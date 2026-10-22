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22.10.2026 11:17:38
APA ots news: Czernohorszky ad Netzkosten-Anstieg: Stilllegung der Gasnetze...
APA ots news: Czernohorszky ad Netzkosten-Anstieg: Stilllegung der Gasnetze würde Kosten für Haushalte drosseln
Wien (APA-ots) - Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky untermauert
angesichts des
erneuten Anstiegs der Gasnetzkosten die Notwendigkeit einer
Stilllegung aller nicht mehr benötigten Gasnetze: "Zwar steigen die
Kosten in Wien weniger stark als in anderen Bundesländern, trotzdem
ist auch dieser Anstieg wieder eine Mehrbelastung für Wiens
Haushalte. Eine der wichtigsten Maßnahmen, um Netzkosten-Anstiege bei
gleichzeitig steigenden Gas- und Ölpreisen zu vermeiden, ist die
Stilllegung unwirtschaftlicher Gasnetze", sagt Czernohorszky, der den
zuständigen Bundesminister Hattmannsdorfer auffordert, rasch das EU-
Gas- und Wasserstoffpaket umzusetzen und damit die entsprechende
Grundlage für die Gasnetzstilllegung zu schaffen."
Zwtl.: Gasausstieg und Netzstilllegung sorgen für Preisstabilität
Für langfristige Preisstabilität könne die Gasnetzstilllegung vor
allem in Kombination mit einem Aus für fossile Energie bringen,
betont Czernohorszky. Die Preise für Haushaltsenergie seien im
September um 15,1 Prozent gestiegen, Treiber waren einmal mehr
fossile Energieträger. "Der Gasausstieg bringt Sicherheit und
Kontrolle über unsere Energiepreise. Solange wir fossil heizen und
von ausländischen Energielieferanten abhängig sind, sind wir starken
Preisschwankungen ausgesetzt."
Zwtl.: Wiener Klimaschutz weg zeigt Erfolge
Seit der Beschlussfassung des ersten Wiener Klimafahrplans ist in
Wien viel in Bewegung gekommen: Emissionen wurden reduziert,
erneuerbare Energie ausgebaut, Gebäude und öffentlicher Raum
klimafitter gemacht und der Schutz vor den Folgen des Klimawandels
verstärkt: Seit 2005 sind die Treibhausgasemissionen innerhalb der
Wiener Stadtgrenzen von 8,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten auf 5,9 Mio.
Tonnen gesunken. Das entspricht einer Reduktion von 30 Prozent.
Besonders seit dem Beschluss des Wiener Klimafahrplans im Jahr 2022
hat sich diese Reduktion beschleunigt. Im Zeitraum 2019 bis 2024 ist
die Treibhausgasreduktion fast dreimal so hoch wie in den 15 Jahren
davor. Insbesondere in den Bereichen der Strom- und
Fernwärmeerzeugung und im Gebäudesektor konnten große Reduktion
erzielt werden (46 Prozent und 41 Prozent). Gleichzeitig ist die
Erzeugung von erneuerbarem Strom ist in den letzten 20 Jahren um rund
50 Prozent gestiegen, während im selben Zeitraum die fossile
Produktion um 45 Prozent zurückgegangen ist. Auch der
Endenergieverbrauch pro Kopf sank im Vergleich zu 2005 bereits um
mehr als ein Drittel (rund 33 bis 35 Prozent).
Zwtl.: Wien setzt Klimafahrplan fort, öffentliche Auflage startete
Wien setzt auf Klimaneutralität bis 2040 und hat das im ersten
Klimagesetz Österreichs festgelegt. Der richtungsgebende Wiener
Klimafahrplan wird im Frühjahr erstmals fortgeschrieben, die
öffentliche Auflage hat vor kurzem begonnen. Im Fokus steht weiterhin
die Klimaneutralität bis 2040, Schwerpunkte werden unter anderem auf
den Themenfeldern Hitzeschutz und Kreislaufwirtschaft liegen.
Zwtl.: Bund gefragt: Auch Novellen gefordert
Damit Wien seine Klimaziele erreichen kann, gibt es auch Bedarf
an gewissen Regelungen auf Bundesebene; z.B. Konkretisierungen des
Erneuerbare-Wärme-Gesetzes; des Mineralrohstoffgesetzes, Anpassungen
im Mietrechtsgesetz, im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und im
Wohnungseigentumsgesetz 2002, ein "Right-to-Plug" (Recht auf
Ladeinfrastruktur) auch im Miet- und Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz,
die Prüfung von sogenannten "Zero-Emission-Zonen" und eine Reform des
Abfallwirtschaftsgesetzes.
Rückfragehinweis:
Pedram Seidi
Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky
Pressesprecher
Telefon: +43 1 4000 83270
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0104 2026-10-22/11:11
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