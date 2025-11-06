APA ots news: Bianca Pfaller ist neue CFO bei Drei.

Wien (APA-ots) - Bianca Pfaller (50) übernimmt zum 1. November 2025 die

Position des

Chief Financial Officer bei Drei und wird damit Teil der

Geschäftsführung. Sie übernimmt die Position von Sabine Hogl, die

sich nach mehr als 20 Jahren außergewöhnlicher Arbeit aus dieser

Rolle zurückzieht, dem Unternehmen in den nächsten Monaten jedoch

weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht.

"Sabine Hogl hat über Jahrzehnte hinweg mit höchster

Finanzexpertise und strategischem Weitblick maßgeblich zum Erfolg

unseres Unternehmens beigetragen. Sabine war nicht nur eine Hüterin

der Zahlen, sondern auch ein Gestalter, ein loyaler Partner und eine

Stimme der Vernunft in turbulenten Zeiten", so Drei CEO Rudolf

Schrefl.

"Mit Bianca Pfaller konnten wir eine engagierte Führungskraft für die

Rolle der CFO gewinnen. Sie bringt nicht nur tiefes Finanzverständnis

und langjährige Erfahrung mit, sondern brennt auch für die digitale

Transformation und wird mit ihrem Blick nach vorne wichtige Impulse

für eine starke Zukunft von Drei setzen," so Schrefl weiter.

Bianca Pfaller war seit 2022 bei Drei als Senior Head of

Controlling für die Bereiche Financial Controlling, Financial

Analytics sowie Business Intelligence zuständig. In ihrer neuen

Funktion als CFO verantwortet Pfaller die strategische und operative

Steuerung der Finanzbereiche des Unternehmens, einschließlich

Controlling, Rechnungswesen, Treasury, Risikomanagement , Data & AI

Intelligence sowie finanzielle Planung und Berichterstattung. Ihr

Team umfasst mehr als 110 Mitarbeiter:innen.

"Ein großes Dankeschön für das Vertrauen. Ich freue mich darauf,

als CFO gemeinsam mit meinem Team die digitalen Lösungen und

Innovationen im Finanzbereich voranzutreiben und die erfolgreiche

Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen", meint die neue Drei CFO

Bianca Pfaller.

Bevor Pfaller zu Drei kam, leitete sie bei A1 Telekom Austria die

Abteilung Planning & Reporting und verantwortete dort unter anderem

die Budgetierung und das operative Reporting des Retail-Geschäfts.

Davor war sie 18 Jahre bei der Erste Bank in unterschiedlichen

Controlling- und Führungsfunktionen tätig - auch international, unter

anderem auch als Leiterin der Vertriebssteuerung mit Fokus auf

Reporting, Analytics und Steuerung.

Pfaller ist Mutter von zwei Teenagern und lebt in Wien.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

