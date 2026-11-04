APA ots news: Altes Handy eintauschen, neues günstiger erhalten: Drei startet Eintauschvorteil.

Wien (APA-ots) - - Start am 5. November 2026.

- Neue und bestehende Drei Kund:innen erhalten für ihr

funktionierendes Altgerät eine Gutschrift auf ihr Konto.

- In Kombination mit der Drei Handyfreiheit werden Premium-

Smartphones noch erschwinglicher.

- Gebrauchte Geräte werden durch Partnerunternehmen weiterverwendet

oder fachgerecht recycelt.

- Funktionsfähige Altgeräte erhalten ein zweites Leben statt

ungenutzt in der Schublade zu landen.

Mit dem neuen Drei Eintauschvorteil macht Drei den Umstieg auf

Premium-Smartphones noch einfacher und leistbarer. Ab 5. November

2026 können bestehende und neue Drei Kund:innen ihr bisheriges

Smartphone in Drei Shops sowie online bewerten lassen und erhalten

dafür eine Drei Eintauschprämie. Diese wird auf der nächstmöglichen

Rechnung einmalig gutgeschrieben. Gemeinsam mit dem Handyfreiheit-

System von Drei werden dadurch auch hochwertige Premium-Geräte für

mehr Menschen leistbar. Gleichzeitig unterstützt das Angebot die

Wiederverwendung gebrauchter Smartphones.

"Viele Menschen besitzen noch funktionstüchtige Smartphones, die

ungenutzt in Schubladen liegen. Mit dem Drei Eintauschvorteil

schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kund:innen: Sie

erhalten finanzielle Vorteile beim Kauf eines neuen Geräts, während

ihre alten Smartphones weitergenutzt oder fachgerecht recycelt

werden. So verbinden wir finanzielle Vorteile mit einer längeren

Nutzung funktionsfähiger Smartphones", erklärt Drei CCO Günter

Lischka den neuen Service.

Zwtl.: Mehr Preisvorteile durch Geräte-Eintausch.

Der neue Drei Eintauschvorteil ergänzt die bereits etablierte

Handyfreiheit von Drei. Diese ermöglicht Premium-Smartphones um 0

Euro Anzahlung und reduziert die monatlichen Kosten nach 24 Monaten

automatisch, wenn Kund:innen ihr Gerät länger nutzen. Gleichzeitig

besteht die Möglichkeit, bereits nach zwölf Monaten auf ein neues

Smartphone zu wechseln.

Durch den Eintausch eines bisherigen Geräts sinken die

Anschaffungskosten für ein neues Smartphone zusätzlich. Besonders bei

Premium-Modellen profitieren Kund:innen von attraktiven

Preisvorteilen. Das zurückgegebene Gerät wird von Partnerunternehmen

aufbereitet, wiederverwendet oder einem Recycling-Prozess zugeführt.

Damit verfolgt Drei zwei Ziele gleichzeitig: Die Anschaffung moderner

Smartphones wird erschwinglicher und funktionsfähige Geräte können

weiterhin genutzt werden.

Zwtl.: So funktioniert der Drei Eintauschvorteil.

Bestehende und neue Drei Vertragskund:innen (Sprache, Daten und

auch SIM only) können ihr Altgerät jederzeit in einem Drei Shop

bewerten lassen. Anhand weniger Kriterien wird der aktuelle

Gerätewert ermittelt. Entscheiden sich Kund:innen für den

Geräteverkauf, erhalten sie eine Drei Eintauschprämie als einmalige

Gutschrift auf ihr Konto.

Der Eintausch ist auch online möglich. Dabei senden Kund:innen ihr

bisheriges Smartphone ein und erhalten nach erfolgreicher Prüfung &

Angebots-Annahme die entsprechende Gutschrift.

Das eingetauschte Gerät muss nicht ursprünglich bei Drei gekauft

worden sein. Voraussetzung ist lediglich, dass es noch einen Restwert

besitzt und für Wiederverwendung oder Recycling geeignet ist.

Zwtl.: Recycling statt Schubladen-Handys.

Schätzungen zufolge lagern tausende ungenutzter Mobiltelefone in

österreichischen Schubladen, obwohl sie noch einen Wert haben. Jedes

dieser Geräte enthält wertvolle Rohstoffe. Durch Wiederverwendung

oder fachgerechte Verwertung können diese Geräte länger genutzt

beziehungsweise Rohstoffe zurückgewonnen werden. In Kombination mit

der Handyfreiheit entsteht so ein Modell, das wirtschaftliche

Vorteile für Kund:innen mit der Weiterverwendung gebrauchter Geräte

verbindet. Mehr Informationen ab 5. November auf

www.drei.at/eintauschvorteil

Zwtl.:

Drei Eintauschvorteil auf einen Blick:

- Start: 5. November 2026

- Zielgruppe: bestehende und neue Drei Kund:innen (Sprach- und Daten-

Vertragskund:innen, auch SIM only) mit SEPA -Lastschrift als

Zahlungsart.

- Vorteil: Gutschrift für Althandys mit Restwert.

- Auszahlung: als einmalige Gutschrift auf die nächstmögliche

Handyrechnung. Falls die Summe den monatlichen Rechnungsbetrag

übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto überwiesen.

- Einlösung: in teilnehmenden Drei Shops und online auf

drei.at/eintauschvorteil

- Voraussetzung: Das Gerät besitzt einen Restwert und ist für

Wiederverwendung oder Recycling geeignet.

- Zeitpunkt: Der Eintauschprozess kann jederzeit durchgeführt werden,

losgelöst von anderen Prozessen wie Vertragsverlängerung.

- Häufigkeit: einmal jährlich pro Rufnummer.

- Auch Geräte, die nicht bei Drei gekauft wurden, können eingetauscht

werden.

- Nicht-Kund:innen: Potenzielle Neukund:innen müssen Drei Kund:innen

werden, um den Eintauschprozess zu nutzen.

- Kombination mit der Drei Handyfreiheit möglich.

- Geräte werden durch Partnerunternehmen wiederverwendet, aufbereitet

oder recycelt.

Zwtl.: Vorteile für Kund:innen:

- Geringere Kosten beim Umstieg auf ein neues, hochwertiges

Smartphone

- Zusätzlicher Preisvorteil in Kombination mit der Drei Handyfreiheit

- Einfacher und transparenter Eintauschprozess

- Wertschöpfung aus bisher ungenutzten Altgeräten

Zwtl.: Was mit eingetauschten Geräten passiert

- Funktionsfähige Geräte können aufbereitet und erneut genutzt

werden.

- Nicht weiter nutzbare Geräte werden fachgerecht recycelt.

- Smartphones werden nicht entsorgt, sondern geprüft und bewertet.

- Kund:innen erhalten für geeignete Geräte eine Eintauschprämie.

Zwtl.: FAQs zum Drei Eintauschvorteil

Was ist der Drei Eintauschvorteil?

Der Drei Eintauschvorteil ermöglicht bestehenden und neuen Drei

Kund:innen, ihr bisheriges Smartphone einzutauschen und dafür eine

Eintauschprämie zu erhalten. Die Prämie wird als Gutschrift auf die

Handyrechnung angerechnet. Falls die Summe den monatlichen

Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto

überwiesen.

Ab wann ist der Drei Eintauschvorteil verfügbar?

Der Service startet am 5. November 2026.

Wer kann den Drei Eintauschvorteil nutzen?

Alle bestehenden oder neuen Drei Vertragskund:innen (Sprache, Daten,

auch SIM only) mit SEPA-Lastschrift als Zahlungsart können ein

geeignetes Smartphone mit Restwert eintauschen.

Wann und wie oft können Kund:innen den Drei Eintauschvorteil

nutzen?

Jederzeit, auch ohne Vertragsverlängerung und maximal 1 x pro Jahr

pro Kund:in.

Muss das Smartphone ursprünglich bei Drei gekauft worden sein?

Nein. Das Altgerät muss nicht bei Drei gekauft worden sein.

Entscheidend ist, dass es einen Restwert besitzt und weiterverwendet

oder recycelt werden kann.

Steht der Eintauschvorteil auch Kund:innen anderer Betreiber zur

Verfügung?

Voraussetzung für die Nutzung des Drei Eintauschvorteils ist ein

Sprach- oder Datentarif bei Drei (auch SIM only).

Wie wird der Wert meines Smartphones ermittelt?

Der Gerätewert wird anhand weniger Kriterien wie Modell, Zustand und

Funktionsfähigkeit bestimmt. Anschließend wird eine entsprechende

Eintauschprämie angeboten. Kund:innen haben die Wahl, ob sie das

Offert annehmen wollen.

Wie erhalte ich die Eintauschprämie?

Die Prämie wird nach erfolgreichem Eintausch als einmalige Gutschrift

auf die nächstmögliche Handyrechnung verbucht. Falls die Summe den

monatlichen Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das

Bankkonto überwiesen.

Kann ich den Eintausch auch online durchführen?

Ja. Drei Kund:innen können ihr Altgerät einsenden. Nach erfolgreicher

Prüfung wird die entsprechende Gutschrift gewährt. Mehr auf

www.drei.at/eintauschvorteil

Wie ergänzt der Eintauschvorteil die Drei Handyfreiheit?

Die Handyfreiheit ermöglicht die Nutzung aktueller Smartphones ohne

Anzahlung und mit automatisch sinkenden Gerätekosten bei längerer

Nutzungsdauer. Der Eintauschvorteil reduziert die Kosten zusätzlich

durch die Gutschrift für das bisherige Gerät. Gemeinsam machen beide

Angebote Premium-Smartphones noch leistbarer.

Was passiert mit meinem alten Smartphone?

Das Gerät wird je nach Zustand aufbereitet, weiterverwendet oder

fachgerecht recycelt. Dadurch bleiben wertvolle Rohstoffe länger im

Wirtschaftskreislauf.

Warum bietet Drei den Eintauschvorteil an?

Drei möchte die Anschaffung moderner Smartphones leistbarer machen

und gleichzeitig die Wiederverwendung geeigneter Altgeräte fördern.

Das Angebot verbindet wirtschaftliche Vorteile für Kund:innen mit

einem strukturierten Eintauschprozess für gebrauchte Smartphones.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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