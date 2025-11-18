|
APA ots news: Anderle/Worotynski/Rychly (SPÖ): Neuer Grätzlmistplatz stärkt Umwelt, Lebensqualität und Versorgung im 2. und 20. Bezirk
SPÖ-Gemeinderät*innen Patricia Anderle, Filip Worotynski und
Yvonne Rychly, begrüßen den Start der Planungen und
kritisieren faktenfreie Polemik der Wiener Grünen.
Wien (APA-ots) - SPÖ-Gemeinderätin Patricia Anderle stellt in der
heutigen
Gemeinderatssitzung die Bedeutung des neuen Grätzlmistplatzes in der
Leopoldstadt eindrucksvoll heraus. Gemeinsam mit Brigittenauer SPÖ-
Gemeinderat Filip Worotynski und SPÖ-Gemeinderätin Yvonne Rychly
unterstrich sie, wie wichtig wohnortnahe Entsorgungsstrukturen fur
die Wiener*innen und fur eine funktionierende Kreislaufwirtschaft
sind.
Scharfe Worte finden die drei SPÖ-Abgeordneten fur die Wiener
Grünen, die erneut mit unpassenden Vergleichen und faktenfreien
Behauptungen versucht haben, politisches Kleingeld zu schlagen.
Derartige Polemik verblasse, sobald die konkreten Fakten am Tisch
liegen: ein optimal angebundener, gut geschutzter Standort ohne
angrenzende Wohngebaude, klare Sicherheitsstandards und umfassende
Prufungen fur Boden, Schall, Emission und Verkehr.
Die Planungsmittel in Höhe von rund acht Millionen Euro decken
alle notwendigen Gutachten, Prufungen sowie die gesamte Entwurfs-,
Einreich- und Ausfuhrungsplanung ab. Anfang 2026 wird eine erste
Informationsveranstaltung fur Anrainer*innen stattfinden.
Der neue Standort an der Innstrasse wirkt wie ein kräftiger
Impuls, der einem wachsenden Stadtteil Raum zum Atmen gibt. Auf 6.600
Quadratmetern entstehen ein moderner Mistplatz und dringend benötigte
Mitarbeiter*innenunterkünfte fur die Straßenreinigung und
Müllsammlung. Das Einzugsgebiet umfasst weit uber 200.000 Menschen
vom 2. und 20. Bezirk - ein Versorgungsradius, der die Dimension der
geplanten Einrichtung eindrucksvoll zeigt.
Patricia Anderle betont: "Der neue Grätzlmistplatz ist ein
Fundament fur gelebten Klimaschutz und fur besseren Service im
Alltag der Wiener*innen. Wir schaffen hier eine Einrichtung, die
Reparatur, Ressourcenschonung und moderne Abfallwirtschaft vereint.
Genau so funktioniert eine Stadt, die Verantwortung ernst nimmt und
Lebensqualität sichert."
Besonders hervorzuheben ist die klimafitte Bauweise: begrünte
Dächer und Fassaden, Photovoltaikanlagen, Regenwassermanagement,
Recyclingbaustoffe und umfassender Schallschutz. Diese Kombination
wirkt wie ein grüner Schutzmantel, der Stadtentwicklung und
Umweltbewusstsein miteinander verwebt. Wir in Wien setzen hier
konsequent auf nachhaltige Stadtgestaltung - nah an den Menschen,
stark fur die Zukunft.
Filip Worotynski erklärt: "Wien wächst. Klar ist, dass die
Infrastruktur mitwachsen muss, sonst bleibt die gewohnte hohe Wiener
Lebensqualität auf der Strecke. Dieser Mistplatz bringt Entlastung fu
r tausende Haushalte und schafft Sicherheit fur alle, die täglich
auf die MA 48 angewiesen sind."
Yvonne Rychly ergänzt: "Ein Mistplatz dieser Größe ist kein Nice-
to-have, sondern ein unverzichtbarer Anker fur ein dicht bewohntes,
dynamisches Grätzl. Diese Einrichtung schafft Ordnung, stärkt die
Kreislaufwirtschaft und entlastet bestehende Standorte. Genau das
brauchen wir in der Leopoldstadt und in der Brigittenau."
Patricia Anderle betont abschließend: "Wien bleibt lebenswert,
weil wir nicht stehen bleiben. Dieser Grätzlmistplatz verbindet
Umwelt, Service und Lebensqualität - und zeigt, wie entschlossen wir
daran arbeiten, Wien noch lebenswerter zu machen." (schluss) sh
