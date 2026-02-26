APA ots news: Connect Kundenbarometer: Drei erneut beliebtester Business-Mobilfunkanbieter in Österreich.

Platz 1 in Österreich bei Kundenservice, Marke/ Anbieter und Service-

App.

-

Bestnote in der Österreichwertung mit 114 Punkten (Note 1,9)

-

Beim Netz überzeugt Drei bei Stabilität und Netzabdeckung.

Drei konnte beim jährlichen connect professional B2B

Kundenbarometer die Österreich-Wertung zum fünften Mal für sich

entschieden - und lag in der Gesamtwertung deutlich vor den

Mitbewerbern A1 und Magenta.

Für das Kundenbarometer hat das Fachinstitut für Technikthemen (FifT)

im Jänner 2026 rund 1.360 Geschäftskunden aus Deutschland, Österreich

und der Schweiz befragt. Untersucht wurden 28 Einzelaspekte, verteilt

auf vier Hauptkriterien: Kundenservice, Marke und Anbieter,

Netzqualität und Service-App.

Drei erhielt dabei von seinen Business- Kunden in Österreich die

Bestnote 1,9 mit einem Gesamtscore von 114 Punkten. Neben

Kategoriensiegen für Service, Marke/ Anbieter und Service-App,

überzeugte auch das Drei Netz bei Stabilität/ Zuverlässigkeit und

Netzabdeckung.

Zwtl.: Drei mit zufriedensten Businesskunden.

In der Kategorie Kundenservice führt Drei mit 110 Punkten.

Besonders positiv bewerten Befragte die Freundlichkeit der

Mitarbeiter:innen und deren Antwortqualität. Auch in den Kategorien

"Beste Marke" und Service-App bleibt Drei klarer Spitzenreiter.

Zwtl.:

Kundenzufriedenheit bei Drei im Mittelpunkt.

"Die Tatsache, dass wir den B2B Kundenbarometer Mobilfunk bereits

zum fünften Mal gewonnen haben, zeigt, dass unser starker Fokus auf

Kundenservice Früchte trägt. Neben dem Sieg in den meisten Kategorien

freut uns speziell die Bestwertung für Stabilität und Netzabdeckung

des modernsten 5G Netzes Österreichs, mit dem wir bereits rund 95%

aller Haushalte und Unternehmen erreichen," so Drei CCO Günter

Lischka.

Die Details zur Erhebung sind abrufbar unter https://www.connect-

professional.de/office-kommunikation/kundenbarometer-mobilfunk-b2b-

2026-404412.html

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

