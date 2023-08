APA ots news: Die aktuelle Ausgabe der FMA-Publikation "Reden wir über Geld" erklärt, wie Sie Ihr Geld nachhaltig anlegen können - ANHANG

Wien (APA-ots) - Ende Juni 2023 betrug der Wert der weltweit nach

Nachhaltigkeitskriterien veranlagten Finanzprodukte rund 2,8

Billionen US-Dollar; drei von vier derartigen Investmentfonds -

konkret 5.490 - und 84% des Fondsvolumen werden dabei von

europäischen Anbietern verwaltet. Dies geht aus dem aktuellen

Marktbericht des Finanzinformations- und Analyseunternehmens

MorningStar[1] hervor. Nachhaltige Veranlagungen zählen damit in

Europa seit Jahren zu den am stärksten nachgefragten Finanzprodukten.

Der Markt ist aber regulatorisch nach wie vor in Bewegung, es gibt

eine Vielzahl von Gütezeichen und immer wieder signifikante

Umstufungen von Fonds. So wurden 2022 allein in Europa rund 300 Fonds

aus der Nachhaltigkeitsperspektive herabgestuft. Die neue Ausgabe der

FMA-Publikationsreihe "Reden wir über Geld!" erklärt und erläutert in

leicht verständlicher Sprache, welche Nachhaltigkeitskriterien

verwendet werden, was welche Einstufung eines Fonds bedeutet, wo

Anleger relevante Informationen finden und wozu Finanzdienstleister

beim Anbieten nachhaltiger Produkte verpflichtet sind.

Nachhaltigkeit bedingt transparente Information

So haben nahhaltige Investmentfonds etwa bereits vor

Vertragsabschluss darüber zu informieren, welche und wie

Nachhaltigkeitskriterien vom Unternehmen berücksichtigt werden,

welche Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren auf die Rendite haben und

wie Nachhaltigkeitsziele erreicht werden sollen. In regelmäßigen

Berichten sind dann die Nachhaltigkeitsmerkmale der Finanzprodukte zu

erläutern, die diesbezügliche Anlagestrategie des Unternehmens zu

erklären und die Methoden zur finanziellen Bewertung darzulegen.

Diese neue FMA-Publikation selbst finden Anleger zum Download auf

der Website der FMA unter dem Link:

[Nachhaltige Finanzprodukte - Reden wir über Geld (fma.gv.at)]

(https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/nachhaltige-finanzprodukte/)

* * *

[1] MorningStar: "Global Sustainable Funds Flows: Q2 2023 in

Review. Challenging market conditions continue to weigh on investor

sentiment and flows into the space.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0043 2023-08-02/10:07