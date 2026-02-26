APA ots news: Connect Kundenbarometer: Drei erneut beliebtester Business-...

|
Drei konnte beim jährlichen connect professional B2B
Kundenbarometer die Österreich-Wertung zum fünften Mal für sich
entschieden - und lag in der Gesamtwertung deutlich vor den
Mitbewerbern A1 und Magenta.
Für das Kundenbarometer hat das Fachinstitut für Technikthemen (FifT)
im Jänner 2026 rund 1.360 Geschäftskunden aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz befragt. Untersucht wurden 28 Einzelaspekte, verteilt
auf vier Hauptkriterien: Kundenservice, Marke und Anbieter,
Netzqualität und Service-App.
Drei erhielt dabei von seinen Business- Kunden in Österreich die
Bestnote 1,9 mit einem Gesamtscore von 114 Punkten. Neben
Kategoriensiegen für Service, Marke/ Anbieter und Service-App,
überzeugte auch das Drei Netz bei Stabilität/ Zuverlässigkeit und
Netzabdeckung.
Zwtl.: Drei mit zufriedensten Businesskunden.
In der Kategorie Kundenservice führt Drei mit 110 Punkten.
Besonders positiv bewerten Befragte die Freundlichkeit der
Mitarbeiter:innen und deren Antwortqualität. Auch in den Kategorien
"Beste Marke" und Service-App bleibt Drei klarer Spitzenreiter.
Zwtl.:
Kundenzufriedenheit bei Drei im Mittelpunkt.
"Die Tatsache, dass wir den B2B Kundenbarometer Mobilfunk bereits
zum fünften Mal gewonnen haben, zeigt, dass unser starker Fokus auf
Kundenservice Früchte trägt. Neben dem Sieg in den meisten Kategorien
freut uns speziell die Bestwertung für Stabilität und Netzabdeckung
des modernsten 5G Netzes Österreichs, mit dem wir bereits rund 95%
aller Haushalte und Unternehmen erreichen," so Drei CCO Günter
Lischka.
Die Details zur Erhebung sind abrufbar unter https://www.connect-
professional.de/office-kommunikation/kundenbarometer-mobilfunk-b2b-
2026-404412.html
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
