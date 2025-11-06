|
APA ots news: Bianca Pfaller ist neue CFO bei Drei.
Wien (APA-ots) - Bianca Pfaller (50) übernimmt zum 1. November 2025 die
Position des
Chief Financial Officer bei Drei und wird damit Teil der
Geschäftsführung. Sie übernimmt die Position von Sabine Hogl, die
sich nach mehr als 20 Jahren außergewöhnlicher Arbeit aus dieser
Rolle zurückzieht, dem Unternehmen in den nächsten Monaten jedoch
weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht.
"Sabine Hogl hat über Jahrzehnte hinweg mit höchster
Finanzexpertise und strategischem Weitblick maßgeblich zum Erfolg
unseres Unternehmens beigetragen. Sabine war nicht nur eine Hüterin
der Zahlen, sondern auch ein Gestalter, ein loyaler Partner und eine
Stimme der Vernunft in turbulenten Zeiten", so Drei CEO Rudolf
Schrefl.
"Mit Bianca Pfaller konnten wir eine engagierte Führungskraft für die
Rolle der CFO gewinnen. Sie bringt nicht nur tiefes Finanzverständnis
und langjährige Erfahrung mit, sondern brennt auch für die digitale
Transformation und wird mit ihrem Blick nach vorne wichtige Impulse
für eine starke Zukunft von Drei setzen," so Schrefl weiter.
Bianca Pfaller war seit 2022 bei Drei als Senior Head of
Controlling für die Bereiche Financial Controlling, Financial
Analytics sowie Business Intelligence zuständig. In ihrer neuen
Funktion als CFO verantwortet Pfaller die strategische und operative
Steuerung der Finanzbereiche des Unternehmens, einschließlich
Controlling, Rechnungswesen, Treasury, Risikomanagement, Data & AI
Intelligence sowie finanzielle Planung und Berichterstattung. Ihr
Team umfasst mehr als 110 Mitarbeiter:innen.
"Ein großes Dankeschön für das Vertrauen. Ich freue mich darauf,
als CFO gemeinsam mit meinem Team die digitalen Lösungen und
Innovationen im Finanzbereich voranzutreiben und die erfolgreiche
Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen", meint die neue Drei CFO
Bianca Pfaller.
Bevor Pfaller zu Drei kam, leitete sie bei A1 Telekom Austria die
Abteilung Planning & Reporting und verantwortete dort unter anderem
die Budgetierung und das operative Reporting des Retail-Geschäfts.
Davor war sie 18 Jahre bei der Erste Bank in unterschiedlichen
Controlling- und Führungsfunktionen tätig - auch international, unter
anderem auch als Leiterin der Vertriebssteuerung mit Fokus auf
Reporting, Analytics und Steuerung.
Pfaller ist Mutter von zwei Teenagern und lebt in Wien.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
