|
30.07.2026 12:11:38
APA ots news: Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit...
APA ots news: Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit WKW-Präsidentin Kriz-Zwittkovits
Wien (APA-ots) - Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet
eine starke
und erfolgreiche Partnerschaft, die den Wirtschaftsstandort
nachhaltig stärkt. Nicht umsonst hatte Wien als einziges Bundesland
durchgehend Wirtschaftswachstum und verzeichnet mit 945.000
Beschäftigten einen historischen Höchststand an Beschäftigten.
Gemeinsam wurden zukunftsweisende Initiativen in den Bereichen
Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz, Tourismus, Handel und
Arbeitsmarkt umgesetzt - von der Zukunftsvereinbarung für Wien über
den Green Economy Report und das Projekt "Zero Emission Transport"
bis hin zum Fachkräftezentrum, der gemeinsamen Finanzierung der
Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen sowie zahlreichen
Maßnahmen zur Stärkung von Unternehmen und Beschäftigung.
Für die Zukunft haben die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer
Wien noch zahlreiche Projekte vereinbart, die sie in den kommenden
Jahren gemeinsam umsetzen werden. Darunter eine nachhaltige
Qualifizierungsoffensive, das Projekt "Anerkannte Europäische Schule"
oder der Neubau einer HTL mit Schwerpunkt KI und Digitalisierung. All
das zum Wohle der Stadt Wien, der Wiener Unternehmerinnen und
Unternehmer und den Menschen in Wien.
Abschließend bedankt sich Bürgermeister Ludwig beim scheidenden
Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, für die
langjährige Zusammenarbeit.
Rückfragehinweis:
Mario Dujakovic
Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig
Telefon: +43 1 4000 81859
E-Mail: mario.dujakovic@wien.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0080 2026-07-30/12:05
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich im Plus.