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04.11.2026 11:39:38
APA ots news: Altes Handy eintauschen, neues günstiger erhalten: Drei...
APA ots news: Altes Handy eintauschen, neues günstiger erhalten: Drei startet Eintauschvorteil.
Wien (APA-ots) - - Start am 5. November 2026.
- Neue und bestehende Drei Kund:innen erhalten für ihr
funktionierendes Altgerät eine Gutschrift auf ihr Konto.
- In Kombination mit der Drei Handyfreiheit werden Premium-
Smartphones noch erschwinglicher.
- Gebrauchte Geräte werden durch Partnerunternehmen weiterverwendet
oder fachgerecht recycelt.
- Funktionsfähige Altgeräte erhalten ein zweites Leben statt
ungenutzt in der Schublade zu landen.
Mit dem neuen Drei Eintauschvorteil macht Drei den Umstieg auf
Premium-Smartphones noch einfacher und leistbarer. Ab 5. November
2026 können bestehende und neue Drei Kund:innen ihr bisheriges
Smartphone in Drei Shops sowie online bewerten lassen und erhalten
dafür eine Drei Eintauschprämie. Diese wird auf der nächstmöglichen
Rechnung einmalig gutgeschrieben. Gemeinsam mit dem Handyfreiheit-
System von Drei werden dadurch auch hochwertige Premium-Geräte für
mehr Menschen leistbar. Gleichzeitig unterstützt das Angebot die
Wiederverwendung gebrauchter Smartphones.
"Viele Menschen besitzen noch funktionstüchtige Smartphones, die
ungenutzt in Schubladen liegen. Mit dem Drei Eintauschvorteil
schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kund:innen: Sie
erhalten finanzielle Vorteile beim Kauf eines neuen Geräts, während
ihre alten Smartphones weitergenutzt oder fachgerecht recycelt
werden. So verbinden wir finanzielle Vorteile mit einer längeren
Nutzung funktionsfähiger Smartphones", erklärt Drei CCO Günter
Lischka den neuen Service.
Zwtl.: Mehr Preisvorteile durch Geräte-Eintausch.
Der neue Drei Eintauschvorteil ergänzt die bereits etablierte
Handyfreiheit von Drei. Diese ermöglicht Premium-Smartphones um 0
Euro Anzahlung und reduziert die monatlichen Kosten nach 24 Monaten
automatisch, wenn Kund:innen ihr Gerät länger nutzen. Gleichzeitig
besteht die Möglichkeit, bereits nach zwölf Monaten auf ein neues
Smartphone zu wechseln.
Durch den Eintausch eines bisherigen Geräts sinken die
Anschaffungskosten für ein neues Smartphone zusätzlich. Besonders bei
Premium-Modellen profitieren Kund:innen von attraktiven
Preisvorteilen. Das zurückgegebene Gerät wird von Partnerunternehmen
aufbereitet, wiederverwendet oder einem Recycling-Prozess zugeführt.
Damit verfolgt Drei zwei Ziele gleichzeitig: Die Anschaffung moderner
Smartphones wird erschwinglicher und funktionsfähige Geräte können
weiterhin genutzt werden.
Zwtl.: So funktioniert der Drei Eintauschvorteil.
Bestehende und neue Drei Vertragskund:innen (Sprache, Daten und
auch SIM only) können ihr Altgerät jederzeit in einem Drei Shop
bewerten lassen. Anhand weniger Kriterien wird der aktuelle
Gerätewert ermittelt. Entscheiden sich Kund:innen für den
Geräteverkauf, erhalten sie eine Drei Eintauschprämie als einmalige
Gutschrift auf ihr Konto.
Der Eintausch ist auch online möglich. Dabei senden Kund:innen ihr
bisheriges Smartphone ein und erhalten nach erfolgreicher Prüfung &
Angebots-Annahme die entsprechende Gutschrift.
Das eingetauschte Gerät muss nicht ursprünglich bei Drei gekauft
worden sein. Voraussetzung ist lediglich, dass es noch einen Restwert
besitzt und für Wiederverwendung oder Recycling geeignet ist.
Zwtl.: Recycling statt Schubladen-Handys.
Schätzungen zufolge lagern tausende ungenutzter Mobiltelefone in
österreichischen Schubladen, obwohl sie noch einen Wert haben. Jedes
dieser Geräte enthält wertvolle Rohstoffe. Durch Wiederverwendung
oder fachgerechte Verwertung können diese Geräte länger genutzt
beziehungsweise Rohstoffe zurückgewonnen werden. In Kombination mit
der Handyfreiheit entsteht so ein Modell, das wirtschaftliche
Vorteile für Kund:innen mit der Weiterverwendung gebrauchter Geräte
verbindet. Mehr Informationen ab 5. November auf
www.drei.at/eintauschvorteil
Zwtl.:
Drei Eintauschvorteil auf einen Blick:
- Start: 5. November 2026
- Zielgruppe: bestehende und neue Drei Kund:innen (Sprach- und Daten-
Vertragskund:innen, auch SIM only) mit SEPA-Lastschrift als
Zahlungsart.
- Vorteil: Gutschrift für Althandys mit Restwert.
- Auszahlung: als einmalige Gutschrift auf die nächstmögliche
Handyrechnung. Falls die Summe den monatlichen Rechnungsbetrag
übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto überwiesen.
- Einlösung: in teilnehmenden Drei Shops und online auf
drei.at/eintauschvorteil
- Voraussetzung: Das Gerät besitzt einen Restwert und ist für
Wiederverwendung oder Recycling geeignet.
- Zeitpunkt: Der Eintauschprozess kann jederzeit durchgeführt werden,
losgelöst von anderen Prozessen wie Vertragsverlängerung.
- Häufigkeit: einmal jährlich pro Rufnummer.
- Auch Geräte, die nicht bei Drei gekauft wurden, können eingetauscht
werden.
- Nicht-Kund:innen: Potenzielle Neukund:innen müssen Drei Kund:innen
werden, um den Eintauschprozess zu nutzen.
- Kombination mit der Drei Handyfreiheit möglich.
- Geräte werden durch Partnerunternehmen wiederverwendet, aufbereitet
oder recycelt.
Zwtl.: Vorteile für Kund:innen:
- Geringere Kosten beim Umstieg auf ein neues, hochwertiges
Smartphone
- Zusätzlicher Preisvorteil in Kombination mit der Drei Handyfreiheit
- Einfacher und transparenter Eintauschprozess
- Wertschöpfung aus bisher ungenutzten Altgeräten
Zwtl.: Was mit eingetauschten Geräten passiert
- Funktionsfähige Geräte können aufbereitet und erneut genutzt
werden.
- Nicht weiter nutzbare Geräte werden fachgerecht recycelt.
- Smartphones werden nicht entsorgt, sondern geprüft und bewertet.
- Kund:innen erhalten für geeignete Geräte eine Eintauschprämie.
Zwtl.: FAQs zum Drei Eintauschvorteil
Was ist der Drei Eintauschvorteil?
Der Drei Eintauschvorteil ermöglicht bestehenden und neuen Drei
Kund:innen, ihr bisheriges Smartphone einzutauschen und dafür eine
Eintauschprämie zu erhalten. Die Prämie wird als Gutschrift auf die
Handyrechnung angerechnet. Falls die Summe den monatlichen
Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto
überwiesen.
Ab wann ist der Drei Eintauschvorteil verfügbar?
Der Service startet am 5. November 2026.
Wer kann den Drei Eintauschvorteil nutzen?
Alle bestehenden oder neuen Drei Vertragskund:innen (Sprache, Daten,
auch SIM only) mit SEPA-Lastschrift als Zahlungsart können ein
geeignetes Smartphone mit Restwert eintauschen.
Wann und wie oft können Kund:innen den Drei Eintauschvorteil
nutzen?
Jederzeit, auch ohne Vertragsverlängerung und maximal 1 x pro Jahr
pro Kund:in.
Muss das Smartphone ursprünglich bei Drei gekauft worden sein?
Nein. Das Altgerät muss nicht bei Drei gekauft worden sein.
Entscheidend ist, dass es einen Restwert besitzt und weiterverwendet
oder recycelt werden kann.
Steht der Eintauschvorteil auch Kund:innen anderer Betreiber zur
Verfügung?
Voraussetzung für die Nutzung des Drei Eintauschvorteils ist ein
Sprach- oder Datentarif bei Drei (auch SIM only).
Wie wird der Wert meines Smartphones ermittelt?
Der Gerätewert wird anhand weniger Kriterien wie Modell, Zustand und
Funktionsfähigkeit bestimmt. Anschließend wird eine entsprechende
Eintauschprämie angeboten. Kund:innen haben die Wahl, ob sie das
Offert annehmen wollen.
Wie erhalte ich die Eintauschprämie?
Die Prämie wird nach erfolgreichem Eintausch als einmalige Gutschrift
auf die nächstmögliche Handyrechnung verbucht. Falls die Summe den
monatlichen Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das
Bankkonto überwiesen.
Kann ich den Eintausch auch online durchführen?
Ja. Drei Kund:innen können ihr Altgerät einsenden. Nach erfolgreicher
Prüfung wird die entsprechende Gutschrift gewährt. Mehr auf
www.drei.at/eintauschvorteil
Wie ergänzt der Eintauschvorteil die Drei Handyfreiheit?
Die Handyfreiheit ermöglicht die Nutzung aktueller Smartphones ohne
Anzahlung und mit automatisch sinkenden Gerätekosten bei längerer
Nutzungsdauer. Der Eintauschvorteil reduziert die Kosten zusätzlich
durch die Gutschrift für das bisherige Gerät. Gemeinsam machen beide
Angebote Premium-Smartphones noch leistbarer.
Was passiert mit meinem alten Smartphone?
Das Gerät wird je nach Zustand aufbereitet, weiterverwendet oder
fachgerecht recycelt. Dadurch bleiben wertvolle Rohstoffe länger im
Wirtschaftskreislauf.
Warum bietet Drei den Eintauschvorteil an?
Drei möchte die Anschaffung moderner Smartphones leistbarer machen
und gleichzeitig die Wiederverwendung geeigneter Altgeräte fördern.
Das Angebot verbindet wirtschaftliche Vorteile für Kund:innen mit
einem strukturierten Eintauschprozess für gebrauchte Smartphones.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0112 2026-11-04/11:34
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