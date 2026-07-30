30.07.2026 12:11:38

APA ots news: Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit...

APA ots news: Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit WKW-Präsidentin Kriz-Zwittkovits

Wien (APA-ots) - Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet

eine starke

und erfolgreiche Partnerschaft, die den Wirtschaftsstandort

nachhaltig stärkt. Nicht umsonst hatte Wien als einziges Bundesland

durchgehend Wirtschaftswachstum und verzeichnet mit 945.000

Beschäftigten einen historischen Höchststand an Beschäftigten.

Gemeinsam wurden zukunftsweisende Initiativen in den Bereichen

Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz, Tourismus, Handel und

Arbeitsmarkt umgesetzt - von der Zukunftsvereinbarung für Wien über

den Green Economy Report und das Projekt "Zero Emission Transport"

bis hin zum Fachkräftezentrum, der gemeinsamen Finanzierung der

Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen sowie zahlreichen

Maßnahmen zur Stärkung von Unternehmen und Beschäftigung.

Für die Zukunft haben die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer

Wien noch zahlreiche Projekte vereinbart, die sie in den kommenden

Jahren gemeinsam umsetzen werden. Darunter eine nachhaltige

Qualifizierungsoffensive, das Projekt "Anerkannte Europäische Schule"

oder der Neubau einer HTL mit Schwerpunkt KI und Digitalisierung. All

das zum Wohle der Stadt Wien, der Wiener Unternehmerinnen und

Unternehmer und den Menschen in Wien.

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Ludwig beim scheidenden

Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, für die

langjährige Zusammenarbeit.

Rückfragehinweis:

Mario Dujakovic

Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig

Telefon: +43 1 4000 81859

E-Mail: mario.dujakovic@wien.gv.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0080 2026-07-30/12:05

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