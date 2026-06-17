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17.06.2026 10:05:38
APA ots news: Die Finanzmarktaufsicht klärt auf: Weiße Weste, dank Whitepaper?
Die FMA erklärt in der Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff"
Begriffe aus der Welt der Kryptomärkte: "Whitepaper" und
"Utility Token"
Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) setzt ihre
Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" zu aktuellen,
verbraucherrelevanten Themen aus der Aufsichtspraxis mit weiteren
Begriffen aus dem Kryptomarkt fort: "Whitepaper" und "Utility Token".
Ein Utility Token ist ein Kryptowert, der in erster Linie den Zugang
zu einer bestimmten Dienstleistung oder einem Produkt ermöglicht.
Ähnlich wie bei einem Gutschein erhält man darüber beispielsweise
Zugriff zu Plattformen, digitalen Inhalten, Merchandise oder Tickets.
Die Ausgabe eines Utility Tokens ist seit Inkrafttreten der
europäischen Kryptomärkte-Verordnung MiCAR an klare Anforderungen
gebunden. Wer Utility Token öffentlich anbieten möchte, muss dafür
ein sogenanntes Whitepaper erstellen und dies an die FMA übermitteln.
Ein Whitepaper dient als zentrale Informationsquelle für
Interessierte und beschreibt unter anderem, wer hinter dem Projekt
steht, welchen Zweck der Token erfüllt, wie das Geschäftsmodell
funktioniert und welche Risiken bestehen.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass ein Whitepaper selbst keine
Garantie für die Seriosität oder Sicherheit eines Projekts ist. Die
Notifizierung bestätigt lediglich, dass dieses an die FMA übermittelt
wurde. Wer sich für einen Utility Token interessiert, sollte das
Whitepaper sorgfältig lesen, das Projekt verstehen und den konkreten
Anwendungsfall kritisch hinterfragen. Die MiCAR-Verordnung schafft
zwar mehr Transparenz am Markt - dennoch bleibt eine informierte und
vorsichtige Herangehensweise entscheidend.
In "1 Minute - 1 Begriff" erklären Expert:innen der FMA zentrale
Themen aus Finanzmarkt und Aufsicht verständlich und kompakt. Alle
Videos sind auf dem Instagram-Kanal @redenwiruebergeld sowie auf dem
YouTube-Kanal der FMA abrufbar.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0048 2026-06-17/10:00
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