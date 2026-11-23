APA ots news: DELPHI demonstriert Interoperabilität zwischen traditioneller und DLT-basierter Kapitalmarktinfrastruktur

Erste erfolgreiche Transaktionen zwischen traditioneller und

DLT-basierter Marktinfrastruktur mit Abwicklung in

Zentralbankgeld

Wien (APA-ots) - Die Erste Group Bank AG, die Raiffeisen Bank

International AG (RBI)

und die OeKB CSD GmbH (OeKB CSD) haben erstmals Wertpapiersettlement-

Transaktionen mit Zahlung über die Eurosystem-DLT-Lösung PONTES gegen

Zentralbankgeld abgewickelt. Damit liefert DELPHI einen wichtigen

Praxisnachweis für die Integration DLT-basierter Marktinfrastrukturen

in das europäische Kapitalmarktökosystem.

Die Kooperationsunternehmen haben damit erfolgreich demonstriert,

wie Wertpapiertransaktionen über produktive traditionelle und DLT-

basierte, lizenzierte Marktinfrastrukturen hinweg nahtlos abgewickelt

werden können und damit Innovation mit Sicherheit, Stabilität und

Vertrauen kombiniert werden kann.

Die Transaktionen wurden gemeinsam mit SWIAT als Technologie- und

Infrastrukturpartner durchgeführt.

Die DELPHI-Initiative (Delivery versus Payment Hybrid Initiative)

wurde 2020 zusammen mit der Österreichischen

Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) und der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) gegründet, um gemeinsam Möglichkeiten einer DLT-

basierten Kapitalmarktinfrastruktur zu evaluieren. Mit dem Übergang

von der Konzeption zur praktischen Anwendung liefert DELPHI wertvolle

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung digitaler

Kapitalmarktinfrastrukturen in Österreich und Europa.

Zwtl.: Transaktionsablauf

Erste Group und RBI emittierten Anleihen über die digitale Issuer

-Plattform der OeKB CSD. Die Wertpapiere wurden anschließend auf die

DLT-basierte Abwicklungsinfrastruktur der OeKB CSD übertragen und

dort in mehreren Delivery-versus-Payment- sowie Free-of-Payment-

Transaktionen innerhalb weniger Minuten und mit sofortiger Finalität

abgewickelt. Die geldseitige Abwicklung erfolgte über PONTES in

Zentralbankgeld. Nach Abschluss wurden die Wertpapiere wieder in die

bestehende T2S-Marktinfrastruktur zurückgeführt.

DELPHI beweist, dass bestehende und neue

Marktinfrastrukturtechnologien effizient zusammenspielen können.

Dieser hybride Ansatz ermöglicht eine schrittweise Modernisierung des

Kapitalmarkts und reduziert gleichzeitig Migrations- und

Implementierungsrisiken für Marktteilnehmer.

Zwtl.: Stärkere Integration europäischer Kapitalmarktinfrastruktur

Die gewählte Architektur bietet eine Grundlage für die Skalierung

auf weitere Emittenten, Assetklassen und europäische Märkte. Die

gewonnenen Erkenntnisse leisten einen wichtigen Beitrag zur

Entwicklung einer effizienteren und stärker integrierten europäischen

Kapitalmarktinfrastruktur.

Die erfolgreichen Transaktionen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an

dem zentrale europäische Initiativen den Einsatz von Distributed-

Ledger-Technologien im Finanzmarkt vorantreiben.

Zwtl.: Fakten

1. Projekt: DELPHI

2. Partner: Erste Group, RBI, OeKB CSD, SWIAT

3. Erste erfolgreiche Transaktion zwischen traditioneller und DLT-

basierter Marktinfrastruktur mit Abwicklung in Zentralbankgeld.

4. Interoperabilität nachgewiesen: Bestehende und neue

Kapitalmarktinfrastrukturen können nahtlos zusammenarbeiten.

5. Abwicklung über PONTES: Nutzung der Eurosystem-Lösung für DLT-

basierte Transaktionen gegen Zentralbankgeld.

6. Nahezu Echtzeit-Abwicklung mit sofortiger Finalität von

Wertpapiertransaktionen.

7. Risikoreduzierte Transformation: hybrider Ansatz ermöglicht eine

schrittweise Modernisierung des Kapitalmarkts und reduziert

gleichzeitig Migrations- und Implementierungsrisiken für

Marktteilnehmer.

8. Distributed-Ledger-Technologie (DLT): ist eine dezentrale

Datenbank-Technologie, bei der ein gemeinsames digitales Kontenbuch (

Ledger) fälschungssicher über ein Computernetzwerk (Nodes) verteilt

und synchronisiert wird.

Zwtl.: Über DELPHI

Die DELPHI-Initiative (Delivery versus Payment Hybrid Initiative)

wurde 2020 von der Erste Group Bank AG, der OeKB CSD, der Raiffeisen

Bank International AG, der Österreichischen

Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) und der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) gegründet. Ziel ist die Erforschung und

praktische Erprobung der Distributed-Ledger-Technologie für Emission,

Handel, Verwahrung und Abwicklung von Finanzinstrumenten in

regulierten Marktumgebungen.

Über Erste Group Bank AG

Die Erste Group ist die führende Bankengruppe in Zentraleuropa.

Sie betreut mehr als 23 Millionen Kund:innen über ihre acht Banken in

den Kernmärkten: Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien,

Ungarn, Kroatien und Serbien.

Mit einem breiten Angebot von Retail- und Private Banking über

Corporate und Transaction Banking bis hin zur Vermögensverwaltung

betreut die Gruppe Privat-, Firmen- und institutionellen Kund:innen.

Rund 55.000 Mitarbeiter:innen tragen zum Erfolg der Gruppe bei. Seit

ihrer Gründung als erste österreichische Sparkasse im Jahr 1819 steht

sie für finanzielle Teilhabe und die Förderung wirtschaftlichen

Wohlstands.

In den ersten drei Quartalen 2026 erzielte die Gruppe einen

Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro. Die CET1-Quote lag bei 15,0 % (

pro-forma), die Bilanzsumme lag bei 462,5 Milliarden Euro.

Über die OeKB CSD

OeKB CSD ist eine 100%ige Tochter der OeKB AG und erfüllt eine

wesentliche Rolle am österreichischen Kapitalmarkt. Neben der

Erbringung zentraler Leistungen für die Kapitalmarktteilnehmer,

übernimmt sie die Wertpapiere der kapitalaufnehmenden Emittenten zur

Verwahrung und Verwaltung für die Investoren. Dabei werden

Buchungsaufträge der Investoren zur Abwicklung der

Wertpapiergeschäfte, die diese an der Börse und außerbörslich

abgeschlossen haben, durchgeführt. Auch werden die Zahlungen der

Emittenten an die Investoren zur Erfüllung der in den Wertpapieren

verbrieften Ansprüche gesteuert.

Über Raiffeisen Bank International AG

Die RBI betrachtet Österreich, wo sie als eine führende Kommerz-

und Investmentbank tätig ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als

ihren Heimmarkt. 11 Märkte der Region werden durch Tochterbanken

abgedeckt, darüber hinaus umfasst der RBI-Konzern zahlreiche andere

Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den Bereichen

Leasing, Vermögensverwaltung und M&A.

Rund 41.000 Mitarbeiter:innen betreuen 18,9 Millionen Kund:innen

in rund 1.300 Geschäftsstellen, der weitaus überwiegende Teil davon

in CEE. Die Aktie der RBI notiert an der Wiener Börse. Die

Raiffeisenlandesbanken halten rund 61,2 Prozent an der RBI, der Rest

befindet sich im Streubesitz. Innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe

ist die RBI das Zentralinstitut der Raiffeisenlandesbanken sowie

sonstiger angeschlossener Kreditinstitute.

Über SWIAT

SWIAT ist ein Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt,

das regulierte Infrastruktur und Software für digitale Kapitalmärkte

bereitstellt. Die Technologie ermöglicht es Finanzinstituten, mittels

Distributed-Ledger-Technologie (DLT) digitale Vermögenswerte zu

emittieren und zu verwalten, Transaktionen mit digitalen und

traditionellen Vermögenswerten abzuwickeln und Sicherheiten (

Collateral) zu mobilisieren.

Das Geschäft von SWIAT basiert auf zwei strategischen Säulen. Die

erste umfasst digitale Vermögenswerte und Collateral-Infrastruktur

und ermöglicht eine effizientere Emission und Abwicklung sowie eine

verbesserte Collateral-Mobilität. Die zweite Säule bildet Regulated

Layer One (RL1), das branchengeführte Blockchain-Netzwerk, das

innerhalb von SWIAT entstanden ist und heute unabhängig verwaltet

wird. SWIAT betreibt RL1 als dessen langfristiger Technologie- und

Infrastrukturpartner.

Bis heute nutzen mehr als 50 Marktteilnehmer die Technologie von

SWIAT, bei Emissions- und Abwicklungsvolumina von über 1 Milliarde

Euro. SWIAT ist ein von der BaFin beaufsichtigter

Kryptowertpapierregisterführer nach dem Gesetz über elektronische

Wertpapiere (eWpG). Zu den Gesellschaftern zählen DekaBank, LBBW, SC

Ventures by Standard Chartered und Comyno.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Kontrollbank AG

Presseservice

Telefon: +43 1 53127-2441

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