit, und ich möchte unseren
Allianz Kolleginnen und Kollegen Anerkennung aussprechen, die das
Gastgeberland dabei unterstützt haben, die Welt in einem Geist des
Zusammenhalts und der Herzlichkeit willkommen zu heißen.
Ob wir Athletinnen und Athleten in ihrer Vorbereitung auf den
Wettkampf und das Leben unterstützen oder Organisatoren sowie
Zuschauerinnen und Zuschauer absichern - die Allianz unterstützt die
Spiele, um den olympischen Geist über die Sportstätten hinaus zu
verstärken, sodass er Menschen überall auf der Welt inspirieren
kann", sagte Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE.
Zwtl.: Sicherheit für den Sport
Das Engagement der Allianz für Milano Cortina 2026 begann Jahre
vor der Veranstaltung. Dabei arbeitete der Versicherer eng mit dem
italienischen nationalen Organisationskomitee zusammen, um
maßgeschneiderte Versicherungslösungen zu entwickeln, die den
besonderen Anforderungen bei der Ausrichtung der Winterspiele an
vielfältigen und über Mailand und die Dolomiten und italienischen
Alpen verstreuten Veranstaltungsorten gerecht werden. Dazu gehören
Versicherungslösungen für das gesamte Sportökosystem - für Sachwerte,
Haftungsszenarien, Cyberbedrohungen und Reiseunterbrechungen; diese
werden in enger Abstimmung mit dem Internationalen Olympischen
Komitee und der Einbindung des internationalen Versicherungsmarktes
entwickelt. Allianz Partners bietet Fans eine Ticket-Versicherung und
stellt Mitgliedern der olympischen Familie vor Ort eine medizinische
Assistenzdeckung zur Verfügung.
Als Versicherer und Risikomanager spielt die Allianz auch eine
zentrale Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit - sowohl in der
Sportwirtschaft als auch in den Sportarenen, auf Pisten und Bahnen.
Seit Januar 2025 arbeitet sie mit dem Deutschen Bob- und
Schlittenverband zusammen, um die Sicherheitsstandards im Bobsport zu
erhöhen. Im Zentrum der Initiative steht der Safety Sled, ein
Vorserien-Bob, der bei den Weltmeisterschaften 2025 eingesetzt wurde.
An Renntagen, einschließlich derer bei Milano Cortina 2026,
analysiert der Safety Sled die Eis- und Bahnverhältnisse und gibt
Pilotinnen und Piloten wertvolle Erkenntnisse, damit sie sich optimal
auf ihren ersten Durchgang vorbereiten können.
Zwtl.: Exzellenz im Sport und Leben
Die Unterstützung von Athletinnen und Athleten steht weiterhin im
Mittelpunkt der Partnerschaft von Allianz mit den Olympischen und
Paralympischen Bewegungen. Das Team Allianz umfasst nun stolze 120 (
Para-)Athletinnen und Athleten aus 33 Ländern. 38 davon betreiben
Wintersportdisziplinen und 28 von ihnen werden voraussichtlich an den
Olympischen und Paralympischen Winterspielen Milano Cortina 2026
teilnehmen. Kern der Förderung sind das Buddy Program und MoveNow,
die Mentoring, Finanzbildung und Karrierecoaching bieten und
Athletinnen und Athleten helfen, die Herausforderungen von Sport und
Leben zu meistern.
Zwtl.: Einheit und Inklusion: 20 Jahre Allianz Paralympics-
Partnerschaft
2026 feiert die Allianz 20 Jahre Partnerschaft mit der
Paralympischen Bewegung, unterstreichen durch die Zusammenarbeit beim
Paralympischen Fackellauf für Milano Cortina 2026. 2006 knüpfte die
Allianz erstmals Kontakt zum Internationalen Paralympischen Komitee (
IPC) und zum Deutschen Behinderten Sportverband (DBS). Dieses erste
Engagement mündete in eine strategische Beziehung, in der sich die
Allianz vom frühen Unterstützer zum ersten internationalen Partner
des IPC im Jahr 2010 und schließlich zum weltweiten Olympischen und
Paralympischen Partner 2021 entwickelte.
Über zwei Jahrzehnte ist die Allianz maßgeblich daran beteiligt,
die Sichtbarkeit und Professionalität paralympischer Sportarten zu
steigern, Inklusion auszubauen und Athleten, Familien, Fans und
Gruppen in der gemeinsamen Begeisterung für das menschliche Potenzial
zusammenzubringen. Auch weiterhin wird das Unternehmen sich dafür
einsetzen, den Zugang zum Parasport in unterrepräsentierten Regionen
auszubauen und neue Generationen zu integrieren - in der Überzeugung,
dass Sport für alle da ist.
Zwtl.: Globale "Step Into Life"-Kampagne
Die Milano Cortina 2026-Aktivierung der Allianz, "Step Into Life"
- in deutschsprachigen Märkten "Da für dein Leben" -, fokussiert auf
die Themen physische Einsatzbereitschaft und mentale Sicherheit als
Grundlage außergewöhnlicher Leistung. Die globale Kampagne begeistert
durch TV-Spots und innovative digitale Gesundheitstools. Sie
verbindet Millionen Menschen in mehr als 40 Märkten und hat bisher
über 500.000 Besucher auf die globale Landingpage des Unternehmens
geführt. So erreicht die Allianz ihr Ziel, Menschen durch Sport und
Alltagsmomente zu einen.
"Unsere Kampagne rückt einen universellen Moment ins Rampenlicht
- das Innehalten direkt bevor man etwas Großes beginnt. Ob eine
Athletin oder ein Athlet am Start oder jemand, der vor einer
entscheidenden Herausforderung steht: Es ist der Augenblick, in dem
sich die Konzentration schärft und Vorbereitung und Resilienz die
Leistung bestimmen. Die Allianz unterstützt diesen entscheidenden
Moment und steht Athletinnen und Athleten und anderen Menschen zur
Seite, damit sie mit Zuversicht in die Zukunft gehen können", sagte
Eike Bürgel, Leiterin der Olympischen und Paralympischen
Partnerschaft bei der Allianz.
Zwtl.: Starker Auftritt in ganz Italien
Im Gastgeberland Italien wird Allianz den Paralympischen
Fackellauf durch 13 Städte anführen und hat eine fortlaufende
nationale TV-Kampagne gestartet, die italienische Athletinnen und
Athleten (Sportlegenden sowie die Stars dieses Jahres) feiert und
damit zum Ausdruck bringt, wie stark die Spiele Menschen über
Regionen und Generationen hinweg vereinen können.
Weitere Aktionen umfassen Gemeinschaftsveranstaltungen,
Engagement in sozialen Medien und Partnerschaften dem Nationalen
Olympischen Komitee Italiens, dem Nationalen Paralympischen Komitee
Italiens und nationalen Sportverbänden. Über die Spiele hinaus
engagiert sich Allianz Italien langfristig durch die Fondazione
Allianz UMANA MENTE, die junge Menschen mit Behinderungen
unterstützt und den Zugang zum Sport fördert.
