APA ots news: Auktionsergebnis bringt Drei Zukunftssicherheit bei Frequenzausstattung und macht 5G-Netz fit für KI-Anwendungen.

Wien (APA-ots) - Drei Österreich hat bei der am 10. April 2026

abgeschlossenen

Frequenzauktion für seine Kund:innen sein Spektrumsportfolio

ausgebaut und langfristig abgesichert.

Drei CTIO Bernd Loacker : "Mit diesem Auktionsergebnis machen wir

unser Netz fit für KI-Anwendungen und schaffen die Grundlage für

leistungsstarkes Internet - für Business- wie für Privatkund:innen.

Gleichzeitig beschleunigen wir den Übergang von 4G zu 5G: Das macht

unser Netz noch stabiler, skalierbarer und zukunftssicherer."

Gegenstand der Auktion waren insbesondere zwei zentrale Bereiche:

die Neuvergabe auslaufender Frequenzen im 2600 MHz Band (FDD und TDD)

sowie neues 2300 MHz Mobilfunkspektrum (TDD).

Mit dem Auktionsergebnis stärkt Drei seine Zukunftssicherheit

gleich doppelt: Das bisherige FDD-Bestandsspektrum von 2×25 MHz

bleibt auch im nächsten Vierteljahrhundert verfügbar. Gleichzeitig

wurde die Kapazität im TDD-Bereich von 20 MHz auf 40 MHz verdoppelt.

Das TDD-Spektrum (Time Division Duplex) bildet eine entscheidende

Grundlage für neue Technologien wie etwa KI-basierte Anwendungen.

Auch die 2024 erworbenen technologieneutralen 2600 MHz-Frequenzen

werden künftig eine wichtige Rolle spielen: Sie ermöglichen

innovative Industrie- und Geschäftsanwendungen mit Gigabit-

Datenraten. "Damit bauen wir mit Drei unsere führende Position als

einziger Anbieter mit einem landesweiten 5G-Standalone-Netz in

Österreich weiter aus", so Loacker.

Österreichs modernstes 5G Netz.

Die Datennutzung im Netz von Drei ist allein im vergangenen Jahr um

rund 15 % auf 1,95 Milliarden Gigabyte gestiegen. Starke Nachfrage

erzeugen derzeit vor allem die Boost!-Internetangebote, mit denen

Drei zum ersten Mal ein selbstoptimierendes intelligentes Internet

für zuhause auf den österreichischen Markt gebracht hat.

Neben höherer Stabilität und verbesserten Datenübertragungen

ermöglicht das Drei Netz auch Network Slicing, wodurch Kapazitäten

gezielt für Anwendungen mit besonderen Qualitätsanforderungen

reserviert werden können - etwa in Private Networks oder

Campusnetzen.

Seit Ende 2025 versorgt Drei bereits mehr als 95 % aller Haushalte

und Unternehmen in Österreich mit 5G. Zusätzlich hat sich das

Unternehmen verpflichtet, österreichweit 738 Gemeinden, die bisher

ohne adäquate Internetanbindung auskommen mussten, mit modernem 5G-

Breitband zu versorgen.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

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