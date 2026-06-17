APA ots news: Die Finanzmarktaufsicht klärt auf: Weiße Weste, dank Whitepaper?

Die FMA erklärt in der Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff"

Begriffe aus der Welt der Kryptomärkte: "Whitepaper" und

"Utility Token"

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) setzt ihre

Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" zu aktuellen,

verbraucherrelevanten Themen aus der Aufsichtspraxis mit weiteren

Begriffen aus dem Kryptomarkt fort: "Whitepaper" und "Utility Token".

Ein Utility Token ist ein Kryptowert, der in erster Linie den Zugang

zu einer bestimmten Dienstleistung oder einem Produkt ermöglicht.

Ähnlich wie bei einem Gutschein erhält man darüber beispielsweise

Zugriff zu Plattformen, digitalen Inhalten, Merchandise oder Tickets.

Die Ausgabe eines Utility Tokens ist seit Inkrafttreten der

europäischen Kryptomärkte-Verordnung MiCAR an klare Anforderungen

gebunden. Wer Utility Token öffentlich anbieten möchte, muss dafür

ein sogenanntes Whitepaper erstellen und dies an die FMA übermitteln.

Ein Whitepaper dient als zentrale Informationsquelle für

Interessierte und beschreibt unter anderem, wer hinter dem Projekt

steht, welchen Zweck der Token erfüllt, wie das Geschäftsmodell

funktioniert und welche Risiken bestehen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass ein Whitepaper selbst keine

Garantie für die Seriosität oder Sicherheit eines Projekts ist. Die

Notifizierung bestätigt lediglich, dass dieses an die FMA übermittelt

wurde. Wer sich für einen Utility Token interessiert, sollte das

Whitepaper sorgfältig lesen, das Projekt verstehen und den konkreten

Anwendungsfall kritisch hinterfragen. Die MiCAR-Verordnung schafft

zwar mehr Transparenz am Markt - dennoch bleibt eine informierte und

vorsichtige Herangehensweise entscheidend.

In "1 Minute - 1 Begriff" erklären Expert:innen der FMA zentrale

Themen aus Finanzmarkt und Aufsicht verständlich und kompakt. Alle

Videos sind auf dem Instagram-Kanal @redenwiruebergeld sowie auf dem

YouTube -Kanal der FMA abrufbar.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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