APA ots news: COOEE alpin wächst von drei auf fünf Hotels

Anleihe über 2,5 Millionen Euro für den Umbau in Kaprun und

den Neubau in Bad Goisern - Beteiligung ab 500 Euro

Wien (APA-ots) - Die österreichische Hotelgruppe COOEE alpin wächst von

drei auf fünf

Häuser. In Kaprun läuft der Umbau eines bestehenden Hotels mit 90

Zimmern, das im Juni 2027 als COOEE alpin Hotel Kaprun | Zell am See

eröffnet; in Bad Goisern entsteht bis Dezember 2027 der Neubau COOEE

alpin Hotel Bad Goisern | Hallstatt mit 78 Zimmern. Finanziert wird

die Expansion über eine nachrangige Anleihe der You Will Like It

Hotels GmbH über 2,5 Millionen Euro, gezeichnet werden kann ab 500

Euro.

Wenige Tage nach dem Zeichnungsstart war die Fundingschwelle von

250.000 Euro bereits erreicht.

Die Anleihe läuft fünf Jahre bis 30. November 2031 bei

endfälliger Tilgung , die Zinsen werden halbjährlich ausgeschüttet.

Anleger:innen wählen dabei zwischen sieben Prozent pro Jahr in bar

und neun Prozent pro Jahr in Form von Hotelgutscheinen, die in allen

Häusern der Gruppe eingelöst werden können. Bis 30. September 2026

gelten Early-Bird-Konditionen: Ein Stück mit 500 Euro Nennwert kostet

480 Euro, verzinst und zurückgezahlt wird der volle Nennbetrag. Ab

einer Zeichnung von 5.000 Euro gibt es außerdem 15 statt 10 Prozent

Rabatt auf alle Direktbuchungen, und zwar über die gesamte Laufzeit.

Abgewickelt wird die Emission über die Investment-Plattform CONDA,

zeichnen können Anleger:innen aus Österreich und Deutschland.

Thomas Schmid, Gründer COOEE alpin Hotels:

" Wir finanzieren keine Idee, sondern zwei Häuser, von denen

eines bereits Gäste hat. Kaprun läuft seit Dezember 2025 unter

unserer Führung und kommt in den ersten neun Monaten auf knapp 89

Prozent Auslastung. Wir wissen also ziemlich genau, was wir da

umbauen. Und in Bad Goisern bauen wir mit denselben Partnern wie

schon in Gosau, keine halbe Autostunde entfernt."

COOEE alpin wurde 2016 vom früheren Weltcup-Skirennläufer Rainer

Schönfelder und von Thomas Schmid gegründet und betreibt Häuser in

Bad Kleinkirchheim in Kärnten, in Gosau am Dachstein und in St.

Johann in Tirol, der Betrieb in Kaprun kam im Dezember 2025 dazu. Bis

Ende 2027 umfasst die Gruppe 473 Zimmer und Apartments. Gruppenweit

liegt die Gästebewertung bei einem TrustYou Score von über 85

Prozent, und eine erste Finanzierungsrunde über 1,2 Millionen Euro

aus dem Jahr 2017 wurde vollständig und vorzeitig zurückgezahlt.

Das Kapital fließt in den Umbau und die Ausstattung des Hauses in

Kaprun, in die Erstausstattung und das Branding in Bad Goisern sowie

in Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen. Das Haus in

Bad Kleinkirchheim trägt bereits das Österreichische Umweltzeichen

und das EU Ecolabel. Beide neuen Häuser erhalten ein Hallenbad und

richten sich wie die bestehenden Standorte an Familien und

Aktivurlauber:innen. Kinder bis sechs Jahre übernachten gratis.

Rainer Schönfelder, Gründer COOEE alpin Hotels und früherer

Weltcup-Skirennläufer:

" Mir gefällt der Gedanke, dass unsere Gäste an den Häusern

mitverdienen, in denen sie Urlaub machen. Genau dafür gibt es die

Gutscheinvariante mit neun Prozent: Das Geld bleibt im Kreislauf und

kommt als Urlaub zurück. "

Zwtl.: Eckdaten der Anleihe

- Emittentin: You Will Like It Hotels GmbH (COOEE alpin Hotels), Wien

- Volumen: 2,5 Millionen Euro

- Verzinsung: 7,0 % p. a. in bar oder 9,0 % p. a. in

Hotelgutscheinen, halbjährliche Ausschüttung

- Laufzeit: 5 Jahre bis 30. November 2031, endfällige Tilgung

- Mindestzeichnung: ein Stück zu 500 Euro Nennbetrag

- Early Bird bis 30. September 2026: Ausgabe zu 480 statt 500 Euro je

Stück (4 % Disagio), ab 5.000 Euro Zeichnung 15 statt 10 Prozent

Rabatt auf Direktbuchungen während der gesamten Laufzeit

- Mittelverwendung: Umbau und Ausstattung Kaprun | Zell am See,

Erstausstattung und Branding Bad Goisern | Hallstatt,

Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen

- Zeichnung: für Anleger:innen aus Österreich und Deutschland über

die Investment-Plattform CONDA (conda-capital.com/campaign/cooee-

alpin-nachrangige-anleihe),

- Informationen unter crowd.cooee-alpin.com

Zwtl.: Risikohinweis

Eine nachrangige Anleihe ist ein unternehmerisches Investment mit

Totalverlustrisiko. Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung und

stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb dar.

Maßgeblich sind ausschließlich das Anlagebasisinformationsblatt sowie

die Anleihebedingungen und Risikohinweise, abrufbar unter crowd.cooee

-alpin.com und conda-capital.com/risikohinweise.

Zwtl.: Über COOEE alpin Hotels

Die COOEE alpin Hotels sind eine österreichische Hotelgruppe mit

Sitz in Wien, gegründet 2016 von Thomas Schmid und Rainer

Schönfelder. Schönfelder gewann als Skirennläufer die Slalom-

Weltcupwertung 2003/04 und bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin

zwei Bronzemedaillen, seine Karriere beendete er 2013. Die Häuser in

Bad Kleinkirchheim, Gosau am Dachstein und St. Johann in Tirol

richten sich an Familien und Aktivurlauber:innen in den Bergen, dazu

kommen zehn Apartments in Gosau. Seit Dezember 2025 führt die Gruppe

außerdem das Hotel in Kaprun, bis Ende 2027 wächst sie mit Kaprun |

Zell am See und Bad Goisern | Hallstatt auf fünf Hotels. COOEE alpin

beschäftigt rund 120 Mitarbeiter:innen. Muttergesellschaft der

Hotelbetriebe ist die You Will Like It Hotels GmbH, Teil der You Will

Like It Group.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

You Will Like It Hotels GmbH

Gilles Johann, MA

Telefon: +43 59 7878 199

E-Mail: crowd@cooee-alpin.com

Website: https://crowd.cooee-alpin.com/

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